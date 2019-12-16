Sports.ГРУ

Эфэсбизация спорта
Собственно, Колобков пошел по пути своего предшественника Виталия Мутко, который за беспрекословное подчинение спецслужбам, организовавшим подмену проб и получивших за это звание «ордена моченосцев», получил повышение — стал вице-премьером. Тем самым президент Путин посылает месседж: своих он не сдает, осажденная крепость держит удар, а наше дело (обман всего мира ради славы группы лиц, управляющей страной как бизнес-активом) — правое. А Колобков приравнен в своей деятельности к эйзенштейновскому Александру Невскому в исполнении актера Черкасова как лицо, противостоящее западным «псам-рыцарям», которых мы топили и будем топить на ледовых аренах.
Спорт — это важнейший фронт гибридной войны с Западом и одновременно ее инструмент. Такое понимание природы спорта — давняя советская традиция, унаследованная, как и многие иные традиции, от сталинских времен. Простой футбольный голкипер в этой идеологической парадигме должен был, согласно канонической песне Дунаевского и Лебедева-Кумача из кинофильма «Вратарь», мысленно представлять, что за ним «полоса пограничная идет». В 1952 году, когда на Олимпийских играх в Хельсинки футбольная сборная СССР проиграла югославам, за нанесенный урон «престижу советского государства» была расформирована команда ЦДСА — футболисты подвели самого Сталина в его борьбе с «кликой Тито–Ранковича».
При советской власти спорт проходил по высшему пропагандистскому разряду: сектор физической культуры и спорта был частью отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Спорт — это не здоровье. Спорт — это из области государственного пиара
При подготовке хоккейной суперсерии 1972 года СССР–Канада единственной причиной затянувшихся переговоров была боязнь поражения, и это поражение было бы расценено как политическое. В результате оно и случилось, но скандала не было, потому что сборная Советского Союза сыграла лучше, чем ожидалось, и «победила» по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Победа была настолько важна, что КГБ гадил канадским игрокам там, где это только было возможным. Одним из приемов «конторы» были звонки хоккеистам по ночам в гостиничные номера.
Неслучайно при советской власти спорт проходил по высшему пропагандистскому разряду: сектор физической культуры и спорта был частью отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Спорт — это не здоровье. Спорт — это из области государственного пиара. Или военных мероприятий — сектор ДОСААФ входил в отдел административных органов ЦК, ответственный за армию, органы юстиции, КГБ. А уж сам КГБ следил за спортсменами так же внимательно, как и за потенциально беглыми балеринами.
Вот и Путину важно побеждать любой ценой. А уж Олимпийские игры в фактической столице России Сочи в 2014 году должны были восстановить последовательно падавшие рейтинги президента и укрепить его авторитет на международной арене. «Патриотическая» истерия сопровождала всю Олимпиаду, после нее состоялось еще одно военно-патриотическое мероприятие — вторжение в Крым (тем самым была немного нарушена другая советская традиция: при Брежневе сначала случилось вторжение в Афганистан и лишь следом за ним Олимпиада-1980).
Триумф обернулся трагедией российского спорта. И все потому, что нужно было любой ценой победить. Эфэсбизация спорта привела к его тотальному поражению.
Спортсгейт стал естественным продолжением скрипальгейта.
Карикатура на СССР
Путин все время хочет повторять советские практики и стремится к воссозданию СССР хотя бы в каких-то его составляющих. А получается пародия. Правда, в области сужения прав граждан и в преследовании инакомыслящих карикатура оказалась более чем серьезной. Равно как и в огосударствлении экономики и превращении страны в осажденную токсичную и самоизолированную крепость. Свой собственный Советский Союз он построил на сочинской хоккейной площадке, где может чувствовать себя «героем спорта» из известной советской песенки-кричалки Пахмутовой–Добронравова: вокруг звезды советского хоккея, дорожащие возможностью заработать на старости лет на ретроспективной страсти главы государства и его окружения к великому советскому хоккею.
Эффектных побед не так много (и не только в спорте), поэтому интенсивно эксплуатируются мнимые и реальные достижения советского прошлого. Поскольку, согласно утверждению Ильича, «из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк», снимаются патриотические кинофильмы о символах советского спорта. Иногда получается, как и предсказывал Ленин, не столько кино, сколько цирк.
Фильм «Легенда №17» до такой степени исказил реальные события 1972 года и образ Валерия Харламова, что всерьез эту поделку невозможно считать продуктом кинематографа — это, скорее, карикатура Кукрыниксов. Впрочем, надо признать, что несколько более качественным продуктом оказался фильм «Движение вверх» о феерическом финальном баскетбольном матче СССР–США на Олимпиаде-1972.
Вот в чем разница: для Тарасова это было органично, а для них, нынешних манипуляторов с мочой спортсменов, такие «допинги» недоступны. Тарасову спортсмены верили. Им — не будут верить никогда
Но это соки прошлого, которые, как и память о Великой Отечественной и о полете Гагарина, питают легитимность нынешнего политического режима, изображающего из себя власть-наследницу советских героев, включая главного из них — т. Сталина. А в настоящем времени достижения российских спортсменов обнуляются, их мечты об участии и победах в главных мировых соревнованиях рушатся, что неизбежно негативным образом скажется и на судьбе отечественных школ в различных видах спорта.
Потрясающее по своей эмоциональной и содержательной мощи открытое письмо российской трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене ведомству Колобкова и Олимпийскому комитету — именно о незащищенности российских спортсменов, преданных собственным государством: «Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?»
Начальники провалили все — и на годы вперед. Едва ли у них есть моральное право поднимать спортсменов на бой пением «Интернационала» в раздевалке, как это делал Анатолий Тарасов.
Вот в чем разница: для Тарасова это было органично, а для них, нынешних манипуляторов с мочой спортсменов, такие «допинги» недоступны. Тарасову спортсмены верили. Им — не будут верить никогда. После допингового скандала их «патриотическое воспитание» даже не имеет права изображать из себя наследницу всего советского.
Предшественники «моченосцев» могли проиграть, но никогда не проигрывали флага страны.