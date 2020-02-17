Праймериз в пользу Блумберга

Тяжеловес Сандерс
Но ни эстеблишмент Демократической партии, ни поддерживающая эту партию «большая пресса» Америки не желает признавать первенство 78-летнего сенатора, который называет себя «демократическим социалистом». Газета The Washington Post пишет о том, что не он, а «умеренные демократы переживают возрождение». Она подсчитала результаты последних праймериз и заявляет, что хотя Сандерс и набрал большее число голосов, два других его соперника — бывший мэр небольшого городка Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар получили вместе 44,2 процента. То есть, на взгляд колумниста Дэвида Игнашиуса, крен все-таки в сторону центра, а не влево.
Надо признать, что из всех кандидатов в президенты от демократов Сандерс выступает наиболее доходчиво. Когда его спрашивают об идеологии, сенатор объясняет, что его демократический социализм не имеет ничего общего ни с социализмом советского, ни кубинского, ни тем более северокорейского образца. Кандидат говорит, что выступает за модель скандинавских стран с их высоким уровнем жизни, равенством и убедительной социальной защитой. Газеты тут же начинают печатать статьи о Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии и публикуют карты, чтобы избиратели знали, где эти страны находятся.
Сторонники более умеренного крыла не сдаются. Они говорят, что Трампу будет не трудно демонизировать Сандерса, представляя его неким «современным большевиком». А значит, надо искать кого-то еще
Но и некоторые революционные проекты сенатора также пользуются популярностью. Как пишет издание Slate, 57 процентов опрошенных в двух штатах, где прошли кокусы и праймериз, поддерживают его идею замены частного здравоохранения государственной программой, единой для каждого. Две трети избирателей-демократов также за то, чтобы в стране было внедрено бесплатное образование в государственных университетах и колледжах.
Но сторонники более умеренного крыла не сдаются. Они говорят, что Трампу будет не трудно демонизировать Сандерса, представляя его неким «современным большевиком». А значит, надо искать кого- то еще, кто мог бы одолеть ненавидимого ими президента.
Стар да млад
Но где они, эти решительные и отважные бойцы, которые бросили бы вызов тирану? Бывшему вице-президенту и недавнему лидеру гонки Джо Байдену на двух контестах, похоже, нанесена смертельная рана. В Айове он был четвертым, а в Нью-Гемпшире пришел пятым, набрав всего около 8 процентов голосов. Правда, Байден верит в успех на праймериз в Южной Каролине, которые пройдут 29 февраля — там его ждет поддержка темнокожих избирателей, которые по опросам за него горой. Но провал и в Южной Каролине будет для Байдена черной меткой, после которой он точно не оправится.
Маловероятно, что консервативные избиратели, а их большинство, несмотря на все веяния времени, отдадут голос за открытого гея, который на публичных выступлениях приглашает на сцену своего мужа
В команде претендентов также обладательница широкой искренней улыбки, сенаторша от Миннесоты 59-летняя Эми Клобушар, которая, как и Буттиджич, принадлежит к умеренному крылу в партии. В ее активе — многолетняя работа в Сенате, а также то, что она в отличие от Сандерса представляет «средний Запад». Считается, что в случае номинации она закроет для Трампа не только родную Миннесоту, но и соседний Висконсин. Кроме того, у нее неплохие позиции в штатах Пенсильвания и Мичиган, которые в 2016 году Трамп «украл» у демократов, что и стало одновременно с победой во Флориде залогом его победы.
Однако поражение на предыдущих выборах такой значительно более популярной и известной в стране дамы, как Хиллари Клинтон, свидетельствует о том, что Америка все еще не готова к президенту-женщине. Об этом недавно прямо заявил конкурент Клобушар Сандерс.
Блумберг и его миллиарды
И все-таки, если не эти кандидаты, то кому по силам положить на лопатки Трампа? В последние дни стратеги демократов все чаще обращают внимание на человека, который пока стоит в стороне, но одновременно оказывает огромное влияние на избирательную кампанию. Это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, входящий со своими 60 миллиардами в десятку самых богатых людей мира.
Блумберг избрал стратегию, которая в конечном счете может оказаться выигрышной. Он избежал хаоса в подсчете голосов в Айове, не участвовал в праймериз в «гранитном штате» Нью-Гемпшир, пропускает выборы в Неваде и Южной Каролине и присоединится к кампании лишь 3 марта в «супервторник». Миллиардер полностью сосредоточил свои пиар-усилия на самых больших штатах— Техасе и Калифорнии, его рекламные ролики антитрамповского содержания идут в 27 штатах, и он уже потратил на эти цели около 250 миллионов, больше чем все остальные кандидаты вместе взятые. Предполагается, что к ноябрю эта сумма возрастет до одного миллиарда.
И некоторые из этих рекламных роликов приводят в бешенство Дональда Трампа. Особенно его возмутил один из них, в котором Блумберг, тогда еще мэр Нью-Йорка, предложил Трампу контракт на строительство поля для гольфа. Казалось бы, что в этом такого? Но ролик ясно показывает, кто тогда был хозяином положения, а кто исполнителем.
Еще недавно по опросам, проведенным среди демократов, Майкл Блумберг плелся в хвосте. Мало кто мог представить себе, что в Демократической партии с ее сильным креном влево номинацию получит олигарх, которого не слишком любят афроамериканцы, за то что тот когда-то дал излишнюю волю нью-йоркской полиции.
Умеренный Блумберг с его неограниченными финансами и опытом управления крупнейшим мегаполисом, отлично знающий все слабости Трампа, может оказаться привлекательной фигурой для независимых избирателей, которых в Америке большинство — 42%
Но по мере приближения к «супервторнику» Блумберг выходит уже на четвертую, а кое-где и на вторую позицию. И некоторые политологи спешат назвать его чуть ли не мессией, спасителем.
Умеренный Блумберг с его неограниченными финансами и опытом управления крупнейшим мегаполисом, и к тому же отлично знающий все слабости Трампа, может оказаться привлекательной фигурой для независимых избирателей, которых в Америке большинство — 42 процента (27 причисляют себя к демократам, 30 к республиканцам).
Трамп практически каждый день пытается высмеивать Блумберга, называя его «коротышкой Миком». Но он принижает рост бывшего мэра — у того не 162, а 170 сантиметров. А сам Блумберг говорит, что у политика рост надо измерять от подбородка и выше.
Блумберг дает демократам надежду, что президент будет повержен. «Трамп запускает грязные информационные бомбы каждый день, — пишет The Washington Post. — Фанаты президента любят этот карнавал, но большинство людей его отвергают. Трамповский мир зиждется на грубой силе и криках. Но сейчас появились признаки того, что крикун не победит».
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