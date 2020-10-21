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#Суд

«Это наша совместная победа»

21.10.2020

Общественное внимание к уголовному делу Юлии Галяминой стало причиной того, что заседание отложили из-за невозможности обеспечить открытость процесса, считает она

Ограничения, введенные в судах из-за коронавируса, стали причиной переноса заседания по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье.

«В связи с ситуацией с коронавирусом и невозможностью обеспечить открытость судебного процесса, рассмотрение дела отложили до 3 ноября», — сообщила она.

31 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Галяминой. Ей вменили неоднократное нарушение порядка проведения митинга. 

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — пояснили тогда в СК.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания. 

Сама Галямина рассказывала, что об уголовном деле узнала из СМИ. «Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «дадинской» статье, были противозаконными, мы продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», — отмечала она. 

Статья 212.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем. 

Галямина вопреки уголовному преследованию планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. 

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