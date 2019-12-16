Sports.ГРУ

Андрей Колесников.

Министр спорта РФ Павел Колобков, после того как в результате многочисленных допинговых махинаций этот самый спорт РФ фактически начал исчезать как класс, получил орден Александра Невского. Этим орденом награждаются государственные служащие за «высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны». Результат действительно «высокий». И, вероятно, награда нашла «героя» как утешительный приз бывшему выдающемуся фехтовальщику, чье имя теперь навеки связано с рукотворной катастрофой российского спорта.

Эфэсбизация спорта

Собственно, Колобков пошел по пути своего предшественника Виталия Мутко, который за беспрекословное подчинение спецслужбам, организовавшим подмену проб и получивших за это звание «ордена моченосцев», получил повышение — стал вице-премьером. Тем самым президент Путин посылает месседж: своих он не сдает, осажденная крепость держит удар, а наше дело (обман всего мира ради славы группы лиц, управляющей страной как бизнес-активом) — правое. А Колобков приравнен в своей деятельности к эйзенштейновскому Александру Невскому в исполнении актера Черкасова как лицо, противостоящее западным «псам-рыцарям», которых мы топили и будем топить на ледовых аренах.

Спорт — это важнейший фронт гибридной войны с Западом и одновременно ее инструмент. Такое понимание природы спорта — давняя советская традиция, унаследованная, как и многие иные традиции, от сталинских времен. Простой футбольный голкипер в этой идеологической парадигме должен был, согласно канонической песне Дунаевского и Лебедева-Кумача из кинофильма «Вратарь», мысленно представлять, что за ним «полоса пограничная идет». В 1952 году, когда на Олимпийских играх в Хельсинки футбольная сборная СССР проиграла югославам, за нанесенный урон «престижу советского государства» была расформирована команда ЦДСА — футболисты подвели самого Сталина в его борьбе с «кликой Тито–Ранковича».

При советской власти спорт проходил по высшему пропагандистскому разряду: сектор физической культуры и спорта был частью отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Спорт — это не здоровье. Спорт — это из области государственного пиара

При подготовке хоккейной суперсерии 1972 года СССР–Канада единственной причиной затянувшихся переговоров была боязнь поражения, и это поражение было бы расценено как политическое. В результате оно и случилось, но скандала не было, потому что сборная Советского Союза сыграла лучше, чем ожидалось, и «победила» по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Победа была настолько важна, что КГБ гадил канадским игрокам там, где это только было возможным. Одним из приемов «конторы» были звонки хоккеистам по ночам в гостиничные номера.

Неслучайно при советской власти спорт проходил по высшему пропагандистскому разряду: сектор физической культуры и спорта был частью отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Спорт — это не здоровье. Спорт — это из области государственного пиара. Или военных мероприятий — сектор ДОСААФ входил в отдел административных органов ЦК, ответственный за армию, органы юстиции, КГБ. А уж сам КГБ следил за спортсменами так же внимательно, как и за потенциально беглыми балеринами.

Вот и Путину важно побеждать любой ценой. А уж Олимпийские игры в фактической столице России Сочи в 2014 году должны были восстановить последовательно падавшие рейтинги президента и укрепить его авторитет на международной арене. «Патриотическая» истерия сопровождала всю Олимпиаду, после нее состоялось еще одно военно-патриотическое мероприятие — вторжение в Крым (тем самым была немного нарушена другая советская традиция: при Брежневе сначала случилось вторжение в Афганистан и лишь следом за ним Олимпиада-1980).

Триумф обернулся трагедией российского спорта. И все потому, что нужно было любой ценой победить. Эфэсбизация спорта привела к его тотальному поражению.

Спортсгейт стал естественным продолжением скрипальгейта.

Путин все время хочет повторять советские практики и стремится к воссозданию СССР хотя бы в каких-то его составляющих. А получается пародия. Правда, в области сужения прав граждан и в преследовании инакомыслящих карикатура оказалась более чем серьезной. Равно как и в огосударствлении экономики и превращении страны в осажденную токсичную и самоизолированную крепость. Свой собственный Советский Союз он построил на сочинской хоккейной площадке, где может чувствовать себя «героем спорта» из известной советской песенки-кричалки Пахмутовой–Добронравова: вокруг звезды советского хоккея, дорожащие возможностью заработать на старости лет на ретроспективной страсти главы государства и его окружения к великому советскому хоккею.

Эффектных побед не так много (и не только в спорте), поэтому интенсивно эксплуатируются мнимые и реальные достижения советского прошлого. Поскольку, согласно утверждению Ильича, «из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк», снимаются патриотические кинофильмы о символах советского спорта. Иногда получается, как и предсказывал Ленин, не столько кино, сколько цирк.

Фильм «Легенда №17» до такой степени исказил реальные события 1972 года и образ Валерия Харламова, что всерьез эту поделку невозможно считать продуктом кинематографа — это, скорее, карикатура Кукрыниксов. Впрочем, надо признать, что несколько более качественным продуктом оказался фильм «Движение вверх» о феерическом финальном баскетбольном матче СССР–США на Олимпиаде-1972.

Вот в чем разница: для Тарасова это было органично, а для них, нынешних манипуляторов с мочой спортсменов, такие «допинги» недоступны. Тарасову спортсмены верили. Им — не будут верить никогда

Но это соки прошлого, которые, как и память о Великой Отечественной и о полете Гагарина, питают легитимность нынешнего политического режима, изображающего из себя власть-наследницу советских героев, включая главного из них — т. Сталина. А в настоящем времени достижения российских спортсменов обнуляются, их мечты об участии и победах в главных мировых соревнованиях рушатся, что неизбежно негативным образом скажется и на судьбе отечественных школ в различных видах спорта.

Потрясающее по своей эмоциональной и содержательной мощи открытое письмо российской трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене ведомству Колобкова и Олимпийскому комитету — именно о незащищенности российских спортсменов, преданных собственным государством: «Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?»

Начальники провалили все — и на годы вперед. Едва ли у них есть моральное право поднимать спортсменов на бой пением «Интернационала» в раздевалке, как это делал Анатолий Тарасов.

Вот в чем разница: для Тарасова это было органично, а для них, нынешних манипуляторов с мочой спортсменов, такие «допинги» недоступны. Тарасову спортсмены верили. Им — не будут верить никогда. После допингового скандала их «патриотическое воспитание» даже не имеет права изображать из себя наследницу всего советского.

Предшественники «моченосцев» могли проиграть, но никогда не проигрывали флага страны.