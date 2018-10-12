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#Литература

Альтернативную Нобелевскую премию по литературе вручили Мариз Конде

12.10.2018

Книги Конде описывают «ужасы колониализма и хаос постколониализма»
Лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе стала француженка Мариз Конде. Об этом сообщает The New York Times.

Конде – автор таких романов, как «Я – Титуба, чёрная ведьма Салема», «Наветренные высоты», «Сегу» и других. Организаторы отметили, что книги писательницы описывают «ужасы колониализма и хаос постколониализма». На премию были номинированы также Нил Гейман и Ким Тхуи. Помимо этого был выдвинут Харуки Мураками, однако он отказался от участия, заявив, что слишком занят и не хочет стать объектом внимания СМИ.

Конде родилась в 1937 году в Гваделупе. Она преподавала в Гвинее, Гане, Франции и в нескольких американских университетах.

Традиционная Нобелевская премия по литературе в этом году не вручалась. Мужа одной из членов Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов, а также в сексуальных домогательствах. В октябре он был осужден на два года тюрьмы.

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