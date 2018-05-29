ЕСПЧ принял жалобу российских общин запрещенных «Свидетелей Иеговы»*

Европейский суд по правам человека принял жалобы 395 общин «Свидетелей Иеговы»* в России. Эта религиозная организация больше года запрещена в России.

Как сообщает информационно-аналитический центр «Сова», заявители оспаривают решение суда о запрете их деятельности, ликвидации общин и изъятии их собственности, а также о признании организации экстремистской. Такое решение Верховный суд РФ вынес 20 апреля 2017 года. Заявители называют это дискриминацией и говорят, что у них не было возможности участвовать в слушаниях по делу о запрете.

ЕСПЧ направил российским властям вопросы о том, не нарушило ли решение суда статьи Европейской конвенции по правам человека о правах на свободу совести, собраний и объединений и запрет на дискриминацию. Суд также интересует, не нарушило ли постановление право на справедливый суд и пункт Конвенции о защите собственности.

В марте 2017 года Минюст попросил Верховный суд запретить организацию «Свидетели Иеговы»* в России. Через месяц иск был удовлетворен. В организации считают, что материалы дела «строятся на фальсификациях и судебных ошибках». В декабре 2017 года ЕСПЧ пообещал рассмотреть жалобу Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в приоритетном порядке.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России







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