Супервторник Путина

Андрей Колесников.

Утром в газете — вечером в куплете. Не успел «настоящий Игорь Иваныч» обрушить нефть, а за ней рубль и все остальные нефтезависимые макроиндикаторы, включая платежеспособность народа-богоносца, как пошли сообщения о досрочных выборах парламента, в дальнейшем изящно дезавуированные, а затем и о возможном обнулении сроков президента Путина.

Не зря он незадолго до этого сказал, что ситуацию двоевластия в стране допустить нельзя. Равно как и следует нарастить жирок и только потом двигаться к сменяемости власти. Судя по тому, что жирок будет нарощен нескоро, придется мириться с дальнейшей «деспотизацией» режима. Конституционный суд, конечно же, благословит Путина на новые сроки. А для этого не нужно раньше времени распускать парламент, иначе придется укорачивать досрочными выборами президента и само пребывание Владимира Владимировича у власти.

Царевна-несмеНяна

Артподготовка в виде многосерийного интервью главы государства, где он среди прочего отметил абсолютную зависимость реальных доходов населения от цены нефти (после чего ее обрушил его же бывший портфеленосец) и вспомнил о 27 миллионах жертв, которые мы «можем повторить», должна была естественным образом подвести к мысли о приоритете военно-полевой «стабильности» перед сменяемостью власти. Значит, нужно обеспечить несменяемость власти, причем путем «выборов». Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, путем президентских выборов. Остается только вопрос, когда будут проведены президентские выборы — вместе с регулярными парламентскими (2021 год) или после окончания срока Путина в 2024 году.

По логике вещей, широким массам нельзя дать возможности оправиться от шока, и пока рейтинги не поползли вниз — поменять все, включая царевну-несмеНяну, методом сохранения этого специфического российского института на своем посту

Осуществление транзита на фоне коронавируса, рублево-нефтяного обвала и танцев власти на отравленных граблях — экзотическое действие. По логике вещей, широким массам нельзя дать возможности оправиться от шока, и пока рейтинги не поползли вниз — поменять все, включая царевну-несмеНяну, методом сохранения этого специфического российского института на своем посту.

Скорость на уровне «Формулы-1» имеет значение. Иначе уповать можно будет только на господа Бога, насильственно внесенного в Конституцию РФ на плечах Клишаса. На поправку пошла только Конституция, но не народ — источник власти. Вместо жирка на трибуне появился Жириновский. Нарастить жирок, достаточный для того чтобы купить лояльность населения, теперь можно будет только помолившись святой Углеводородице.

Но вот осознает ли это президент? Может быть, он считает, что можно спокойно досидеть до 2024 года, и ситуация в стране не будет столь ужасной, чтобы торопиться с выборами главы государства, пока не обрушились рейтинги (если они, конечно, обрушаться)? Вот в этой части интрига сохраняется.

Скорости и впрямь космические. Объявление об изменении Конституции. Снятие Медведева. Назначение Мишустина. Пауза на профанирование Основного закона вплоть до сосуществования под одной обложкой двух Конституций — ельцинской (преамбула, 1 и 2 главы) и путинской (все остальное). Сообщение о том, что модель Госсовета как места работы Путина после 2024 года по ходу пьесы будет отвергнута. Обрушение руками Сечина нефти. Обрушение рубля. Постановка на голосование в Думе решения о досрочных выборах в парламент. Тут же — космонавт Терешкова в соответствии с набранной космической скоростью предлагает перестать уже мучиться («крутить и мудрить») и обнулить сроки президента.

Новая Конституция, «новый» парламент, «новый» президент. Народ просит! Раз уж вариант с Белоруссией не прошел, а вариант с Госсоветом какой-то ненадежный. Ибо быть отцом нации недостаточно: лучше быть отцом нации и одновременно президентом, осуществляя транзит от себя к себе.

Президент играет в демократию. Ведет по ложному следу. Никаких досрочных выборов в Думу. Раз трудящиеся просят новую Конституцию — спросим у Конституционного суда, можно ли действующему президенту в рамках концепции нагуливания жирка (20 лет не хватило!) гулять в президентском качестве еще какое-то количество лет.

Сталинский срок

Соответственно, один вариант: наращивать жирок предстоит еще четыре года до 2024-го, а потом еще 12 лет, итого 16 лет. Плюсуем 20 уже прошедших. Итого — 36 лет. Возможно, впрочем, что выборы президента будут назначены на 2020 год, например, или 2021-й. И тогда Путин суммарно просидит во власти 32 года или 31 год. Не зря Путин недавно упоминал Рузвельта, который отсидел четыре срока, правда, закончил службу американскому народу в инвалидном кресле. Остальные примеры тоже не очень: вспомнить хотя бы «гонку на лафетах» Брежнева, Андропова, Черненко, уходивших в коммунистический рай один за другим. 36 лет и даже 32 года — это больше, чем у Сталина, который был избран генсеком ЦК РКП(б) в 1922 году (да и то в те годы Иосиф Виссарионович находился в состоянии борьбы за власть). А вот 31 год — это ровно как у Сталина. Очень красиво и гармонично.

Выученное подчинение и равнодушие — это два кита, на которых держится путинизм в его зрелой стадии настоящего авторитаризма. Совсем уже не гибридного

Что скажет так называемое общественное мнение? Общественное мнение запуталось и устало. И для него лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Результаты исследований «Левада-Центра» показывают, что интерес жителей России к политике снижается — это своего рода блокировка вторжения внешнего мира в частную жизнь: все равно ничего изменить нельзя, все решается наверху (13% россиян интересуются политикой). И несмотря на то, что с точки зрения респондентов во власти находятся люди, озабоченные только своими привилегиями (39%) и «самой властью» (32%), уровень поддержки существующего режима остается высоким. С апреля 2013 года по февраль 2020-го на 19 пунктов выросло число опрошенных, поддерживающих мнение, что «это люди, которые заботятся о благе народа» (с 10% до 29%), и с 10% до 27% за тот же период увеличилась доля тех, кто считает людей во власти «образованными, знающими специалистами» (технократизация и смена правительства дали свои плоды).

И чего бы, в конце концов, не проголосовать за эту власть, другой-то все равно нет, и как показывают ФСБ, полиция, армия, Росгвардия и прочие органы — и не будет. В феврале электоральный рейтинг «Единой России» находился на отметке 28% — это на 3 пункта меньше, чем в 2016 году. А от числа определившихся, за кого они будут голосовать — 45%. Ну, совсем не катастрофические цифры. Рейтинг одобрения деятельности Путина застыл под планкой 70% — цифра докрымская, стагнирующая, но обнаруживающая высокую степень индифферентности граждан к происходящему, в том числе и к вечном портрету на стене.

Надо смириться с происходящим — смиримся. Выученное подчинение и равнодушие — это два кита, на которых держится путинизм в его зрелой стадии настоящего авторитаризма. Совсем уже не гибридного.

Фото: lenta.ru