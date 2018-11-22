ГРУ между молотом и наковальней

В ночь на 22 ноября стало известно, что в возрасте 62 лет ушел из жизни начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (бывшее ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов. В Минобороны России сообщили, что Коробов скончался 21 ноября после «тяжелой и продолжительной болезни». Коробова в середине сентября вызывали на ковер к президенту Владимиру Путину, и по возвращении домой ему стало плохо. Также появлялась информация, что до конца года его могут снять с должности.

Предшественник Коробова на посту начальника ГУ Генштаба генерал-полковник Игорь Сергун также не дожил до пенсии — он умер в возрасте 58 лет 3 января 2016 года. По официальной версии, возглавлявший военную разведку с 2011 года генерал умер в доме отдыха в Московской области от острой сердечной недостаточности. Но по данным разведывательно-аналитической компании Stratfor, Сергун погиб 1 января 2016 года в Ливане. При этом Stratfor отмечала соперничество между ФСБ, Службой внешней разведки и военной разведкой.

Игорь Коробов окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища, Военно-дипломатическую академию Советской Армии, Военную академию Генштаба. В военной разведке с 1985 года. Проходил военную службу на различных должностях, курировал вопросы стратегической разведки, в частности в его ведении находились все зарубежные резидентуры Главного управления. В 2016 году назначен начальником ГУ Генштаба — заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Коробов осуществлял общее руководство действиями российских военных разведчиков в ходе операции в Сирии. Был включен в санкционные списки США в связи с «действиями по подрыву демократии в США» и за вмешательство в американские выборы президента 2016 года.

В 2018 году военная разведка России допустила ряд крупных провалов — самым громким стало обвинение россиян в отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Лондона, покушение совершили сотрудники ГУ Генштаба, въехавшие в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Им помогали и другие сотрудники спецслужб. Также российских разведчиков обвиняли в различных кибератаках, в том числе, в попытке взлома компьютерной сети Организации по запрещению химического оружия в Гааге и краже десятков тысяч электронных писем и баз данных во время предвыборной компании президента США в 2016 году. Кроме того, сообщалось, что к атаке на «Боинг» рейса MH17, который разбился на Донбассе, также причастен сотрудник бывшего ГРУ.

6 октября в Минобороны РФ на секретном совещании обсуждались последние случаи раскрытия агентов заграничными спецслужбами, сообщал центр «Досье». Участники встречи сошлись во мнении, что разведчики «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом. «Жаль, могли бы много рассказать про отравление Скрипалей. Надеюсь, у Чепиги (Боширов) и Мишкина (Петров) со здоровьем все в порядке», — прокомментировал автор статьи о секретном совещании Сергей Канев информацию о смерти Коробова.

ГРУ было практически уничтожено еще до всех этих провалов. Об этом NT писал еще в 2011 году. Тогда генерал-лейтенант Дмитрий Герасимов, бывший начальник управления ГРУ, руководивший всеми бригадами специального назначения, говорил: «Глубоко убежден, что спецназ ГРУ развален абсолютно сознательно. Из 14 бригад и двух учебных полков ГРУ в лучшем случае осталось не более четырех бригад. При этом надо понимать, что это уже не спецназ ГРУ, а обычная войсковая разведка, входящая в состав Сухопутных войск. Ликвидирована одна из лучших бригад — Бердская. С огромным трудом удалось отстоять 22-ю бригаду, в мирное время получившую высокое звание «Гвардейской». Это наше самое боеспособное соединение, постоянно воевавшее на самых острых участках в Афганистане, Чечне и других «горячих точках». Могу утверждать, что также ликвидирован так называемый «осназ» — части радиоэлектронной разведки. По сути, мы строим вооруженные силы, которые ничего не видят и не слышат».



По мнению разведчиков, с которыми беседовал The New Times, ГРУ держалось на плаву, пока его не покинул прежний начальник — генерал армии Валентин Корабельников: после его вынужденного ухода в отставку в конце лета 2009 года и началась окончательная зачистка ГРУ.

Как отмечает «Медуза», высокопоставленные сотрудники российской разведки нередко умирают при загадочных обстоятельствах. В 1992 году замначальника ГРУ погиб в автомобильной аварии; в 1993 году в похожей аварии погиб начальник военной контрразведки Тихоокеанского флота. В 1996 году одного из руководителей ГРУ сбил насмерть автомобиль; в 1997 году из окна своей квартиры выбросился генерал-майор ГРУ. В 1999 году замначальника ГРУ разбился в автомобильной аварии. В 2009 году замначальника ГРУ Юрий Иванов поехал в командировку в Сирию — вскоре его нашли мертвым на берегу моря в турецкой деревне. Бывший глава резидентуры СВР в Америке Сергей Третьяков, ставший перебежчиком и передававший документы США, умер в 2012 году, подавившись куском мяса в ресторане.