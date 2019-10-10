Шаман Габышев заявил о возобновлении своего пути на Москву

Алекcандр Габышев, назвавший себя шаманом-воином, заявил, что продолжит свой путь в Москву, чтобы изгнать Владимира Путина. В интервью «Якутия.Инфо» он подчеркнул, что поход носит исключительно мирный характер — «ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

«Я в полной мере почувствовал на себе возврат карательной медицины позднего СССР. Я не просто иду. Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать. Нападение грех — только защищаться. Прощать людям, врагам своим — это все вера. Миролюбивая вера, и они меня слушаются, люди», — сказал Габышев.