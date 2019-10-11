Присуждена Нобелевская премия мира

Премию присудили за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также предназначена для признания всех заинтересованных сторон, работающих в интересах мира и примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.
Когда Абий Ахмед стал премьер-министром в апреле 2018 года, он дал понять, что хочет возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исаясом Афверки Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, чтобы положить конец затянувшемуся состоянию «нет мира, нет войны» между двумя странами. Эти принципы изложены в декларациях, которые премьер-министр Абий и президент Афверки подписали в Асмэре и Джидде в июле и сентябре прошлого года. Важной предпосылкой для этого события стала безоговорочная готовность Абия Ахмеда принять арбитражное решение международной пограничной комиссии в 2002 году.
«Мир не возникает от действий одной партии. Когда премьер-министр Абий протянул руку, президент Афверки схватил ее и помог оформить мирный процесс между двумя странами. Норвежский Нобелевский комитет надеется, что мирное соглашение поможет добиться позитивных изменений для всего населения Эфиопии и Эритреи», — говорится в заявлении комитета.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B
Лауреата Нобелевской премии по экономике за 2019 год объявят 14 октября. Ранее были объявлены победители по медицине, физике, химии и литературе.