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#Нобель

Присуждена Нобелевская премия мира

11.10.2019

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед стал лауреатом Нобелевской премии мира
Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. 

Премию присудили за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также предназначена для признания всех заинтересованных сторон, работающих в интересах мира и примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

Когда Абий Ахмед стал премьер-министром в апреле 2018 года, он дал понять, что хочет возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исаясом Афверки Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, чтобы положить конец затянувшемуся состоянию «нет мира, нет войны» между двумя странами. Эти принципы изложены в декларациях, которые премьер-министр Абий и президент Афверки подписали в Асмэре и Джидде в июле и сентябре прошлого года. Важной предпосылкой для этого события стала безоговорочная готовность Абия Ахмеда принять арбитражное решение международной пограничной комиссии в 2002 году.

«Мир не возникает от действий одной партии. Когда премьер-министр Абий протянул руку, президент Афверки схватил ее и помог оформить мирный процесс между двумя странами. Норвежский Нобелевский комитет надеется, что мирное соглашение поможет добиться позитивных изменений для всего населения Эфиопии и Эритреи», — говорится в заявлении комитета.

Лауреата Нобелевской премии по экономике за 2019 год объявят 14 октября. Ранее были объявлены победители по медицине, физике, химии и литературе.

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