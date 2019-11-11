Любимый враг диктатур

Начинают как обычно с крайних, с маргиналов, с отверженных или сознательно закрывшихся от общества. С тех, за кого некому заступиться. Это могут быть, например, сексуальные меньшинства, к которым в российском обществе отношение традиционно пренебрежительное. Или малочисленные нации, у которых не хватает сил сопротивляться имперскому напору. Это могут быть религиозные организации, которые не вписываются в православный мир. Такие, например, как «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация). 20 апреля 2017 года Верховный Суд РФ признал организацию экстремистской и запретил в России ее богослужебную деятельность (дав официальный старт репрессиям против иеговистов).

Шесть лет за молитвы

Это событие не взорвало страну, хотя по сравнению с другими атаками на гражданские свободы такой запрет стал гигантским шагом назад, к тоталитарным порядкам. Общество стыдливо помалкивает и даже самые неуемные оппозиционеры морщатся: непонятные они, мутные какие-то, сектанты, одним словом.

Либеральная пресса, как правило, ограничивается сухой информацией. Равнодушно молчат лидеры оппозиции и только в Петербурге, да изредка в Москве небольшая группа совестливых людей периодически стоит на улицах в одиночных пикетах с плакатами в защиту гонимых «свидетелей».

5 ноября 2019 года судья Октябрьского районного суда Томска Дмитрий Борисов приговорил 49-летнего местного жителя Сергея Климова к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщает официальный сайт «Свидетелей Иеговы»* в России, Климова уличили в исповедании «неправильной» религии.

В то время как во всем цивилизованном мире торжествует веротерпимость и ищутся пути межрелигиозного согласия, Россия отмечает начало 21 века возвратом к дикому фанатизму, достойному практики Святой Инквизиции

Что же криминального сделал Сергей Климов? Совершал кровавые обряды жертвоприношения? Клянчил деньги на строительство храма? Принуждал прихожанок к прелюбодеянию? Использовал свое руководящее положение для извлечения личной прибыли? Отнюдь. Он всего лишь проводил богослужения на дому — вместе с единоверцами они обсуждали на своей квартире Библию, трактовали отдельные ее места, говорили о Боге и о своей вере. Прокуратура и затем суд квалифицировали это как «организацию деятельности экстремистской организации». 6 лет неволи!

В каком веке мы живем? В какой стране? Кто здесь устанавливает законы и судит по ним — недоумки, бандиты, фанатики, мракобесы? В то время как во всем цивилизованном мире торжествует веротерпимость и ищутся пути межрелигиозного согласия, Россия отмечает начало 21 века возвратом к дикому фанатизму, достойному практики Святой Инквизиции и зверств тоталитарных режимов.



Сергей Климов в зале суда



Да, в Советском Союзе именно так и было. За «нелегальную» религиозную деятельность часто давали срок, а уж про административные наказания и говорить нечего. В 70-х годах я сам однажды попал на 15 суток административного ареста за посещение домашнего собрания незарегистрированных христиан-баптистов. А в лагере в Якутии со мной сидел Николай Волков, баптистский пресвитер из Новороссийска — он получил 5 лет лишения свободы за то, что в подпольной типографии печатал с друзьями-единоверцами Библию.

Сейчас это кому-то может быть покажется диким. Или уже не покажется? И тогда, как и теперь, ни в чем неповинных людей сажали не какие-нибудь отъявленные злодеи с дегенеративными физиономиями, не монстры, измученные ненавистью к миру, не маньяки, жаждущие невинной крови. Нет, обычные люди: полицейские, следователи, прокуроры, судьи.

Они пройдут на улице мимо вас, и вы не обратите на них внимания, вы их не заметите, на них не написано, что они палачи невиновных людей. Они были такими и раньше.

В нацистской Германии такие же спокойные и уставшие от своей работы государственные служащие отправляли иеговистов в концлагеря просто за то, что они принадлежат к церкви «Свидетели Иеговы»*. За то, что они верны своим принципам — не брать в руки оружие, не приветствовать национал-социалистов словами «Хайль Гитлер!» Да и мотивы преследований Свидетелей Иеговы* и даже формулировки обвинительных документов что в Германии, что в СССР, что в Российской Федерации всегда были примерно одинаковыми.

«Как следует из материалов дела, на протяжении последних семи лет… устанавливаются факты экстремистской деятельности Организации, в том числе осуществляемой ее структурными подразделениями… Печатные книги, брошюры религиозного содержания… были импортированы и ввезены… для их последующего, в том числе незаконного массового распространения или хранения с этой целью... Удовлетворение административного иска о ликвидации отвечает требованиям… ограничения права на свободу объединения в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц».

Это из решения Верховного Суда России № АКПИ17-238 от 20 апреля 2017 года о запрете организации «Свидетели Иеговы»*.



Нацистский опыт

А вот другой документ. «Под видом научного изучения Библии Международная ассоциация Исследователей Библии и связанные с ней организации в устной и письменной форме проводят явную клеветническую кампанию против государства и церкви… В своих многочисленных публикациях... они глумятся над государством и церковью, злонамеренно извращая библейские иллюстрации… Чтобы противостоять подрывной деятельности и поддержать общественный порядок и безопасность, необходимо ликвидировать Ассоциацию в целях защиты граждан и государства».

Полиция и штурмовики врывалась на домашние собрания общин, у родителей отбирали детей, верующих арестовывали и отправляли в тюрьмы и концлагеря — Бухенвальд, Освенцим, Дахау, Равенсбрюк. Их считали особо опасным контингентом и заставляли носить отличительный знак, лиловый треугольник

Это уже из указа «О защите немецкого народа и государства», изданного в Германии 28 февраля 1933 года, через месяц после прихода к власти Адольфа Гитлера. У рейхсканцлера были такие же причины не любить «Свидетелей Иеговы»*, как и у советских или нынешних российских властей: эти верующие отказывались служить в армии и были верны своей вере больше, чем государственной власти.

24 июня 1936 года в гестапо была создана специальная зондеркоманда для борьбы со Свидетелями Иеговы*. Начались репрессии. У иеговистов конфисковывали религиозную литературу, полиция и штурмовики врывалась на домашние собрания общин, у родителей отбирали детей, верующих арестовывали и отправляли в тюрьмы и концлагеря — Бухенвальд, Освенцим, Дахау, Равенсбрюк. Их считали особо опасным контингентом и заставляли носить отличительный знак, лиловый треугольник. После начала Второй мировой войны заключенных из числа Свидетелей Иеговы* стали публично казнить — в назидание другим и за отказ приносить присягу Гитлеру и служить в армии. Около 15 тысяч Свидетелей Иеговы* во времена нацистского режима в Германии были отправлены в тюрьмы и концлагеря, более полутора тысяч погибли, 250 человек были казнены за то, что не отреклись от своей веры и отказались от военной службы.

Да, чтобы освободиться из нацистского концлагеря этим людям надо было «всего-навсего» написать заявление об отречении от веры. Как, впрочем, и Сергею Климову, осужденному на минувшей неделе в Томске. Но никто не слышал, чтобы Свидетели Иеговы* отрекались от своей веры. Ни в нацистской Германии, ни в путинской России.







Миссия Абакумова

Не было такого и в Советском Союзе. Сломить дух Свидетелей Иеговы* советским чекистам не удавалось ни арестами, ни пытками, ни актами геноцида. Сейчас слово «геноцид» любят применять по всякому случаю, когда речь идет о любом массовом убийстве. Но в отношении «свидетелей» это был самый настоящий геноцид, подпадающий под определение Конвенции о предупреждении геноцида: «Под геноцидом понимаются… действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Свидетелей Иеговы* в Советской России преследовали всегда — когда больше, когда меньше. Однако после окончания Второй мировой войны, когда церковь «Свидетели Иеговы»* укрепилась за счет притока единоверцев из аннексированных Советским Союзом стран Прибалтики и западных областей Украины, Белоруссии и Румынии, сталинский режим обрушил на иеговистов всю мощь своего карательного аппарата.

19 февраля 1951 года министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов подает Сталину докладную записку. «Докладываю, что органами МГБ в течение 1947–1950 годов было вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную вражескую работу в западных областях Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтийских республиках. За это время было арестовано 1048 человек главарей и активистов секты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35 000 экземпляров листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской антисоветской литературы. Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают вести активную антисоветскую работу и вновь предпринимают меры к укреплению секты».

Генерал Абакумов просил у Сталина разрешения выселить в Сибирь три тысячи семей иеговистов — всего 8,5 тысяч человек. Вместе с женщинами, стариками, детьми. Как пояснил в своей записке Абакумов, «в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности». Разумеется, Сталин такое разрешение дал. Депортация народов широко практиковалась в те годы в СССР. Почему бы было не сделать то же самое с приверженцами одной церкви?

Несколько лет назад председатель руководящего комитета Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России Василий Калин рассказывал мне: «8 апреля 1951 года рано утром, в 4 часа, к нам пришли военные люди с автоматчиками, с оружием, с собаками. Хотя мне было пять лет в то время, но я помню многие эпизоды из того времени. Например, когда меня разбудили, и я видел, что за столом сидели люди в военной форме и с ними сел папа, у дверей стояли два солдата с оружием, овчарка. И конечно, это вызвало у меня страх, поэтому я плакал. Дали два часа на сборы, и нас сослали».

В вагоны, в которых возили животных, поместили по 60 человек. Это люди разных возрастов — это бабушки, дедушки, молодые юноши, девушки, взрослые люди, маленькие дети, грудные дети. Никаких условий, никакой санитарии, ни туалета, ни помыться, ничего. С самого начала не кормили

Всех вывезли товарными вагонами в Иркутскую и Томскую области. «Свидетели» не любят жаловаться на жизнь и редко рассказывают о своих невзгодах, но депортация их в Сибирь мало чем отличалась от депортации крымских татар или чеченцев. Советский режим легко относился к массовому истреблению людей.

Василий Калин рассказывает: «В вагоны, в которых возили животных, поместили по 60 человек. Это люди разных возрастов — это бабушки, дедушки, молодые юноши, девушки, взрослые люди, маленькие дети, грудные дети. Никаких условий, никакой санитарии, ни туалета, ни помыться, ничего. С самого начала не кормили, поэтому делились тем, что было. То, что было в вагоне, — было общее. Затем стали давать пищу: на вагон ведро супа, ведро каши. Очень хорошо помню день, когда нас накормили хорошей соленой рыбой, а потом не было воды. Взрослые это переносили, может быть, а дети плакали. Вот так 20 суток мы ехали. Мы достигли города Иркутска, нас сослали в Чунский район, станция Торея. Это была первая ссылка, куда мы попали».

Только через 14 лет советская власть «простила» их и с них был снят административный надзор в сибирских спецпоселениях. Указом президиума Верховного Совета СССР № 4020-У1 от 30 сентября 1965 года им было разрешено вернуться из ссылки. При этом указ особо оговаривал, что «снятие ограничений по спецпоселению с указанных лиц не влечет за собой возврата им имущества, конфискованного при выселении».



Активист Алексей Миняйло в одиночном пикете около Храма Христа Спасителя. Москва, 5 ноября 2019 год.



Новые репрессии

Окончательно они были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий указом президента Ельцина от 14 марта 1996 года. После 30 лет ожидания реабилитации «Свидетели Иеговы»* получили свободу еще на 20 лет. А в 2017 году Верховный Суд РФ запретил церковь и 395 действующих на тот момент церковных общин. Вне закона оказались 175 тысяч верующих этой церкви.

Уголовные дела возбуждены против 267 человек. 42 из них ожидают суда в тюрьмах, 26 — под домашним арестом, 91 — под подпиской о невыезде. К различным срокам лишения свободы приговорены восемь верующих. Все за одно и то же — молитвенные собрания на дому и чтение Библии

Репрессии возобновились с новой силой. По всей стране сейчас проходят обыски у «свидетелей». В некоторых случаях группы захвата оцепляют дома верующих, взламывают замки. В ходе обысков изымаются электронные устройства и книги о Библии. Только в один день 10 октября 2019 года в Сочи было проведено 36 обысков в домах Свидетелей Иеговы. Всего с момента последнего запрета церкви у ее приверженцев было проведено 650 обысков.

По данным церкви «Свидетели Иеговы»* на сегодняшний день уголовные дела возбуждены против 267 человек. 42 из них ожидают суда в тюрьмах (в тяжелых, а иногда и пыточных условиях), 26 — под домашним арестом, 91 — под подпиской о невыезде. К различным срока лишения свободы приговорены восемь верующих. Все за одно и то же — молитвенные собрания на дому и чтение Библии. У российских «правоохранителей» это называется экстремистской деятельностью.

*Свидетели Иеговы — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.





Фото: tv2.today, facebook.com/alexey.minyaylo

