Кампания-2020: ставка Москвы уже сыграла

Сенаторы-демократы США потребовали введения санкций против России за вмешательство в еще не состоявшиеся выборы 2020 года. Они направили письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести новые санкции против России и лично Путина. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О' Брайен заявил, что ему неизвестно о попытках Москвы повлиять на предвыборную кампанию. Но скандал вокруг новых сообщений о вмешательстве России продолжает набирать обороты.

Эффект дежавю

Все началось с тихого и закрытого для прессы мероприятия. 13 февраля сотрудница офиса директора национальной разведки Шелби Персон провела закрытый брифинг для членов комитета по безопасности Палаты представителей Конгресса. Только неделю спустя об этом узнал президент Трамп. Он пришел в ярость от того, что об этом ему сообщил не лично глава национальной разведки, а присутствовавший на брифинге конгрессмен-республиканец Дэвин Нуньес. По словам последнего, Персон по крайней мере шесть раз упомянула о том, что Россия будет через социальные сети продвигать интересы Трампа, которого хочет видеть президентом еще четыре года.

Конгрессмены полюбопытствовали: «Почему именно Трамп, который обрушил на Россию столько санкций и при котором отношения скатились до самой низкого уровня за последние десятилетия, является любимым кандидатом Кремля?» Газета The New York Times, которая первой сообщила об этом брифинге, не знает, что ответила Персон. Но, по мнению издания, тот факт, что Москва хочет видеть Трампа в Белом доме, не вызывает сомнений.

Уже через несколько часов после того, как Трампу стало известно о брифинге, исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр был уволен. Вместо него был назначен посол США в Германии Ричард Гренелл.

Трамп, выступая на ралли в Неваде, назвал сообщения о том, что Путин хочет его победы, «дезинформацией, распространяемой демократами», сообщает The Washington Post. «А не более ли предпочтителен для русских Берни Сандерс, который когда-то провел свой медовый месяц в Советском Союзе», — спросил он, вспомнив, что Сандерс с супругой Джейн действительно провели медовый месяц в СССР в 1988 году.

Трамп перевел стрелки на сенатора Сандерса, лидирующего на праймериз среди кандидатов-демократов, неслучайно. За день до важных кокусов в штате Невада Сандерс также сообщил нации, что по данным американских официальных лиц Россия пытается помочь и ему добиться избрания. «Меня, честно говоря, не волнует, кого Путин хочет видеть президентом, — сказал Сандерс. — Мой месседж Путину ясен — держитесь подальше от американских выборов, а я в качестве президента позабочусь об этом».

Помимо оказания помощи отдельным кандидатам, в данном случае Трампу и Сандерсу, цель Кремля, пишет The Washington Post, заключается в том, чтобы вызвать еще больший раскол в американском обществе и породить у граждан США сомнения в ценностях американских выборов

В высшей степени осведомленная The Washington Post пишет, что форма возможной помощи Сандерсу неизвестна. До этого американские агенты установили, что во время кампании 2016 года Россия активно использовала социальные сети для дискредитации Хиллари Клинтон и косвенной поддержки Сандерса. Но помимо оказания помощи отдельным кандидатам, в данном случае Трампу и Сандерсу, цель Кремля, пишет столичное издание, заключается в том, чтобы вызвать еще больший раскол в американском обществе и породить у граждан США сомнения в ценностях американских выборов.

Может быть, так оно и есть. Но сам Дональд Трамп делает больше, чем российские хакеры, чтобы вызвать еще больший раскол в обществе и дискредитировать важнейшие институты Америки. И тому пример — последние события в национальной разведке.

Бесчестный посол

В 2004 году в США вступил в силу закон, по которому был создан офис директора национальной разведки. В нем говорилось, что глава этого офиса «обязан иметь чрезвычайный опыт в сфере национальной безопасности». И все без исключения лица, занимавшие этот пост, имели солидный стаж работы в разведке, в армии, на дипломатическом поприще. Уволенный Магуайр, например, был заместителем директора Национального антитеррористического центра и главой Командования специальных операций ВМС США. Наименее опытным был первый назначенец Трампа на этом посту Дэн Коатс, но и он провел четверть века в Конгрессе, из них три года в сенатском комитете по разведке.

А вот назначенный в спешке посол Ричард Гренелл вообще не имеет никакого разведывательного опыта. Во времена Джорджа Буша-младшего он занимал более чем скромную должность споуксмена представительства США в ООН и там имел ужасающую репутацию у репортеров. Ветеран агентства Reuters Ирвин Эррефф говорит, что Гренелл «является самым бесчестным человеком, с которым я когда либо работал, он постоянно врал». А святая обязанность директора национальной разведки — всегда говорить правду, даже если ее не хочет слышать президент.

После работы в ООН Гренелл стал «говорящей головой» на телеканале Fox, профессиональным троллем в Twitter. В 2012 году кандидат в президенты Митт Ромни нанял его в качестве консультанта по внешней политике, но очень быстро Гренелл был уволен. Ему вменили в вину откровенные оскорбления в адрес ряда женщин, и кроме того он, будучи открытым геем, позволял себе непристойности в отношении религиозных прав христиан.

Лояльность президент ценит превыше всего. После увольнения Магуайра он велел всем своим советникам и помощникам докладывать о лицах в Белом доме, которые не слишком ретиво отстаивают его, Дональда Трампа, интересы

Скандальное поведение продолжилось и после того, как этот джентльмен стал в 2018 году послом в Берлине. В первый же день, получив агреман, он выступил в Twitter с заявлением о том, что «германские компании, которые имеют бизнес в Иране, должны немедленно прекратить там свою деятельность».

Известный журналист и исследователь Дэвид Эндельман говорит телеканалу CNN, что «назначение Гренелла является чудовищным». Эксперты предполагают, что его кандидатуру на пост директора национальной разведки не одобрят даже в контролируемом республиканцами Сенате.

Но Трампа, похоже, это не слишком беспокоит. Гренелл его близкий друг, который к тому же на короткой ноге с детьми президента. Лояльность президент ценит превыше всего. После увольнения Магуайра он велел всем своим советникам и помощникам докладывать о лицах в Белом доме, которые не слишком ретиво отстаивают его, Дональда Трампа, интересы.

Обезглавленная разведка

В итоге самые квалифицированные кадры покидают офис директора разведки. Вслед за Магуайром в отставку подал его заместитель Эндрю Холлман, он собирается вернуться в ЦРУ, где проработал около 30 лет, сообщает The Washington Post.

В частную практику уходит генеральный советник национальной разведки Джейсон Клитенич. Бывший глава ЦРУ Джон Брэннан говорит телекомпании MSNBC, что, увольняя Багуара и Холлмана, Трамп «обезглавливает разведсообщество».

И вся эта чистка, напомним, была предпринята сразу после того, как конгрессмены получили данные о предполагаемом вмешательстве России в кампанию-2020 в интересах Трампа. Если это вмешательство действительно предпринимается Кремлем, то оно уже оказалось весьма эффективным.

Так что ответ на вопрос, почему Путин так любит Трампа и почему так хочет его переизбрания, возможно, лежит на поверхности. «Самый стабильный гений», как он сам себя называет, Трамп делает все, чтобы испортить отношения с законодательной и судебной властью, с разведывательным сообществом страны, что подрывает всю политическую систему Америки. И в этих условиях Кремлю можно с успехом ловить рыбу в мутной воде, вторгаясь со своими политтехнологами и вагнеровцами на чужие земли. По крайней мере до 2024 года.

Фото: irishexaminer.com