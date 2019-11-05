Иеговиста в Томске приговорили к шести годам лишения свободы

Октябрьский районный суд Томска вынес приговор иеговисту Сергею Климову, которому обвинение вменяло руководство экстремистской организацией. Климова приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает TB2.

Сам он вину не признал, о чем сказал в своем последнем слове: «Суд не запрещал исповедовать религию <…> запрет касается конкретного юридического лица. Сторона обвинения необоснованно назначила меня руководителем местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы»* «Северная, Томск». Вся моя деятельность связана с моими религиозными убеждениями как физического лица, что гарантировано мне Конституцией РФ и не запрещено ни одним судом. Возобновлять деятельность МРО никто не собирался и не собирается до решения ЕСПЧ по этому вопросу. Несмотря на решение суда, я буду продолжать свидетельствовать о Боге. Это гарантировано мне Конституцией. Каждый человек имеет право сделать выбор, и здесь нет ничего связанного с экстремизмом. Прошу суд меня оправдать».

Суд посчитал Климова виновным, так как он, по словам судьи, проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, кто не является последователем религии. Помимо срока в колонии, Климову также запретили заниматься общеобразовательной деятельностью и посещать массовые религиозные мероприятия.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.