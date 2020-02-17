Праймериз в пользу Блумберга

Тяжеловес Сандерс

Берни Сандерс.

Формально победитель первых праймериз в штате Нью-Гемпшир известен, это сенатор от соседнего Вермонта Берни Сандерс , который получил 25,8 процентов голосов. До этого он взял одно из двух призовых мест и на кокусах в Айове. В следующем штате — Невада, где праймериз пройдут 22 февраля, ему также светит успех. А главное, он в фаворитах на так называемом «супервторнике», который 3 марта пройдет сразу в 14 штатах.

Но ни эстеблишмент Демократической партии, ни поддерживающая эту партию «большая пресса» Америки не желает признавать первенство 78-летнего сенатора, который называет себя «демократическим социалистом». Газета The Washington Post пишет о том, что не он, а «умеренные демократы переживают возрождение». Она подсчитала результаты последних праймериз и заявляет, что хотя Сандерс и набрал большее число голосов, два других его соперника — бывший мэр небольшого городка Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар получили вместе 44,2 процента. То есть, на взгляд колумниста Дэвида Игнашиуса, крен все-таки в сторону центра, а не влево.

Надо признать, что из всех кандидатов в президенты от демократов Сандерс выступает наиболее доходчиво. Когда его спрашивают об идеологии, сенатор объясняет, что его демократический социализм не имеет ничего общего ни с социализмом советского, ни кубинского, ни тем более северокорейского образца. Кандидат говорит, что выступает за модель скандинавских стран с их высоким уровнем жизни, равенством и убедительной социальной защитой. Газеты тут же начинают печатать статьи о Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии и публикуют карты, чтобы избиратели знали, где эти страны находятся.

Сторонники более умеренного крыла не сдаются. Они говорят, что Трампу будет не трудно демонизировать Сандерса, представляя его неким «современным большевиком». А значит, надо искать кого-то еще

Но и некоторые революционные проекты сенатора также пользуются популярностью. Как пишет издание Slate, 57 процентов опрошенных в двух штатах, где прошли кокусы и праймериз, поддерживают его идею замены частного здравоохранения государственной программой, единой для каждого. Две трети избирателей-демократов также за то, чтобы в стране было внедрено бесплатное образование в государственных университетах и колледжах.

Но сторонники более умеренного крыла не сдаются. Они говорят, что Трампу будет не трудно демонизировать Сандерса, представляя его неким «современным большевиком». А значит, надо искать кого- то еще, кто мог бы одолеть ненавидимого ими президента.

Но где они, эти решительные и отважные бойцы, которые бросили бы вызов тирану? Бывшему вице-президенту и недавнему лидеру гонки Джо Байдену на двух контестах, похоже, нанесена смертельная рана. В Айове он был четвертым, а в Нью-Гемпшире пришел пятым, набрав всего около 8 процентов голосов. Правда, Байден верит в успех на праймериз в Южной Каролине, которые пройдут 29 февраля — там его ждет поддержка темнокожих избирателей, которые по опросам за него горой. Но провал и в Южной Каролине будет для Байдена черной меткой, после которой он точно не оправится.

Маловероятно, что консервативные избиратели, а их большинство, несмотря на все веяния времени, отдадут голос за открытого гея, который на публичных выступлениях приглашает на сцену своего мужа

Пит Буттиджич.

Демократические социологи как за соломинку хватаются за самого молодого участника гонки — 37-летнего Пита Буттиджича. Он действительно — новое, свежее лицо в американской политике. Но представляется маловероятным, что консервативные избиратели, а их большинство, несмотря на все веяния времени, отдадут голос за открытого гея, который на публичных выступлениях приглашает на сцену своего мужа, 28-летнего школьного учителя Частена Глезмана. Над нетрадиционной сексуальностью Буттиджича посмеивается даже респектабельная пресса. «Пит Буттиджич может стать однажды президентом Америки, — пишет The New York Times. — Он уже покорил одного мужчину». Не остается в стороне и Трамп, который извергает через Twitter пошлости и непристойности в отношении мэра Пита.

В команде претендентов также обладательница широкой искренней улыбки, сенаторша от Миннесоты 59-летняя Эми Клобушар, которая, как и Буттиджич, принадлежит к умеренному крылу в партии. В ее активе — многолетняя работа в Сенате, а также то, что она в отличие от Сандерса представляет «средний Запад». Считается, что в случае номинации она закроет для Трампа не только родную Миннесоту, но и соседний Висконсин. Кроме того, у нее неплохие позиции в штатах Пенсильвания и Мичиган, которые в 2016 году Трамп «украл» у демократов, что и стало одновременно с победой во Флориде залогом его победы.

Однако поражение на предыдущих выборах такой значительно более популярной и известной в стране дамы, как Хиллари Клинтон, свидетельствует о том, что Америка все еще не готова к президенту-женщине. Об этом недавно прямо заявил конкурент Клобушар Сандерс.

Блумберг и его миллиарды

И все-таки, если не эти кандидаты, то кому по силам положить на лопатки Трампа? В последние дни стратеги демократов все чаще обращают внимание на человека, который пока стоит в стороне, но одновременно оказывает огромное влияние на избирательную кампанию. Это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, входящий со своими 60 миллиардами в десятку самых богатых людей мира.

Блумберг избрал стратегию, которая в конечном счете может оказаться выигрышной. Он избежал хаоса в подсчете голосов в Айове, не участвовал в праймериз в «гранитном штате» Нью-Гемпшир, пропускает выборы в Неваде и Южной Каролине и присоединится к кампании лишь 3 марта в «супервторник». Миллиардер полностью сосредоточил свои пиар-усилия на самых больших штатах— Техасе и Калифорнии, его рекламные ролики антитрамповского содержания идут в 27 штатах, и он уже потратил на эти цели около 250 миллионов, больше чем все остальные кандидаты вместе взятые. Предполагается, что к ноябрю эта сумма возрастет до одного миллиарда.

И некоторые из этих рекламных роликов приводят в бешенство Дональда Трампа. Особенно его возмутил один из них, в котором Блумберг, тогда еще мэр Нью-Йорка, предложил Трампу контракт на строительство поля для гольфа. Казалось бы, что в этом такого? Но ролик ясно показывает, кто тогда был хозяином положения, а кто исполнителем.

Еще недавно по опросам, проведенным среди демократов, Майкл Блумберг плелся в хвосте. Мало кто мог представить себе, что в Демократической партии с ее сильным креном влево номинацию получит олигарх, которого не слишком любят афроамериканцы, за то что тот когда-то дал излишнюю волю нью-йоркской полиции.

Умеренный Блумберг с его неограниченными финансами и опытом управления крупнейшим мегаполисом, отлично знающий все слабости Трампа, может оказаться привлекательной фигурой для независимых избирателей, которых в Америке большинство — 42%

Но по мере приближения к «супервторнику» Блумберг выходит уже на четвертую, а кое-где и на вторую позицию. И некоторые политологи спешат назвать его чуть ли не мессией, спасителем.

Умеренный Блумберг с его неограниченными финансами и опытом управления крупнейшим мегаполисом, и к тому же отлично знающий все слабости Трампа, может оказаться привлекательной фигурой для независимых избирателей, которых в Америке большинство — 42 процента (27 причисляют себя к демократам, 30 к республиканцам).

Трамп практически каждый день пытается высмеивать Блумберга, называя его «коротышкой Миком». Но он принижает рост бывшего мэра — у того не 162, а 170 сантиметров. А сам Блумберг говорит, что у политика рост надо измерять от подбородка и выше.

Блумберг дает демократам надежду, что президент будет повержен. «Трамп запускает грязные информационные бомбы каждый день, — пишет The Washington Post. — Фанаты президента любят этот карнавал, но большинство людей его отвергают. Трамповский мир зиждется на грубой силе и криках. Но сейчас появились признаки того, что крикун не победит».

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