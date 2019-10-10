Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год — австрийскому писателю Петеру Хандке.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Ольга Токарчук родилась в Польше в 1962 году в семье учителей. Она дебютировала как писатель-фантаст в 1993 году с книгой «Путь людей книги». Известность ей принесли произведения «Дом дневной, дом ночной», «Книга Якова», «Бегуны». В 2018 году Токарчук стала лауреатом Международной Букеровской премии.
Петер Хандке родился в 1942 году. За годы творчества он создал множество произведений в разных жанрах (романы, эссе, рассказы, путевые заметки, драматические произведения и сценарии) и зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны. Он известен произведениями «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Медленное возвращение домой», «Ночь в Моравии» и другими.
В 2018 году премия не вручалась из-за скандала, связанного со Шведской академией. Мужа одной из ее членов, отвечающей за отбор номинантов, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов, а также в сексуальных домогательствах. В октябре он был осужден на два года тюрьмы. Зато вручалась альтернативная премия.
Лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год определится 11 октября, 14 октября объявят победителя в номинации «экономика». Ранее были объявлены победители по медицине, физике и химии.