Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год — австрийскому писателю Петеру Хандке.

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Ольга Токарчук получила премию «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Питер Хандке награжден «за влиятельную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».Ольга Токарчук родилась в Польше в 1962 году в семье учителей. Она дебютировала как писатель-фантаст в 1993 году с книгой «Путь людей книги». Известность ей принесли произведения «Дом дневной, дом ночной», «Книга Якова», «Бегуны». В 2018 году Токарчук стала лауреатом Международной Букеровской премии.Петер Хандке родился в 1942 году. За годы творчества он создал множество произведений в разных жанрах (романы, эссе, рассказы, путевые заметки, драматические произведения и сценарии) и зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны. Он известен произведениями «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Медленное возвращение домой», «Ночь в Моравии» и другими.

В 2018 году премия не вручалась из-за скандала, связанного со Шведской академией. Мужа одной из ее членов, отвечающей за отбор номинантов, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов, а также в сексуальных домогательствах. В октябре он был осужден на два года тюрьмы. Зато вручалась альтернативная премия.

Лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год определится 11 октября, 14 октября объявят победителя в номинации «экономика». Ранее были объявлены победители по медицине, физике и химии.