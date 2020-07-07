Журналиста и советника главы «Роскосмоса» обвинили в госизмене

UPD: Задержание Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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UPD: Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО, заявили в ФСБ: «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.

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«Сегодня следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сафронова И.И. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам», — говорится в сообщении.

Ранее о задержании Сафронова сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Сафронов занял пост советника «Роскосмоса» в мае. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий. А также курировал некоторые спецпрограммы.

Ранее он работал журналистом «Коммерсанта», но был уволен после статьи о предполагаемом уходе с поста спикера СФ Валентины Матвиенко. Затем он работал в «Ведомостях», но ушел из газеты с приходом туда нового главного редактора. Работая в СМИ, Сафронов освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли.

Сафронов был одним из авторов статьи «Коммерсанта» о контракте на поставку российских истребителей Су-35 Египту, вышедшей в номере газеты от 18 марта 2019 года. В тексте говорилось со ссылкой на двоих неназванных «топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности», что Россия и Египет договорились о поставке нескольких десятков российских истребителей, отмечает Forbes. Рособоронэкспорт опроверг информацию о подписании контракта, а против газеты тогда было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 13.15 (использование СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну). Причина претензий тогда не уточнялась.

Гендиректор и главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин рассказал сегодня «Открытым медиа», что к газете за последнее время не было никаких претензий в связи с материалом о поставках российских истребителей, а о задержании Сафронова он сам узнал из СМИ.

на лубянке начались пикеты с требованием честного и открытого расследования дела ивана сафронова. будут идти весь день. на фото - спецкор и глава международного отдела ид ъ Елена Черненко pic.twitter.com/6ZkgKeHV0H — герасименко (@planca) July 7, 2020

Отец Сафронова, тоже Иван Сафронов, также был журналистом «Коммерсанта», но погиб при странных обстоятельствах в марте 2007 года. Его нашли мертвым под окнами собственного дома, что вело следствие к версии о самоубийстве. Но коллеги были уверены в умышленном убийстве. Незадолго до своей гибели Сафронов-старший готовил публикацию о возможных новых поставках российского оружия на Ближний Восток. Подробнее об этом читайте здесь и здесь.