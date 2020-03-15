Плебисцит важнее жизни: почему в России замалчивают эпидемию

Трудные решения

Фёдор Крашенинников.

На фоне тревожных новостей со всех концов мира и официального объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19, ситуация в России выглядит двусмысленной. Мобилизация на апрельский плебисцит по поправкам к Конституции идет полным ходом. А сообщения об эпидемии полны оптимизма: официально признано только несколько десятков случаев заражения, а смертельных исходов пока не зафиксировано ни одного.

Это наводит на тревожные мысли: не выдают ли официальные лица желаемое за действительное, скрывая часть информации или попросту не владея ею. И еще неизвестно, что хуже по своим последствиям — коварство чиновников или их неосведомленность об истинных масштабах проблемы.

К сожалению, весь опыт нашего народа учит нас не верить чиновникам, и чем активнее они говорят, что все под контролем и ситуация не угрожающая, тем страшнее от этого становится. Недавний сериал «Чернобыль» напомнил о том, как это бывает, тем кто забыл, и рассказал тем, кто не застал это время сам.

Не выдают ли официальные лица желаемое за действительное, скрывая часть информации или попросту не владея ею. И еще неизвестно, что хуже по своим последствиям — коварство чиновников или их неосведомленность об истинных масштабах проблемы

Впрочем, российские власти вроде бы начали готовиться к негативным сценариям. Это заставляет даже самых отчаянных оптимистов смириться с мыслью, что настоящие проблемы с коронавирусом России еще только предстоят, и очень скоро россиян ждут и карантины, и все прочие меры, от которых уже страдают жители других стран.

Показательно, что из-за угрозы эпидемии в России отменен не только ряд спортивных соревнований, но и планировавшиеся на 15 марта в Москве и других городах концерты в рамках фестиваля «Крымская весна». Эпидемия таким образом становится политической проблемой — и потому что вносит корректировки в политические идеологически важные для власти мероприятия, и потому что может повлиять на настроение и поведение миллионов граждан, что особенно важно накануне голосования по поправкам к Конституции.

По логике вещей, голосование 22 апреля надо отменять. Даже в Сирии перенесены выборы, а опыт Ирана показывает, что массовое хождение населения по избирательным участкам в такое время ведет к вспышке инфицирования. Но, к сожалению, пока российская власть находится в стадии отрицания самой возможности отмены голосования. На днях об этом прямо говорила Валентина Матвиенко: «Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом!»

И все-таки российской власть в самое ближайшее время придется вновь определяться с тем, что для нее важнее — реальная борьба с эпидемией или ее использование для решения своих текущих политических задач, здоровье миллионов граждан или достижение поставленных политических целей любой ценой.

Даже в Сирии перенесены выборы, а опыт Ирана показывает, что массовое хождение населения по избирательным участкам в такое время ведет к вспышке инфицирования. Но, к сожалению, пока российская власть находится в стадии отрицания самой возможности отмены голосования

Пока выбран второй сценарий, и именно на его реализацию брошены все силы административного ресурса. Несмотря на постоянные заверения о том, что ситуация под контролем, и вообще Россия — «тихая гавань» в охваченной паникой и вирусом мире, эпидемия уже стала основанием для запрета в Москве массовых митингов и других мероприятий с числом участников более 5000 человек, что выглядит странно на фоне подготовки к всенародному голосованию. Выходит, что голосование в помещениях участков пока не рассматривается властями как опасное в условиях эпидемии мероприятие, а возможный массовый протест против него на открытом воздухе — рассматривается.

Хуже того, Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Владимира Путина в следующих президентских выборах, заявил, что оно будет зависеть от разных факторов, в числе которых он упомянул и последствия эпидемии коронавируса. То есть власть уже оценила те плюсы, которые эпидемия может ей принести, и прежде всего — повод для легализации всевозможных чрезвычайных мер. Оценила и готова воспользоваться в своих целях. Жаль, что минусов своих решений она не хочет замечать или пока еще не готова признаться себе в том, что они могут быть катастрофическими.

Тем не менее, ссылаясь на эпидемию, голосование можно перенести, а то и вовсе отменить злосчастное голосование — благо в указе президента нет конкретной даты, на что обращают внимание многие наблюдатели.

Да и юридических препятствий к вступлению поправок в силу и без народного голосования нет: по Конституции поправки к ней вступают в силу сразу после одобрения нужным количеством региональных законодательных собраний, что уже организовано.

Конечно, прямо сейчас отказ от голосования или его перенос с 22 апреля на другое время кажется маловероятным: очевидно, Кремлем это будет восприниматься как капитуляция, и отчасти это действительно будет сильный удар по авторитету власти. Но эти варианты могут оказаться весьма уместными в случае реального распространения вируса и начала такой фазы эпидемии, которую уже невозможно будет скрыть. А также в случае, если будут получены данные, что поддержка россиянами поправок к Конституции и готовность голосовать за них не столь высока, как рассчитывают в Кремле. Последнее тоже кажется вполне вероятным сценарием, потому что помимо эпидемии коронавируса развивается и экономический кризис, последствия которого граждане России уже ощущают на себе.

Концентрация всей власти в руках Владимира Путина и нескрываемое желание сохранить такой порядок на много лет вперед ставит президента России в сложную ситуацию: ему необходимо или продемонстрировать столь же высокую эффективность в кризисной ситуации, какую явил авторитарный режим Си Цзиньпина в Китае, или быть готовым к тому, что неудачи и просчеты в борьбе с надвигающейся эпидемией уничтожат и его имидж, и его перспективы как несменяемого политического лидера, разрушив все то, что он так старательно строил 20 лет своего правления.

Спасти людей

В ближайшие недели, а может быть даже и дни, эпидемия войдет в жизнь миллионов граждан России. Даже в благополучной Европе она выявила проблемы в медицинской сфере — не везде хватает нужных приборов, медикаментов, специалистов. Не секрет, что российская медицина находится в гораздо худшем состоянии, чем итальянская или немецкая, а готовность граждан покорно выполнять любые, в том числе и вполне здравые приказы властей и доверие к ним гораздо ниже, чем в Китае. Все это заставляет задуматься о том, сколь сильным ударом для России может стать эпидемия коронавируса, к каким последствиям она приведет.

Российская медицина находится в гораздо худшем состоянии, чем итальянская или немецкая, а готовность граждан покорно выполнять любые, в том числе и вполне здравые приказы властей и доверие к ним гораздо ниже, чем в Китае

Как показывает мировой опыт, сильнее всего страдают от эпидемии люди старших возрастных групп. Именно пожилых людей необходимо изолировать, снабжать продуктами и необходимыми им социальными услугами на дому, лечить, в случае если инфекция до них все-таки доберется. Возможно ли решить эти задачи в России, если даже в обычное время медицинское обслуживание пожилых граждан оставляет желать лучшего?

При этом они же во многом являются ядерным электоратом Путина, самыми усердными посетителями избирательных участков и основными объектами всех мобилизационных кампаний власти — и наивно полагать, что в этот раз их оставят в покое, не поманят на участки всеми правдами и неправдами. При этом даже надомное голосование в условиях эпидемии — это мероприятие ничуть не более безопасное, чем хождение по участкам, и об этом не стоит забывать.

То, как развивается эпидемия в России и мире, однозначно подводит нас к мысли: если голосование 22 апреля не будет отменено, а будет организовано и проведено так, как обычно проводятся все электоральные мероприятия в путинской России, то оно может стать настоящим преступлением против миллионов пожилых граждан России, часть которых заплатит за участие в авантюре власти здоровьем и даже жизнями.

Если голосование 22 апреля не будет отменено, а будет организовано так, как обычно проводятся все электоральные мероприятия, то оно может стать настоящим преступлением против миллионов пожилых граждан России, часть которых заплатит за участие в авантюре власти здоровьем и даже жизнями

Стоит ли оно того? Исход манипулятивного голосования заранее известен, юридический статус его ничтожен, нужно оно только для красоты, для подтверждения пропагандистского лозунга о всенародной поддержке Путина и его курса.

Но стоит ли лозунг человеческих жизней? Стоит ли тормозить и откровенно саботировать кампанию по борьбе с эпидемией только потому, что на 22 апреля намечено голосование — и провались земля и небо?

Необходимо прямо сейчас ставить вопрос об отмене злосчастного голосования или о его переносе на другое время, если уж Путину оно так остро необходимо. Тот факт, что целая армия чиновников и госслужащих занята не борьбой с эпидемией, а подготовкой бессмысленного голосования, и хуже того, подготовкой мобилизации на него пожилых людей — это настоящее преступление против России. Об этом надо говорить громко и на каждом углу и требовать от власти перестать заниматься политическим пиаром на фоне пандемии, бросить все силы на спасение людей, а не изъявление верноподданнических чувств Владимиру Владимировичу Путину!

Фото: sputniknews.com