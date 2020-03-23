Вопросов к Путину не осталось

Андрей Колесников.

Комментарии к сериалу «20 вопросов Путину» набирали в YouTube больше кликов, чем сами мелконарезанные серии, в среднем не выходившие из коридора 100-200 тысяч просмотров (реже — под 300 тысяч). Опытный интервьюер Ванденко, изображавший адвоката дьявола, чьи аргументы должны были быть напрочь разбиты контраргументами Путина, выглядел со своими даже не вопросами, а короткими репликами убедительнее президента.

Малые предприниматели — жулики, 70 процентов населения — средний класс … Многие заявления Путина выдавали в нем классического совка, пикейного жилета у подъезда из числа военных пенсионеров. И эти его замечания не провоцируют солидарных чувств: социология, например, показывает, что в отличие от Путина, большинство населения сочувственно относится к малому бизнесу и терпеть не может крупный бизнес, который для президента — становой хребет его экономики и одновременно дойная корова «по вызову». Средний россиянин, у которого как минимум стагнируют доходы с времен покорения Крыма, над цифрой 70 процентов мог только посмеяться…

Радио «Президент»

И это — достижения 20 лет. Огромные возможности, невероятно благоприятная нефтяная конъюнктура, времени — завались. На выходе — ощетинившаяся своими смеющими «искандерами» Россия, наворачивающая порочные круги вокруг околонулевого роста. Зато великая — ехать дальше некуда. И теперь вот, наконец, у Путина появилось время на раскачку — до 2036 года. Вопрос, какой будет Россия после 2024 года переформулирован: надо уточнять, какой она войдет в 2037 год. Ассоциации с 1937-м неизбежны…

В одной из оставшихся серий «20 вопросов…» Путин должен был рассуждать о Госсовете. Вероятно, о повышении его статуса и роли Владимира Владимировича как Дедушки нации. Но опция Госсовета как варианта транзита от Путина к Путину к моменту выхода сериала уже была оттеснена сценарием брутальной пролонгации сроков до 2036 года. Пропала целая серия фильма…

И теперь вот, наконец, у Путина появилось время на раскачку — до 2036 года. Вопрос, какой будет Россия после 2024 года переформулирован: надо уточнять, какой она войдет в 2037 год. Ассоциации с 1937-м неизбежны

Картинка в принципе выглядела скверно — в том смысле, что лидер в этих псевдорембрандтовских коричневатых сумерках сериала плохо выглядел. Уставший, как всегда немного раздраженный репликами и вопросами интервьюера, несмотря на заведомую искусственность этих мизансцен с «острыми вопросами». Эта его усталость передавалась зрителям.

Страна в сериале — воображаемая, искусственная. Как и общественность, подгоняемая к вождю и проверенная на все коронавирусы мира. Хуже всего то, что сам Путин, похоже, искренне верит в существование этой волшебной страны. Он верит в то, что встречается с настоящими, не пластмассовыми людьми. Он верит, что разговор в пропагандистском интервью ведет с настоящей страной, которая всерьез прислушивается к нему и проявляет большой интерес к его мнению.

Миллионы слушателей и зрителей Навального и Дудя и 200 тысяч Путина — это две разных России. Одной из которых он уже толком не управляет, да и не его это народ, а другой он не очень интересен. Как постоянно включенный репродуктор, передающий бодрые последние известия, перемежаемые с победной маршевой музыкой.

Новая повестка сделала неактуальным то, что говорил Путин. Поэтому его удалили из эфира. Так объясняли произошедшее штатные пропагандисты. Это оскорбительное для главы государства оправдание. Получается, что он, как и его пресс-секретарь, «пургу несет»? Речь же о подведении итогов гигантского периода развития страны, а не о текущих заботах. Отчет перед «избирателями» в преддверии голосования за официально вечного Путина. Причем здесь текущая повестка?

Придут — и проголосуют. Так же равнодушно, как делают все остальное. Например, соглашаются на то, чтобы мальчиков забирали в армию в весенний коронавирусный призыв, соглашаются на парад 9 мая, на «Бессмертный полк» во время чумы

Крайний неуспех проекта, малосмотрибельного и вредного для имиджа президента, объясняет внезапную и поспешную его остановку.

Россияне, их основная масса, не против Путина. Как можно быть против погоды за окном — изменить ее невозможно. Но слушать его им уже не интересно. Слова не имеют отношения к жизни. В основе поддержки широкими массами главы государства лежит глубочайшее равнодушие к нему и его власти, проистекающее из невозможности хотя бы на что-то повлиять.

А может быть, даже само название «20 вопросов» неудачное. Ну, какие вообще могут быть вопросы к человеку, который уже два десятка лет подряд на них не отвечает или отвечает уклончиво, как чекист, который знает, что его прослушивают.

У граждан просто нет к нему вопросов. И ответы — не интересны.

Вот потому и сняли с эфира сериал. А насчет проголосовать 22 апреля не пойми за что и не пойми зачем… Раз руководство просит — надо уважить. Придут — и проголосуют. Так же равнодушно, как делают все остальное. Например, соглашаются на то, чтобы мальчиков забирали в армию в весенний коронавирусный призыв, соглашаются на парад 9 мая, на «Бессмертный полк» во время чумы.

Пушечное мясо в масках

Мобилизация масс вокруг вождя важнее эпидемии, даже если эти массы по ходу дела будут редеть. Власти нужно пушечное мясо в поддержку автократии, даже если это мясо прикрывает рты медицинскими масками. Меньше будут говорить и хуже будет их из-под масок слышно.

Марширующие люди в масках равнодушно отдают свою дань Путину — своими бюллетенями и детьми мужского пола, и возвращаются на домашний карантин, не смея выйти на площадь по иному поводу, нежели военный парад или путинг в форме «Бессмертного полка».

Так выглядит торжество конформизма и выученной беспомощности. Вот, собственно, и все, что можно сказать по итогам 20-летнего правления: равнодушная толпа, та часть населения страны, которой еще управляет Путин, принимает любой каприз, идущий сверху, даже если внутренне, а иногда и внешне возмущается и недовольна.

Марширующие люди в масках равнодушно отдают свою дань Путину — своими бюллетенями и детьми мужского пола, и возвращаются на домашний карантин, не смея выйти на площадь по иному поводу

Когда-то это был народ — источник власти по Конституции. А теперь его роль — слушать свою любимую песню «Валенки» в виде выступлений вождя и не выходить за пределы «запретки», то есть отныне главного раздела Основного закона — «Федеративное устройство». В этой главе Конституции теперь надзирателей хватает: и бог, и государствообразующий народ, и тени забитых и забытых предков, что-то там такое нам передавших.

Вопросы есть? Вопросов нет.

Коллаж: Алексей Баранов