«Это наша совместная победа»

Ограничения, введенные в судах из-за коронавируса, стали причиной переноса заседания по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье.

«В связи с ситуацией с коронавирусом и невозможностью обеспечить открытость судебного процесса, рассмотрение дела отложили до 3 ноября», — сообщила она.

Про перенос заседание на 3 ноября. pic.twitter.com/KzSnJNi9kt — Юлия Галямина (@galiamina) October 21, 2020

31 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Галяминой. Ей вменили неоднократное нарушение порядка проведения митинга.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — пояснили тогда в СК.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания.

Сама Галямина рассказывала, что об уголовном деле узнала из СМИ. «Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «дадинской» статье, были противозаконными, мы продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», — отмечала она.

Заседание по делу Юлии Галяминой перенесли на 3 ноября, подействовало ходатайство защиты, что само по себе удивительно. Есть шанс, что на процесс можно будет пройти. Хотя его ведет «судья» Беляков: черное платьишко, отправившее в колонию Эдуарда Малышевского и Данила Беглеца. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) October 21, 2020

Статья 212.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем.

Галямина вопреки уголовному преследованию планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.