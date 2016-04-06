Обвинение спецпрокурора Роберта Мюллера

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Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) округа Колумбия обвиняет:

Введение

1. Соединенные Штаты Америки — через свои департаменты и учреждения — регулируют деятельность иностранных физических и юридических лиц в Соединенных Штатах в целях предотвращения, раскрытия и противодействия неправомерному иностранному влиянию на выборы в США и на политическую систему США. Законодательство США запрещает иностранным гражданам расходовать средства или производить финансовые выплаты в целях оказания влияния на федеральные выборы. Законодательство США также запрещает агентам любой иностранной организации заниматься политической деятельностью в Соединенных Штатах без предварительной регистрации у Генерального прокурора. И законодательство США также требует, чтобы некоторые иностранные граждане, желающие въехать в Соединенные Штаты, получали визу, предоставляя правдивую и точную информацию правительству. Различные федеральные органы, включая Федеральную избирательную комиссию, Министерство юстиции США и Государственный департамент США, отвечают за соблюдение этих законов.





обвинения

Источник: nytimes.com

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2. Обвиняемое ООО «АГЕНСТВО ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ» (ОРГАНИЗАЦИЯ) — российская ОРГАНИЗАЦИЯ, вовлеченная в деятельность по вмешательству в выборы и политические процессы. Обвиняемые Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Веньков работали на различных должностях для выполнения ОРГАНИЗАЦИЕЙ операций по вмешательству против Соединенных Штатов. С 2014 года и по настоящее время обвиняемые сознательно и намеренно вступали в сговор друг с другом (а также с лицами, известными и неизвестными Большому жюри) с целью обмануть Соединенные Штаты путем ослабления, воспрепятствования исполнению, а также нарушения законных функций правительства посредством мошенничества и обмана с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года.



3. Начиная с 2014 года, обвиняемая ОРГАНИЗАЦИЯ начала свою деятельность по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года. ОРГАНИЗАЦИЯ получила финансирование на свою деятельность от обвиняемого Евгения Пригожина и подконтрольных ему компаний, в том числе обвиняемой ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг» (вместе — «Конкорд»). Обвиняемые «Конкорд» и Пригожин потратили значительные средства на продвижение деятельности ОРГАНИЗАЦИИ и выплаты остальным обвиняемым, наряду с другими, не обвиненными сотрудниками ОРГАНИЗАЦИИ, на их заработные платы и премии.

4. Обвиняемые, выдавая себя за лиц США и создавая фальшивые личности граждан США, управляли страницами социальных сетей и группами, предназначенными для привлечения американской аудитории. Эти группы и страницы, на которых рассматривались спорные политические и социальные вопросы США, ложно утверждали, что они контролируются американскими активистами, когда на самом деле они контролировались обвиняемыми. Обвиняемые также использовали украденные идентичности реальных граждан США для публикаций в учетных записях (социальных сетей), контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Со временем эти учетные записи в социальных сетях стали средством обвиняемых для достижения значительного числа американцев с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.

5. Некоторые обвиняемые прибыли в Соединенные Штаты под ложным предлогом с целью сбора разведывательных данных для информирования деятельности обвиняемых. Обвиняемые также закупали и использовали компьютерную инфраструктуру, частично базирующуюся в Соединенных Штатах, чтобы скрыть российское происхождение их деятельности и избежать их обнаружения американскими регулирующими и правоохранительными органами.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ имела стратегическую цель посеять раздор в политической системе США, включая президентские выборы 2016 года. Обвиняемые размещали уничижительную информацию о ряде кандидатов, и к началу-середине 2016 года операции обвиняемых включали в себя поддержку президентской кампании тогдашнего кандидата Дональда Трампа (кампания Трампа) и очернение Хиллари Клинтон. Обвиняемые несли различные расходы на осуществление этой деятельности, включая покупку политической рекламы в социальных сетях на имя физических и юридических лиц США. Обвиняемые также устраивали политические митинги на территории Соединенных Штатов, выдавая себя за локальные организации и американских граждан, и, не раскрывая своей российской идентичности и ОРГАНИЗАЦИОННОЙ принадлежности, запрашивали и компенсировали средства реальным американским лицам для продвижения или очернения кандидатов. Некоторые обвиняемые, выдавая себя за лиц США и не раскрывая своей российской принадлежности, общались с лицами, невольно связанными с кампанией Трампа и с другими политическими активистами с целью координировать политическую деятельность.

7. В целях осуществления своей деятельности по вмешательству в политические и избирательные процессы в США без выявления их российской принадлежности, обвиняемые сговорились воспрепятствовать законным функциям правительства Соединенных Штатов путем мошенничества и обмана, в том числе путем: расходования средств в связи с президентскими выборами в США 2016 года без надлежащего нормативного раскрытия информации; отсутствия регистрации в качестве иностранных агентов, осуществляющих политическую деятельность в Соединенных Штатах; и получения виз посредством ложных и мошеннических заявлений.

Пункт первый

(Заговор с целью обмана Соединенных Штатов)

8. Статьи 1–7 настоящего обвинительного заключения повторяются и включаются в данный пункт.

9. Начиная с 2014 года и по настоящее время в округе Колумбия и в других местах обвиняемые вместе с другими известными и неизвестными Большому жюри сознательно и преднамеренно сговорились с целью обмануть Соединенные Штаты, ослабив, воспрепятствовав исполнению и нарушив законные функции Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США по выполнению федеральных требований в отношении раскрытия иностранного участия в некоторых видах внутренней деятельности.

Обвиняемые

10. Обвиняемое «Агентство интернет-исследований» — российская ОРГАНИЗАЦИЯ, вовлеченная в операции по вмешательству в политические и избирательные процессы. В июле 2013 года ОРГАНИЗАЦИЯ была зарегистрирована в Российской Федерации как российская корпорация. С начала июня 2014 года ОРГАНИЗАЦИЯ скрывала свою деятельность, оперируя через ряд российских компаний, включая ООО Internet Research, ООО MediaSintez, ООО GlavSet, ООО MixInfo, ООО Azimut и ООО NovInfo. Начиная с 2014 года ОРГАНИЗАЦИЯ занимала офис по адресу ул. Савушкина, 55, в Санкт-Петербурге. Это место стало одним из оперативных центров ОРГАНИЗАЦИИ, из которого обвиняемые и другие сообщники осуществляли свою деятельность с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.

а. ОРГАНИЗАЦИЯ наняла сотни людей для своих онлайн-операций, начиная от создателей фиктивных персонажей до технической и административной поддержки. Годовой бюджет ОРГАНИЗАЦИИ составлял эквивалент нескольких миллионов долларов США.



б. ОРГАНИЗАЦИЯ возглавлялась управленческой группой и состояла из подразделений, включая: графический отдел; отдела анализа данных; отдел поисковой оптимизации; отдел IT для поддержания цифровой инфраструктуры, используемой в деятельности ОРГАНИЗАЦИИ; а также финансовый отдел для планирования и распределения финансирования.

в. ОРГАНИЗАЦИЯ стремилась, в частности, вести то, что она называла «информационной войной против Соединенных Штатов Америки» через фиктивных американских лиц на платформах социальных сетей и в других интернет-СМИ.

г. В апреле 2014 года ОРГАНИЗАЦИЯ создала отдел, который носил различные названия и иногда назывался проектом «Переводчик». Этот проект был ориентирован на население США и осуществлял операции на социальных медиа-платформах, таких как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. Примерно к июлю 2016 года более восьмидесяти сотрудников ОРГАНИЗАЦИИ были назначены в проект «Переводчик».

д. К маю 2014 года стратегия ОРГАНИЗАЦИИ включала вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с заявленной целью «распространить недоверие к кандидатам и к политической системе в целом».

11. «Конкорд» был основным источником финансирования ОРГАНИЗАЦИЕЙ своих операций по вмешательству. «Конкорд» контролировал финансирование, рекомендовал сотрудников, а также курировал деятельность ОРГАНИЗАЦИИ на основе отчетности и взаимодействия с менеджментом ОРГАНИЗАЦИИИ.

а. «Конкорд» финансировал ОРГАНИЗАЦИЮ в рамках более крупной операции по вмешательству, финансируемой «Конкордом», — так называемого проекта «Лахта». Проект «Лахта» имеет множество компонентов, одни из которых охватывают российскую аудиторию, а другие ориентированы на зарубежную аудиторию в различных странах, включая Соединенные Штаты.

б. К сентябрю 2016 года ежемесячный бюджет ОРГАНИЗАЦИИ по проекту «Лахта» превысил 73 млн рублей, включая около одного миллиона рублей бонусных выплат.

в. Чтобы скрыть свое участие, «Конкорд» обозначил денежные средства, выплаченные ОРГАНИЗАЦИИ для проекта «Лахта» как платежи, связанные с поддержкой и разработкой программного обеспечения. В целях дальнейшего сокрытия источника средств «Конкорд» распределил денежные средства ОРГАНИЗАЦИИ через примерно четырнадцать банковских счетов, открытых на имена филиалов «Конкорда».

12. Обвиняемый Евгений Пригожин является российским гражданином, который контролировал «Конкорд».

а. Пригожин одобрял и поддерживал деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, а обвиняемые и их сообщники знали о роли Пригожина.

б. Например, 29 мая 2016 года обвиняемые и их сообщники организовали — через контролируемую ОРГАНИЗАЦИЕЙ учетную запись в социальных сетях — пикет реального лица в США перед Белым домом в округе Колумбия: под надуманным предлогом данное лицо стояло с табличкой, которая гласила: «С 55-летием, Дорогой Босс». Обвиняемые и их сообщники сообщили реальному американскому человеку, что эта табличка была предназначена для кого-то, кто «является здесь лидером и нашим боссом... нашим спонсором». Российский паспорт Пригожина определяет дату его рождения как 1 июня 1961 года.

13. Обвиняемый Михаил Быстров присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ по крайней мере в феврале 2014 года.

а. Примерно к апрелю 2014 года Быстров был генеральным директором, занимая высшую должность в ОРГАНИЗАЦИИ. Впоследствии Быстров выполнял функции руководителя различных других организаций, используемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ для маскировки своей деятельности, включая, например, ООО «Главсет», где он числился генеральным директором.

б. В 2015 и 2016 годах Быстров часто общался с Пригожиным касательно общей работы по проекту «Лахта», в том числе посредством регулярных личных встреч.

14. Обвиняемый Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, в октябре 2013 года. Примерно к марту 2014 года Бурчик занимал должность исполнительного директора, занимая таким образом второе место в ОРГАНИЗАЦИИ. На протяжении всей деятельности ОРГАНИЗАЦИИ по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы в США в 2016 году, Бурчик был менеджером по оперативному планированию, инфраструктуре и персоналу. В 2016 году Бурчик также имел личные встречи с Пригожиным.

15. Обвиняемая Александра Крылова работала в ОРГАНИЗАЦИИ с по меньшей мере сентября 2013 года, по как минимум ноябрь 2014 года. Примерно к апрелю 2014 года Крылова занимала должность директора и была третьим по рангу сотрудником ОРГАНИЗАЦИИ. В 2014 году Крылова путешествовала в Соединенные Штаты под ложным предлогом для сбора разведывательных данных для информирования ОРГАНИЗАЦИИ.

16. Обвиняемый Сергей Полозов работал в ОРГАНИЗАЦИИ по крайней мере с апреля 2014 года, по как минимум октябрь 2016 года. Полозов выполнял функции руководителя ИТ-департамента и курировал закупку американских серверов и другой компьютерной инфраструктуры, маскировавшей российское местоположение ОРГАНИЗАЦИИ при проведении операций на территории США.

17. Обвиняемая Анна Богачева работала в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум с апреля 2014 года по как минимум июль 2014 года. Богачева участвовала в проекте «Переводчик» и курировала группу анализа данных проекта. Богачева также совершала поездки в Соединенные Штаты под ложным предлогом с целью сбора разведывательных данных для информирования ОРГАНИЗАЦИИ.

18. Обвиняемая Мария Бовда, также известная как Мария Беляева, работала на ОРГАНИЗАЦИЮ как минимум с ноября 2013 года, по как минимум октябрь 2014 года. Среди прочих должностей, Бовда была руководителя проекта «Переводчик».

19. Обвиняемый Роберт Бовда работал на ОРГАНИЗАЦИЮ как минимум с ноября 2013 года, по как минимум октябрь 2014 года. Заместитель руководителя проекта «Переводчик», Бовда попытался совершить поездку в Соединенные Штаты под ложным предлогом с целью сбора разведывательных данных для информирования ОРГАНИЗАЦИИ, но не смог получить необходимую визу.

20. Обвиняемый Джейхун Асланов присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ по меньшей мере приблизительно в сентябре 2014 года. Асланов был руководителем проекта «Переводчик» и курировал многие операции, направленные на президентские выборы в США в 2016 году. Асланов был также упомянут как генеральный директор ООО «Азимут» — организации, которая использовалась для перевода средств из «Конкорда» в ОРГАНИЗАЦИЮ.

21. Обвиняемый Вадим Подкопаев присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ по крайней мере в июне 2014 года. Подкопаев работал аналитиком в проекте «Переводчик» и отвечал за проведение исследований о США и разработку контента в социальных сетях для ОРГАНИЗАЦИИ.

22. Обвиняемый Глеб Васильченко работал в ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, с августа 2014 года по как минимум сентябрь 2016 года. Васильченко отвечал за публикацию, мониторинг и обновление содержания учетных записей во многих социальных сетях, контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ, выдававших себя за американских лиц или локальных организаций. Впоследствии Васильченко возглавлял две подгруппы, занимавшиеся операциями по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.

23. Обвиняемая Ирина Каверзина присоединилась к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум в октябре 2014 года. Каверзина работала над проектом «Переводчик» и управляла несколькими американскими лицами, которых она использовала для публикации, мониторинга и обновления контента социальных медиа для ОРГАНИЗАЦИИ.

24. Обвиняемый Владимир Венков присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум в марте 2015 года. Венков работал над проектом «Переводчик» и управлял несколькими американскими лицами, которых он использовал для публикации, мониторинга и обновления контента социальных медиа для ОРГАНИЗАЦИИ.

Федеральные регулирующие органы

25. Федеральная избирательная комиссия является федеральным агентством, управляющим Федеральным законом об избирательной кампании (FECA). Среди прочего, FECA запрещает иностранным гражданам производить какие-либо взносы, нести расходы, независимые расходы или совершать выплаты для предвыборной коммуникации. FECA также требует, чтобы физические или юридические лица, которые несут определенные независимые расходы на федеральных выборах, сообщали об этих расходах Федеральной избирательной комиссии. Требования к отчетности позволяют Федеральной избирательной комиссии выполнять свои уставные обязанности по предоставлению американской общественности точных данных о финансовой деятельности физических и юридических лиц, поддерживающих федеральных кандидатов, и обеспечению соблюдения ограничений и запретов FECA, включая запрет на иностранные расходы.

26. Министерство юстиции США управляет Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). FARA устанавливает режим регистрации, отчетности и раскрытия информации для агентов иностранных заказчиков (включая иностранных негосударственных физических и юридических лиц), чтобы правительство США и народ Соединенных Штатов были проинформированы об источнике информации и личности лиц, пытающихся повлиять на общественное мнение, политику и законодательство США. FARA требует, среди прочего, чтобы лица, на которых распространяются ее требования, представляли регулярные регистрационные отчеты, содержащие правдивую информацию об их деятельности и доходах, полученных от них. Раскрытие требуемой информации позволяет федеральному правительству и американскому народу оценивать заявления и деятельность таких лиц в свете их функций в качестве иностранных агентов.

27. Государственный департамент США является Федеральным агентством, ответственным за выдачу неиммиграционных виз иностранным лицам, которые нуждаются в визе для въезда в Соединенные Штаты. Иностранные лица, которым необходимо получить визу, должны, среди прочего, предоставить правдивую информацию в ответ на вопросы по визовой анкете, включая информацию об их трудоустройстве и цели их визита в США.

Цель заговора

28. Целью заговора было ослабление, воспрепятствование исполнению, а также нарушение законных функций правительства Соединенных Штатов нечестными средствами с целью позволить обвиняемым вмешаться в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года.

Способ и средства заговора

Сбор разведданных для информирования операций, касающихся США.

29. Начиная, по крайней мере, с 2014 года, обвиняемые и их сообщники начали отслеживать и изучать группы, посвященные политике и социальным вопросам в США, на сайтах американских социальных сетей. Для того чтобы оценить производительность различных групп, ОРГАНИЗАЦИЯ отслеживала определенные показатели, такие как размер группы, частоту контента, размещаемого группой, а также уровень взаимодействия аудитории с этим контентом, например, среднее количество комментариев или ответов на публикацию.

30. Обвиняемые и их сообщники также путешествовали и пытались въехать в Соединенные Штаты под ложным предлогом, чтобы собрать разведданные для их операций по вмешательству.

а. Крылова и Богачева вместе с другими обвиняемыми и соучастниками планировали маршруты поездок, приобретали оборудование (например, камеры, сим-карты и телефоны) и обсуждали меры безопасности (включая «сценарии эвакуации») для обвиняемых, которые путешествовали в Соединенные Штаты.

б. Для въезда в США Крылова, Богачева, Роберт Бовда и еще один заговорщик обратились в Госдепартамент США за визами. В процессе подачи заявления, Крылова, Богачева, Роберт Бовда и их соучастник ложно заявили, что они путешествуют по личным причинам и не в полной мере раскрыли свое место работы, чтобы скрыть тот факт, что они работали на ОРГАНИЗАЦИЮ.

в. Только Крылова и Богачева получили визы, и примерно с 4 июня 2014 года по 26 июня 2014 года Крылова и Богачева отправились в Соединенные Штаты, где для сбора разведданных останавливались в Неваде, Калифорнии, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойсе, Мичигане, Луизиане, Техасе и Нью-Йорке. После поездки Крылова и Бурчик обменялись разведывательным отчетом о поездке.

г. Другой соучастник, который работал на ОРГАНИЗАЦИЮ, отправился в Атланту, штат Джорджия, примерно с 26 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года. После поездки соучастник предоставил Полозову краткую информацию о маршруте и расходах его поездки.

31. Для сбора дополнительных разведданных, обвиняемые и их сообщники выдавали себя за американских лиц и связывались с американскими политическими и общественными активистами. Например, начиная с приблизительно июня 2016 года, обвиняемые и их сообщники, выдавая себя за американских лиц, общались с реальным американским человеком, связанным с базирующейся в Техасе локальной организацией. Во время обмена информацией, обвиняемые и их сообщники узнали от реального американского лица, что они должны сосредоточить свою деятельность на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния и Флорида». После этого обмена обвиняемые и их сообщники часто при обсуждении направлений своих усилий ссылались на «фиолетовые штаты».

Использование американских социальных медиаплатформ

32. Обвиняемые и их сообщники посредством мошенничества и обмана создали сотни учетных записей в социальных сетях и использовали их для продвижения некоторых фиктивных американских лиц в «лидеры общественного мнения» в Соединенных Штатах.

33. Сотрудникам ОРГАНИЗАЦИИ, именуемым «специалистами», было поручено создать учетные записи в социальных сетях, которые якобы управлялись американскими лицами. Специалисты были разделены на дневную смену и ночную смены. Им было предписано публиковать посты в соцсетях в соответствии с часовыми поясами США. ОРГАНИЗАЦИЯ также распространяла списки государственных выходных в США, с той целью, чтобы специалисты могли разрабатывать и размещать соответствующие материалы. Специалистам было поручено писать о темах, имеющих отношение к Соединенным Штатам, таких как внешняя политика и экономические вопросы США. Им предписывалось создавать «политическую интенсивность через поддержку радикальных групп, пользователей, недовольных социально-экономической ситуацией, и оппозиционных общественных движений».

34. Обвиняемые и их сообщники также создали тематические групповые страницы на сайтах социальных сетей, в частности, на платформах социальных сетей Facebook и Instagram. Страницы, контролируемые ОРГАНИЗАЦИЕЙ, были посвящены широкому кругу вопросов, включая: иммиграцию (включая группа «Secured Borders»); движение Black Lives Matter (включая группу «Blacktivist»); религию (группы с названиями «Объединенные мусульмане Америки» и «Армия Иисуса»); и определенных географических регионов в Соединенных Штатах (с группами под названиями «Объединенный Юг» и «Сердце Техаса»). К 2016 году размер многих групп, контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ, вырос до сотен тысяч онлайн-последователей.

35. Начиная, по крайней мере, с 2015 года, обвиняемые и их сообщники начали покупать рекламу на сайтах социальных сетей в интернете, чтобы продвигать контролируемые ими группы в социальных сетях, тратя тысячи долларов США каждый месяц. Эти расходы были включены в бюджеты организации, представленный «Конкордом».

36. Обвиняемые и их сообщники также создали и контролировали многочисленные учетные записи Twitter, устроенные таким образом, чтобы они выглядели как контролируемые американскими лица или группами. Например, ОРГАНИЗАЦИЯ создала и управляла twitter-аккаунтом Tennessee GOP, который пользовался тегом @ten_gop. Ложно утверждалось, что запись @ten_gop контролируется политической партией США. Со временем учетная запись @ten_gop привлекла более 100 000 онлайн-подписчиков.

37. Чтобы измерить влияние своих онлайн-операций в социальных сетях, обвиняемые и их сообщники отслеживали производительность контента, который они размещали в социальных сетях. Они отслеживали размер их американской онлайн-аудитории, охватываемой постами, а также различные типы взаимодействия с сообщениями (такие как лайки, комментарии и репосты), изменения в размере аудитории и другие метрики. Обвиняемые и их сообщники получали отчеты о метриках определенных групп и отдельных постов.

38. Обвиняемые и их сообщники также регулярно оценивали контент, размещенный специалистами (иногда это называлось «анализом контента»), чтобы убедиться, что они выглядят подлинными — то есть как будто управляются американскими лицами. Специалисты получали отзывы и советы по улучшению качества своих постов. Обвиняемые и их сообщники издавали или получали указания касательно: соотношения текста, графики и видео для использования в постах; количества учетных записей для работы; и роль каждой учетной записи (например, различались главная учетная запись, из которой следует размещать информацию и вспомогательные учетные записи для продвижения главной через ссылки и репосты).

Использование компьютерной инфраструктуры США

39. Чтобы скрыть свое российское происхождение и принадлежность к ОРГАНИЗАЦИИ, обвиняемые и их сообщники — особенно Полозов и ИТ-отдел ОРГАНИЗАЦИИ — приобрели пространство на компьютерных серверах, расположенных на территории Соединенных Штатов, чтобы создать виртуальные частные сети (VPN). Обвиняемые и их сообщники подсоединялись из России к базирующейся в США инфраструктуре посредством этих VPN-соединений и таким образом осуществляли деятельность в Соединенных Штатах — включая подсоединение к учетным записям социальных сетей, открытие новых учетных записей и общение с реальными лицами США — маскируя свое российское происхождение и управление.

40. Обвиняемые и их сообщники также зарегистрировали и контролировали — под ложными именами — сотни записей электронной почты, размещенные на хостингах американских провайдеров. Из этих учетных записей обвиняемые и их сообщники регистрировали аккаунты в социальных сетях для мониторинга этих сетей; выдавали себя за американских лиц при обращении за помощью к реальным американским лицам; обращались в средства массовой информации для продвижения деятельности внутри Соединенных Штатов; и проводили другие операции, подобные тем, которые изложены ниже.

Использование украденных личностей США

41. В 2016 году обвиняемые и их сообщники использовали, владели и передавали без законных полномочий номера социального страхования и даты рождения реальных американских лиц без ведома или согласия этих лиц. Используя эти средства идентификации, обвиняемые и их сообщники открыли счета в PayPal, поставщике цифровых платежных услуг; создали фальшивые средства идентификации, включая поддельные водительские права; и размещали посты на контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ аккаунтах в социальных сетях, используя личности этих американских жертв. Обвиняемые и их сообщники также получили и попытались получить фальшивые документы, удостоверяющие личность, для использования в качестве удостоверения личности в связи с ведением счетов и покупкой рекламы на сайтах социальных сетей.

Действия, направленные на президентские выборы 2016 года в США

42. Примерно к маю 2014 года обвиняемые и их сообщники обсудили усилия по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Обвиняемые и их сообщники начали следить за американскими аккаунтами в социальных сетях и другими источниками информации о президентских выборах 2016 года в США.

43. К 2016 году обвиняемые и их сообщники использовали свои фиктивные онлайн-личности для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Они занимались, в первую очередь, распространением уничижительной информации о Хиллари Клинтон, также очерняли других кандидатов, таких как Тед Круз и Марко Рубио, и поддерживали Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа.

а. Примерно 10 февраля 2016 года обвиняемые и их сообщники распространяли между собой наброски тем для будущего контента, который будет размещен в учетных записях социальных сетей, контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Специалистам было поручено размещать контент, ориентированный на «политику в США», и «использовать любую возможность критиковать Хиллари и остальных (кроме Сандерса и Трампа — мы их поддерживаем)».

б. Примерно 14 сентября 2016 года во внутреннем обзоре созданной и контролируемой ОРГАНИЗАЦИЕЙ группы Facebook под названием «Secured Borders», специалист по учетным записям был подвергнут критике за «низкое количество сообщений, посвященных критике Хиллари Клинтон»: ему было указано на «необходимость активизировать критику Хиллари Клинтон» в будущих постах.

44. Определенные материалы, созданные ОРГАНИЗАЦИЕЙ о выборах президента США 2016 года, использовали связанных с выборами хэштеги, в том числе: #Trump2016, #MAGA, #IWontProtectHillary, и #Hillary4Prison […].

45. Обвиняемые и их сообщники также использовали фальшивые американские личности для общения с невольными членами, добровольцами и сторонниками кампании Трампа, участвующими в местных общественных мероприятиях, а также локальными группами, которые поддерживали тогдашнего кандидата Трампа. Эти физические и юридические лица порой распространяли материалы ОРГАНИЗАЦИИ через свои собственные аккаунты при помощи ретвитов, репостов и аналогичных средств. После обвиняемые и их сообщники следили за распространением контента через таких участников.

46. Приблизительно во второй половине 2016 года обвиняемые и их сообщники через подконтрольные ОРГАНИЗАЦИИ лица начали подстрекать группы американских меньшинств не голосовать на президентских выборах в США в 2016 году или голосовать за стороннего (не от одной из крупных партий) кандидата в президенты США.

а. Примерно 16 октября 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали контролируемый ОРГАНИЗАЦИЕЙ аккаунт в Instagram «Woke Blacks», чтобы опубликовать следующее сообщение: «[a] особая шумиха и ненависть к Трампу вводят людей в заблуждение и заставляют чернокожих голосовать за Хиллари-убийцу. Мы не можем прибегать к меньшему из двух зол. В таком случае нам лучше вообще не голосовать».

б. Примерно 3 ноября 2016 года обвиняемые и их сообщники приобрели рекламу для продвижения поста с контролируемой ОРГАНИЗАЦИЕЙ учетной записи Instagram «Blacktivist», которая гласила: «Выберите мир и голосуйте за Джилл Стайн (кандидат от Зеленой партии). Поверь мне, это не пустая трата времени».

в. Примерно в начале ноября 2016 года, обвиняемые и их сообщники использовали контролируемый ОРГАНИЗАЦИЕЙ аккаунт «United Muslims of America» для размещения сообщений, направленных против участия в выборах, как например: «Американские мусульмане сегодня бойкотируют выборы, большинство американских мусульманских избирателей отказываются голосовать за Хиллари Клинтон, потому что она хочет продолжения войны с мусульманами на Ближнем Востоке и голосовала за вторжение в Ирак».

47. Начиная примерно с лета 2016 года, обвиняемые и их сообщники также начали продвигать обвинения Демократической партии в нарушениях на выборах […]. Обвиняемые и их сообщники приобрели рекламу на Facebook для дальнейшего продвижения этих обвинений.

Политическая реклама

48. По крайней мере, с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемые и их сообщники, скрывая свою российскую идентичность и ОРГАНИЗАЦИОННУЮ принадлежность через фальшивых персонажей, начали производить, покупать и размещать рекламу в социальных сетях США и на других интернет-сайтах, прямо выступающих за избрание тогдашнего кандидата Трампа или прямо против избрания Хиллари Клинтон. Обвиняемые и их сообщники не сообщали о своих расходах Федеральной избирательной комиссии и не регистрировались в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США.

49. Для оплаты политической рекламы обвиняемые и их сообщники открыли счета и выпустили кредитные карты в ряде российских банков, часто под именами фиктивных американских лиц, используемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ […]. Обвиняемые и их сообщники также оплачивали политическую рекламу, используя учетные записи PayPal.

50. Политическая реклама включала:

Примерная дата

Выдержка из рекламы:

6 апреля 2016

«Вы знаете, огромное число чернокожих людей поддерживают нас, говоря #ХиллариКлинтонНеМойПрезидент»

7 апреля 2016

«Я говорю «нет» Хиллари Клинтон/Я говорю «нет» манипуляции»

19 апреля 2016

«Присоединяйтесь к нашему #ХиллариКлинтонЗаРешетку2016»

10 мая 2016

«Дональд хочет победить терроризм…Хиллари хочет его спонсировать»

19 мая 2016

«Голосуй за Республиканцев, голосуй за Трампа и поддержи Вторую Поправку!»

24 мая 2016

«Хиллари Клинтон не заслуживает голосов чернокожего населения!»

7 июня 2016

«Трамп — наша единственная надежда на лучшее будущее!»

20 июля 2016

«Огайо хочет Хиллари за Решетку!»

4 августа 2016

«Хиллари Клинтон уже фальсифицировала выборы во время демократических кокусов в Айове».

10 августа 2016

«Мы не можем доверить Хиллари заботу о нах ветеранах!»

14 октября 2016

«Среди всех кандидатов Дональд Трамп — один-единственный, кто может защитить полицию от террористов».

19 октября 2016

«Хиллари — Сатана, и ее преступления и ложь лишь доказали, насколько она ужасна»

Организация политических митингов в США

51. Примерно в июне 2016 года обвиняемые и их сообщники организовывали и координировали политические митинги в Соединенных Штатах. Чтобы скрыть тот факт, что они базировались в России, они продвигали эти митинги, притворяясь активистами локальных организаций США, которые якобы находились в Соединенных Штатах, но не могли встретиться или принять участие лично. Обвиняемые и их сообщники не регистрировались в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США.

52. Для того, чтобы обеспечить присутствие на митингах, обвиняемые и их сообщники продвигали «события» при помощи постов со своих фиктивных американских учетных записей. Кроме того, обвиняемые и их сообщники связывались с администраторами крупных групп в социальных сетей, сосредоточенных на политике США, и просили их рекламировать митинги.

53. В конце июня 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали facebook-группу «United Muslims of America» для продвижения митинга под названием «Поддержи Хиллари. Спаси Американских Мусульман», состоявшемся 9 июля 2016 года в округе Колумбия. Обвиняемые и их сообщники завербовали настоящее американское лицо, которому было поручено держать знак с изображением Клинтон и приписываемой ей цитатой: «Я думаю, что закон Шариата будет мощным новым направлением свободы». […]

54. Примерно в июне 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали facebook-группу «Being Patriotic», учетную запись Twitter @March_for_Trump и другие аккаунты ОРГАНИЗАЦИИ для проведения двух политических митингов в Нью-Йорке. Первый митинг был назван »Марш за Трампа» и состоялся 25 июня 2016 года. Второй митинг был назван «Долой Хиллари» и состоялся 23 июля 2016 года.

а. Примерно с июня по июль 2016 года обвиняемые и их сообщники купили рекламные объявления на Facebook для продвижения митингов «Марш за Трампа» и «Долой Хиллари».

б. Обвиняемые и их сообщники использовали фальшивые американские личности для отправки сообщений реальным американским лицам с просьбой об их участии и помощи в организации митинга. Обвиняемые и их сообщники, скрываясь за фальшивыми американскими личностями, предлагали американским лицам деньги для покрытия расходов на митинг.

в. […]

55. Примерно в конце июля 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали facebook-группу «Being Patriotic», учетную запись Twitter @March_for_Trump и другие фальшивые американские личности для организации серии скоординированных митингов во Флориде. Совокупно митинги назывались «Florida Goes Trump» и состоялись 20 августа 2016 года.

а-г. […]

56. После митингов во Флориде обвиняемые и их сообщники использовали фальшивые американские личности для организации и координации политических митингов, поддерживающих тогдашнего кандидата Трампа в Нью-Йорке и Пенсильвании. Обвиняемые и их сообщники использовали те же методы для создания и продвижения этих митингов, что и во Флориде […].

57. После избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали фальшивые американские личности для организации и координации политических митингов в поддержку избранного президента Трампа, одновременно используя другие фальшивые американские личности для организации и координации политических митингов США против результатов президентских выборов 2016 года. Например, в ноябре 2016 года обвиняемые и их сообщники организовали в Нью-Йорке митинг, состоявший я 12 ноября 2016 года и призванный «выразить свою поддержку избранному Президенту Дональду Трампу». В то же время обвиняемые и их сообщники, через другую контролируемую ОРГАНИЗАЦИЕЙ группу, организовали митинг в Нью-Йорке под названием «Трамп — НЕ мой Президент», который состоялся 12 ноября 2016 года. Аналогичным образом, обвиняемые и их сообщники организовали акцию под названием «Шарлотта против Трампа» в Шарлотте, Северная Каролина, которая состоялась 19 ноября 2016 года.

Уничтожение доказательств

58. Чтобы избежать обнаружения и воспрепятствовать расследованию властями США их действий, обвиняемые и их сообщники удалили и уничтожили данные, включая электронные письма, учетные записи социальных сетей и другие доказательства их деятельности.

а. С июня 2014 по июнь 2015 года публичная отчетность стала выявлять операции, проводимые ОРГАНИЗАЦИЕЙ в Соединенных Штатах. В ответ обвиняемые и их сообщники удалили учетные записи электронной почты, используемые для проведения операций.

б. Начиная примерно с сентября 2017 года американские социальные сети, начиная с Facebook, публично сообщили, что они определили на своих платформах российские расходы для финансирования политической и социальной рекламы. Первоначальное раскрытие Facebook информации о российских покупок произошло 6 сентября 2017 года и включало в себя заявление о том, что Facebook «поделился [своими] результатами с властями США, расследующими эти вопросы».

в. […]

г. После этого обвиняемые и их сообщники уничтожили доказательства с целью воспрепятствовать расследованию. 13 сентября 2017 года Каверзина написала по электронной почте члену семьи: «У нас был небольшой кризис на работе: ФБР спалило нашу деятельность (не шутка). Поэтому я занялась заметанием следов вместе с коллегами». Каверзина далее написала: «Я создавала все эти картинки и посты, а американцы верили, что это было написано их народом».

Явные действия

59. В целях содействия заговору […] обвиняемые и их сообщники совершили следующие явные действия […]:

60–61. […]

62. Примерно 23 июня 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали фальшивую учетную запись Facebook под именем Мэтт Скибер, чтобы связаться с реальным американским человеком и сделать его рекрутером для митинга «Марш за Трампа», предлагая «дать вам деньги для печати плакатов и покупки мегафона».

63–68. […]

69. Примерно 2 августа 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали фальшивую учетную запись Facebook под именем Мэтт Скибер, чтобы отправить частное сообщение реальной учетной запись Facebook «Флорида за Трампа», созданную для оказания помощи тогдашнему кандидату Трампу в штате Флорида. В первом сообщении обвиняемые и их сообщники написали:

Привет! Я член онлайн-сообщества Being Patriotic. Слушай, у нас есть идея. Флорида все еще фиолетовый штат, и мы должны перекрасить его в красный. Если мы потеряем Флориду, мы потеряем Америку. Мы не можем этого допустить, верно? Как насчет организовать ОГРОМНЫЙ (копируя манеру Трампа говорить слово «huge») флешмоб в каждом городе Флоридs? Сейчас мы обращаемся к местным активистам, и у нас есть люди, которые готовы отвечать за организацию мероприятий почти по всей Флориде. Однако нам по-прежнему нужна твоя поддержка. Что ты об этом думаешь? Ты в деле?

70–71. […]

72. Начиная с примерно 5 августа 2016 года подсудимые и их сообщники использовали Twitter аккаунт фальшивой личности @March_for_Trump для найма реального американского лица. Лицу было поручено носить костюм, изображая Хиллари Клинтон в тюремной одежде на митинге в Уэст-Палм-Бич.

73–75. […]

76. Примерно 18 августа 2016 года настоящий facebook-аккаунт «Флорида за Трампа» ответил фальшивой американской личности Мэтту Скиберу. Сообщение содержало указание связаться с участником кампании Трампа («Официальное Лицо 1») во Флориде и предоставляло ящик электронной почты «Официального Лица 1», зарегистрированный на доменном имени donaldtrump.com. Примерно в тот же день обвиняемые и их сообщники использовали адрес электронной почты фальшивой американской личности joshmilton024@gmail.com для отправки электронного письма «Официальному Лицу 1», в котором, в частности, содержалось следующее:

Привет [Официальное Лицо 1], 20 августа [мы] организуем событие по всему штату Флорида, чтобы поддержать г-на Трампа. Разрешите представиться. «Being Patriotic» — низовое консервативное онлайн-движение, пытающееся объединить людей в оффлайне... [Мы] достигли огромного количества последователей и решил каким-то образом помочь господину Трампу избраться президентом. Вы знаете, простого крика в интернете недостаточно. Должны быть реальные действия. Раньше мы организовывали митинги в Нью-Йорке. Теперь мы фокусируемся на «фиолетовых» Штатах, таких как Флорида.

Письмо также определяло тринадцать «подтвержденных мест» для митингов во Флориде и просило кампанию [Трампа] «помощь в каждом месте».

77–81. […]

82. Примерно 31 августа 2016 года обвиняемые и их сообщники, используя американскую личность, говорили по телефону с реальным американским человеком, связанным с локальной группой во Флориде. Этот человек обратился за помощью для организации митинга в Майами. Примерно 9 сентября 2016 года обвиняемые и их сообщники отправили группе межгосударственный перевод для оплаты материалов, необходимых для митинга во Флориде 11 сентября 2016 года.

83–85. […]

Все вышеперечисленное — в нарушение ст. 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 371.

Пункт второй

Сговор с целью совершения мошенничества при переводах и совершения банковского мошенничества.

86. Вновь утверждаются и включаются, как если бы они были полностью изложены в настоящем пункте, статьи 1–7, 9–27 и 29–85 данного обвинительного заключения.

87. С примерно 2016 года и по настоящее время в округе Колумбия и других местах обвиняемые ООО «Агенство интернет-исследований», Джейхун Асланов и Глеб Васильченко вместе с другими известными и неизвестными Большому жюри сознательно и намеренно вступили в сговор для совершения ряда преступлений против Соединенных Штатов, с целью:

а. сознательно, разработав и намереваясь разработать схему и прием для обмана, а также для получения денег и имущества посредством ложных и мошеннических действий, […] передавать и обеспечивать передачу […] иностранной корреспонденции, письменных работ, знаков, сигналов, изображений и звуков с целью выполнения такой схемы, в нарушение ст. 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1343; и

б. сознательно осуществить и попытаться осуществить схему и прием для обмана федерально застрахованного финансового учреждения и получить денежные средства, кредиты, активы, ценные бумаги и другое имущество указанного учреждения посредством ложных и мошеннических претензий, заявлений и обещаний, все в нарушение ст. 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1344.

Объект заговора

88. Цель этого сговора заключалась в открытии счетов под фальшивыми именами в финансовых учреждениях США и в компании цифровых платежей с тем чтобы получать и отправлять деньги в Соединенные Штаты и из них для поддержки операций ОРГАНИЗАЦИИ в Соединенных Штатах и для самообогащения.

Способ и средства заговора

89. Начиная, по крайней мере, с 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали — без законных полномочий — номера социального страхования, домашние адреса и даты рождения реальных американских лиц без их ведома или согласия. Используя эти средства украденных личностей, подсудимые и их сообщники открыли счета в федерально застрахованном финансовом учреждении США («Банк 1») […].

90. […]

91. Обвиняемые и их сообщники приобрели номера кредитных карт и банковских счетов у интернет-продавцов с незаконной целью уклонения от мер безопасности в PayPal, который использовал номера счетов для проверки личности пользователя. Многие номера банковских счетов, приобретенные обвиняемыми были созданы при помощи украденных личностей реальных американских лиц. После покупки этих счетов обвиняемые и их сообщники предоставили эти номера банковских счетов в PayPal.

92. […]

93. […] чтобы поддерживать свои счета в PayPal и в других местах, в том числе на онлайн-биржах криптовалют, обвиняемые и их соучастники приобрели и получили поддельные документы, удостоверяющие личность, включая поддельные водительские права США. Некоторые поддельные идентификационные документы, полученные обвиняемыми и их соучастниками, использовали украденные личности реальных американских лиц […].

94. После открытия счетов в «Банке 1» и в PayPal обвиняемые и их соучастники использовали их для получения и отправки денег в различных целях, в том числе для оплаты определенных расходов ОРГАНИЗАЦИИ. Некоторые учетные записи PayPal были использованы для покупки рекламы на Facebook, продвигая контролируемые ОРГАНИЗАЦИЕЙ учетные записи в социальных сетях. Счета также использовались для оплаты других расходов ОРГАНИЗАЦИИ […].

95. […] Все вышеперечисленное — в нарушение ст. 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1349.

Пункты три — восемь

Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах

96. Вновь утверждаются и включаются, как если бы они были полностью изложены в настоящем пункте, статьи 1–7, 9–27, 29–85, 89–95 данного обвинительного заключения.

97. В указанные ниже даты в округе Колумбия и в других местах, обвиняемые ООО «Агентство интернет-исследований», Джейхун Асланов, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Хабибуллин осознанно передавали, владели и пользовались, без законных полномочий, средствами идентификации другого лица во время и в связи с преступлением, указанным в параграфе 1028A(с) ст. 18 Кодекса Соединенных Штатов […]:

Обвинение

Примерная дата

Инициалы жертвы кражи личности

Средства идентификации

3

16 июня 2016

T.b.

Номер социального страхования и дата рождения

4

21 июля 2016

A.r.

Номер социального страхования и дата рождения

5

27 июля 2016

T.c.

Номер социального страхования и дата рождения

6

2 августа 2016

T.w.

Номер социального страхования и дата рождения

7

18 января 2017

V.s.

Номер социального страхования

8

19 мая 2017

J.w.

Домашний адрес и дата рождения

Все вышеперечисленное — в нарушение ст. 18 Кодекса Соединенных Штатов, разделы 1028A(а)(1) и 2.

98. […]

99. […]

Подпись

Роберт С. Мюллер III

Специальный прокурор

Министерство юстиции США