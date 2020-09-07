Close

#Навальный

Навального вывели из искусственной комы

07.09.2020

Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключают от аппарата искусственной вентиляции легких

Как отмечают в клинике Шарите, состояние российского оппозиционера улучшилось. Навальный реагирует на голоса окружающих. При этом еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку.

Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ, проведя токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального, установила следы химического вещества группы «Новичок». Главврач омской больницы говорил ранее, что основной диагноз, который поставили политику — нарушение обмена веществ. Российские медики также заявляли, что ядов в крови и моче Навального не выявлено.

Юристы ФБК еще 20 августа подали заявление об отравлении Навального, но уголовного дела до сих пор не возбуждено. Проводится проверка. В Кремле говорили, что причин для возбуждения дела нет. Провести немедленное расследование Москву призвали власти ВеликобританииФранцииГерманииЕвросоюза и США. НАТО и депутаты Европарламента требуют международного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.