Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в крупных соревнованиях на четыре года

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио лишь под нейтральным флагом, а у страны будет отозвано право проводить все крупные международные соревнования в ближайшие четыре года, в случае если Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря поддержит рекомендации комитета по соответствию. Об этом говорится в релизе организации.

Среди рекомендаций комитета — запрет на четыре года для российских чиновников на участие в организации спортивных мероприятий и их присутствие (включая президента) на летних и зимних юношеских Олимпийских и Паралимпийских играх, любом Чемпионате мира или другом крупном событии. При этом Россия не может принимать или запрашивать право на проведение значимых соревнований, а если право проведения было предоставлено ранее — оно должно быть отозвано (за исключением случаев, когда такой шаг невозможен юридически или практически). Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, когда будет проводиться отбор.

Если исполком WADA одобрит решение комитета, российские спортсмены и их вспомогательный персонал смогут принимать участие в больших спортивных мероприятиях лишь при условии, что они никак не связаны с допинговым скандалом. Но в случае их победы российский флаг не будет поднят, а гимн не прозвучит.

Также РУСАДА возможно придется компенсировать расходы WADA на проведение расследования и выплатить максимально возможный штраф в размере 10% от ее дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше).

Причиной рекомендаций является выявленные махинации со стороны Московской антидопинговой лаборатории с базой данных LIMS, в которой хранятся результаты допинговых проб спортсменов.