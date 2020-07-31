Юлия Галямина об уголовном деле узнала из СМИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Ей вменяют неоднократное нарушение порядка проведения митинга.

«Про свое новое уголовное дело узнала только что из СМИ. Заранее мне никто ничего не сообщал. Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «дадинской» статье, были противозаконными, мы с Михаилом Бирюковым продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», — заявила Галямина.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — сообщили ранее в СУ СК по Москве.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие , после чего начались массовые задержания.

Уголовное дело против Юлии Галяминой имеет одну цель, чтобы она не могла участвовать в выборах в ГД. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 31, 2020

Статья 212.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем.

Конституционный суд разъяснил, что привлечение к уголовной ответственности по данной статье возможно только в случае, если нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям, напоминают юристы.

