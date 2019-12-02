Трамп — Блумберг: битва миллиардеров

Похоже, что в США назревает настоящая битва миллиардеров. На прошлой неделе о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года, объявил бывший мэр Нью-Йорка, известный медиамагнат и филантроп Майкл Блумберг. Он зарегистрировался как кандидат от Демократической партии.

Стартовые лозунги

Американская политическая система предусматривает, что даже на федеральных выборах кандидат может зарегистрироваться в отдельных штатах, и тогда его имя будет внесено в избирательные бюллетени только там. Блумберг сначала подал документы в Алабаме, потом еще в ряде штатов, и только в конце минувшей недели отметился на федеральном уровне.

В официальном объявлении об участии в выборах он, естественно, сделал акцент на бизнесе, в котором, вероятнее всего, разбирается лучше политики. В своих предвыборных лозунгах миллиардер отмечает, что «умеет добиваться результата». При этом основной удар он направил против главного конкурента — Трампа. «Победа над Трампом и переустройство Америки являются самыми важными и ключевыми моментами нашего времени», — написал он.

Новый кандидат уверяет, что знает, «как победить Трампа, потому что уже делал это». Правда, исторических фактов на сей счет не приводит, но американские СМИ уже напомнили своим читателям, что состояние Майкла существенно превышает богатство Дональда.

Кроме того, Блумберг утверждает, что предложил в ряде штатов более сильные законы о борьбе с насилием с применением оружия, чем это сделал Трамп, опередил нынешнего президента в плане улучшения экологии и борьбе с курением. Наблюдатели отмечают, что все эти проекты он финансирует и продвигает едва ли не в одиночку, и в ряде из них действительно добился результата.

Миллиардер выделил несколько направлений, которые он намерен более подробно раскрыть избирателям в ходе предвыборной кампании. В этот список вошли создание рабочих мест, предоставление качественной медицинской страховки каждому американцу, прекращение насилия, борьба с изменением климата, устранение проблем в иммиграционной системе, повышение налогов для таких же богачей, как и он сам, защита женщин и прав секс-меньшинств, поддержка ветеранов.

Над большинством из этих пунктов различные президенты США бьются уже много лет, и в основном без большого успеха, неудивительно, что Блумберг выбрал именно их. Эти проблемы больше всего волнуют американцев

В целом же многие наблюдатели отмечают, что пока новый кандидат еще толком не представил свою программу, и непонятно, с чем он пойдет на выборы.

Включение Блумберга в президентскую гонку, похоже, вызвало некоторое замешательство в стане демократов, хотя шаг этот в общем-то был ожидаемым. Во всяком случае, ведущие американские СМИ, которые традиционно считаются продемократическими, новость восприняли очень осторожно.

Один из главных претендентов в стане демократов — сенатор Берни Сандерс вообще не стал сдерживаться в выражениях, оценивая намерения бизнесмена. «Мне претит идея, что Майкл Блумберг или любой другой миллиардер думают, что они могут действовать в обход политического процесса и тратить десятки миллионов долларов, чтобы купить выборы, — написал Сандерс в Twitter. — Если вы не можете обеспечить себе поддержку среди избирателей, вам нечего делать в президентской гонке».

Понятно, что в этом твите известный сенатор, который держится на политическом небосоклоне уже многие годы, уколол не только Блумберга, но и другого «выскочку» — Трампа.

«Мне претит идея, что Майкл Блумберг или любой другой миллиардер думают, что они могут действовать в обход политического процесса и тратить десятки миллионов долларов, чтобы купить выборы», — отметил Сандерс

New York Times в данной связи полагает, что «огромное состояние Блумберга, оценивающееся в более чем 50 млрд долларов, может само по себе представлять политический вызов». По его мнению, «это может усилить и без того начинающиеся среди демократов споры о том, как обуздать сверхбогачей и стоит ли это делать».

Кроме того, издание отмечает, что 77-летний бизнесмен уже сейчас сталкивается с проблемами, которые могут ему помешать стать полноценным кандидатом от демократов. В частности, Блумберг, что называется, засиделся на старте и вполне может провалиться на первичных выборах в штатах Айова и Нью-Гемпшир, которые пройдут уже в феврале. Вместо этого миллиардер, видимо, сконцентрируется на богатых по числу избирателей регионах, большинство из которых проводят свои праймериз в марте. Среди них основная роль отводится «демократической» Калифорнии и Техасу, большинство избирателей которого в 2016 году поддержали Трампа.

В целом же газета констатирует, что появление Блумберга встряхнет гонку у демократов — хотя бы потому, что на рекламу он намерен потратить 35 млн долларов.

Что изменится в гонке

Так или иначе, появление Блумберга изменит расклад сил в стане демократов, предполагает New York Times. По ее данным, это уже происходит.

В частности, губернатор штата Род-Айленд Джина Реймондо, возглавляющая Ассоциацию губернаторов-демократов, уверена, что только Блумберг сможет обыграть Трампа. «Он сможет сойтись с ним лицом к лицу. И он должен это сделать», — отмечает она.

Поддержал Блумберга и еще один миллиардер, собиравшийся участвовать в выборах, но так и не сделавший заявку — владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марк Кьюбэн, слова которого цитирует NBC News: «На данный момент он (Блумберг) является единственным кандидатом, который что-то сделал для борьбы с вооруженным насилием и для ограничения цен на здравоохранение».

Больше других обеспокоились сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен — те самые кандидаты в президенты, у которых, как предполагается, Блумберг может «увести» наибольшее количество сторонников.

New York Times называет их «прогрессистами, возглавляющими популистское крыло демократов», которые выступают за реформы в системе политической власти в Вашингтоне. По мнению издания, Блумберг, несмотря на свои умеренные политические взгляды, вполне может примкнуть к этой риторике.

Уоррен уже раскритиковала Блумберга. «Наши выборы не должны выставляться на продажу», — заявила она, намекая на те самые миллионы, которые миллиардер намерен потратить на рекламу. По ее словам, «необходимо добиваться поддержки избирателей, и именно так должна работать демократия».

Впрочем, газета The Daily Beast считает, что именно Уоррен (а заодно и Сандерс) больше всего выиграет от появления нового игрока в предвыборной гонке. Объясняется это тем, что Уоррен значительную часть своей избирательной программы строит на выпадах в адрес оппонентов, а только что вступивший в борьбу богач станет отличной мишенью.

Байден в лидерах

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, тем не менее, остается фаворитом демократической гонки. Безусловно, разгоревшийся «Украина-гейт», связанный с работой его сына Хантера в нефтегазовой компании Burisma, негативно отразился на его позициях, однако его прежнее преимущество перед конкурентами было настолько неоспоримо, что и сейчас он остается впереди.

Опросы подтверждают ощутимое преимущество Байдена. Правда, как предупредила на специальном брифинге для иностранных журналистов профессор политологии Fordham University Моника Макдермотт, «исследования, проводимые столь рано, не всегда являются четким индикатором того, кто одержит победу». По ее словам, точными эти данные можно будет назвать лишь за день до выборов, а пока их можно рассматривать как пищу для размышлений. В подтверждение своих слов она напомнила о ранних опросах перед выборами 2004 и 2008 годов, которые и у демократов, и у республиканцев выдвигали на первые роли совсем не тех, кто в итоге участвовал в главном голосовании.

Разгоревшийся «Украина-гейт» отразился на позициях Джозефа Байдена, однако его прежнее преимущество перед конкурентами было настолько неоспоримо, что и сейчас он остается впереди

Новое исследование телеканала CNN показывает, что на данный момент за Байдена готова проголосовать почти треть сторонников Демократической партии. У конкурентов все значительно сложнее. За Сандерса высказываются 17 процентов потенциальных избирателей, Уоррен поддерживают 14 процентов, и еще 11 процентов в активе у Буттиджича.

Остальные кандидаты не набрали 4 процентов голосов. В частности, у Блумберга их набралось только 3 процента, но это может объясняться тем, что он только включился в гонку и не успел познакомить избирателей со своей программой.

Кстати, тема России и ее вмешательства в выборы, как и в целом внешняя политика в заявлениях кандидатов далеко не на первом плане: американских избирателей, по традиции, в первую очередь волнуют создание рабочих мест, налоги, иммиграционная система, законы об огнестрельном оружии, медицинская страховка и прочие внутренние вопросы.

«Американцы откровенно нацелены на внутреннюю политику, — отмечает Моника Макдермотт. — Они сфокусированы на собственном благосостоянии и положении в своей экономике, тогда как внешняя политика в целом не влияет на голосование, если, конечно, речь не идет о войне, холодной войне или чем-то подобном».

Фото: thenorthstar.com