Чистильщики из ГРУ

Обнародовав фальшивые имена двоих россиян, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля , британские спецслужбы тут же дали утечки в английские СМИ о том, что на самом деле присланная из Москвы бригада так называемых «чистильщиков» состояла из шести человек; что настоящие (а не использованные в паспортах и обнародованные) имена по крайней мере двоих непосредственных исполнителей им известны; что нервно-паралитическое вещество было, скорее всего, завезено по каналам российского посольства; что контейнеров с «новичком» было, скорее всего, больше одного, хотя найден только один, и что исполнители являются офицерами российской военной разведки и получили свое задание на очень высоком уровне.

Киллеры и их бэк-ап

О том, что исполнителей должно было быть больше двух, британские спецслужбы говорили практически сразу после отравления Скрипалей. У «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которые распылили нервнопаралитическое вещество на ручку двери бывшего двойного агента, было как минимум две группы поддержки, утверждает газета Mirror, ссылаясь на бывшего генерала КГБ Олега Калугина, проживающего в США.

«Для того, чтобы держать Скрипалей под наблюдением, «Петрову» и «Боширову» был нужен бэк-ап. Они должны были знать, что их не застанут, пока они распыляют «новичок», — цитирует газета советского генерала КГБ, и добавляет, что, по мнению Калугина, подстраховка нужна была на случай каких-то неожиданностей. Для того же нужен был и «запасной» флакон с «новичком».

О том, что флаконов могло быть больше одного, говорил на пресс-конфренции и представитель Скотланд-Ярда Нил Базу.

«Мы пока не знаем, где подозреваемые избавились от (контейнера ) «новичка», который они использовали на дверной ручке, где на самом деле Дон и Чарли нашли пузырек, из которого они отравились, и использовался ли в обоих случаях один и тот же пузырек», —сказал он журналистам на этой неделе, добавив, что полиция не может гарантировать, что нет других «материалов», связанных с этим делом.

Количество нервнопаралитического вещества, использованного при атаке в Солсбери, было достаточно, чтобы убить до четырех тысяч человек, сообщает газета Times со ссылкой на свой эксклюзив с представителем британских спецслужб. По его словам, полиция и служба внешней разведки MI5 считают, что «новичок» был завезен в Британию по каналам дипломатической почты, потому что ее содержимое не подлежит досмотру в аэропорту, а киллеры с паспортами на «Петрова» и «Боширова» забрали контейнер в заранее оговоренном месте.

Главные подозреваемые

По статистике, средний британец около 70 раз в день попадает на камеры видеонаблюдений. Чаще всего это случается в Лондоне, где концентрация камер выше всего, и чаще всего это случается с теми, кто пользуется общественным транспортом. В Лондоне расположено порядка 500 тыс. камер видеонаблюдений, из них 15,5 тыс. – в метро.

"Петров" и "Боширов" отметились на них по полной программе, и через два месяца ,отсмотрев 11 тыс. часов видеозаписей, полиция и спецслужбы смогли выделить снимки двух очень внешне похожих друг на друга мужчин примерно 40 лет, в одинаковых кроссовках, очень похожих куртках-дутиках (у одного темно-синяя, с наклонными прошивками полосок, у другого – черная, с поперечными), в джинсах с одинаково оттопыренной левой коленкой. Если бы не разные стрижки и борода у одного из них, в глаза бы бросалось внешнее сходство их лиц: расположение глаз, форма носа, и многие другие признаки.

Источники газеты Daily Telegraph утверждают, что пара любила путешествовать по Европе, и побывала в разных городах – Женеве, Париже, Амстердаме, Милане, Берлине, Лондоне — по крайней мере 30 раз, пытаясь создать «историю» своего туризма. Всем авиакомпаниям мира они предпочитали Аэрофлот; в течении трех месяцев до инцидента в Солсбери пара забронировала как минимум 9 билетов, причем на обратный рейс из Лондона у них было два варианта: вечерний 4 сентября и ночной 5 сентября. Они воспользовались вечерним 4 сентября. По тем же данным, российские загранпаспорта на Александра Петрова и Руслана Боширова ни разу не использовались после мартовского покушения в Солсбери.

Для посещения Парижа, Берлина, Амстердама и Женевы «Петрову» и «Боширову» нужна была шенгенская виза; для посещения Великобритании – отдельная, британская. В обоих случаях они должны были сдавать отпечатки пальцев, заполнять анкеты и показывать наличие достаточных для путешествия средств на выписке с банковского счета, а также предоставить справку (не позднее 1 месяца) с места работы с указанием должности, заработной платы (не менее 30 тыс. рублей в месяц), на фирменном бланке, с печатью и подписью выдавшего справку лица. При пересечении границы они каждый раз должны были прикладывать пальцы к считывающему устройству, чтобы сравнить их со сданными ранее отпечатками.

Британский премьер-министр Тереза Мэй уверенно называет их сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ), и, видимо, доказательства у нее есть, потому что в совместном заявлении лидеров пяти государств – Франции, Германии, США, Канады и Британии — перед заседанием Совета Безопасности ООН 6 сентября об этом говорится прямо: «Мы полностью уверены, что двое подозреваемых в преступлении были офицерами из российской спецслужбы, известной как ГРУ». Там уточняется, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. «...Любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности для всех нас», — говорится в этом заявлении. – «Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа «Новичок», созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны».

Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» провела целое расследование по поводу мифических личностей Александра Петрова и Руслана Боширова, и сообщила, что о последнем в открытых источниках практически нет никакой информации. «Боширов» родился 12 апреля 1978 года в Душанбе и прописан в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице, идущей в Покровском-Стрешневе вдоль канала им. Москвы. В 2015 году он получил два автомобильных штрафа с разницей в три дня, которые не оплатил, и на него завели два исполнительных производства в одном и том же межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов. Газета отмечает странность: у более раннего дела номер производства больше, чем у более позднего (433048 и 432322 соответственно), хотя должно было быть наоборот. Кроме того, оказалось, что на портале мировых судей Москвы и в банке данных исполнительных производств дела в отношении Руслана Боширова отсутствуют. «Фонтанка» смогла дозвониться соседям по лестничной клетке дома, где прописан Боширов, и узнала от них, что в квартире живет только пожилая женщина, которую соседи хорошо знают, поскольку она собирает в подъезде деньги «на уборщицу», и они никогда не видели в ее квартире или на лестничной клетке входящего туда мужчину.

У Боширова есть эккаунт в Фейсбуке, который был открыт в 2014 году, и не содержит никаких записей. У него есть один «друг» — девушка с Украины. В профиле Боширова «Вконтакте» говорится, что в 2004 году он закончил географический факультет МГУ по специальности «Гидрология суши».

Еще меньше удалось выяснить о «Петрове». Он родился 13 июля 1979 года. Журналисты нашли только одного человека с такими данными – сотрудника НПО «Микроген», национального производителя иммунобиологических препаратов. По данным издания, «Боширов» и «Петров» получили обычные, не биометрические, загранпаспорта серии 65 около двух лет назад, и как раз по этим паспортам и посещали страны Европы. Петров как минимум один раз – с 28 февраля по 5 марта 2017 года – был за это время в Лондоне.

Британская Times цитирует источник в спецслужбах: «ГРУ становится все наглее и самоувереннее. Агентство уже не утруждает себя серьезными опровержениями, отрицая свою причастность, даже если ему предъявляют неопровержимые доказательства».

Лондонский маршрут

«Александр Петров» и «Руслан Боширов» прилетели в лондонский аэропорт Гэтвик в пятницу 2 марта, на день раньше, чем прилетела Юлия Скрипаль, и улетели через несколько часов после отравления отца и дочери в городе Солсбери, в воскресенье 4 марта. За это время «Петров» и «Боширов» дважды посетили этот ничем не примечательный провинциальный городок.

Скотланд-Ярд распространил данные об их перемещениях, зафиксированные камерами:

2 марта, пятница:

15.00 – Подозреваемые прибывают в аэропорт Гэтвик рейсом Аэрофлота SU2588.

17.40 – Они приезжают на железнодорожный вокзал Виктория на электричке из Гэтвика.

18.00 – Пара едет на общественном транспорте до станции Ватерлоо, а оттуда – в двузвездочный отель City Stay на Bow Road на востоке Лондона. В этом отеле они ночуют две ночи, занимая один номер на двоих.

Маршрут, проделанный «Петровым» и «Бошировым» в день прилета в Лондон, очень странный: прямая линия метро соединяет станции Виктория и Боу Роуд, возле которой их отель. Заезд на Ватерлоо намного удлиняет их путешествие, заставляет делать пересадки и выглядит совершенно бессмысленно, если только им не надо было там зачем-то побывать. Например, чтобы посмотреть расписание поездов на Солсбери на 3 и 4 марта.

3 марта, суббота:

11.45 – «Петров» и «Боширов» приезжают из отеля на станцию Ватерлоу, откуда на поезде отправляются в Солсбери. Полиция считает, что целью поездки было проведение разведки на местности.

14.25 – Они приезжают в Солсбери. Едут туда они слишком долго, что позволяет предположить, что-либо выбранный ими поезд не прямой, и им потребовалась пересадка, или он шел со всеми остановками.

16.05 – Они покидают Солсбери на поезде, направляясь обратно в Лондон. В городе Солсбери есть всего одна туристическая достопримечательность – кафедральный собор, в котором хранится Магна Карта, Великая Хартия Вольности. Но собор «Петров» и «Боширов» не посещают.

20.05 – Пара прибывает на ближайшую к отелю станцию лондонского метро, и проводит в отеле вторую ночь.

4 марта, воскресение, день отравления Сергея и Юлии Скрипаль. (В тот же день пострадал и первым прибывший на место происшествия британский полицейский.)

08.05 – «Петров» и «Боширов» входят в ближайшую к их отелю станцию метро и едут к железнодорожной станции Ватерлоу.

11.48 – Камера наблюдений на железнодорожной станции Солсбери фиксирует их прибытие в этот город.

11.58 – Они попадают на камеру на Вилтон Роуд в Солсбери – место, неподалеку от которого живет Сергей Скрипаль. По данным полиции, через несколько минут после этого «новичок» был распылен на ручку входной двери дома Скрипаля. Нападение очевидно было привязано к приезду к отцу дочери Скрипаля, хотя совершенно непонятно, зачем было убивать и ее тоже.

13.05 – Подозреваемые попадают на камеру на Фишертон Стрит города Солсбери по пути обратно на железнодорожную станцию, и буквально через три минуты – еще на одну камеру на той же улице. Дорога от Фишертон Стрит до станции Солсбери занимает около пяти минут, однако пара пропадает с систем наблюдения минут на 40. Парк имени Королевы Елизаветы, в котором, по словам Чарли Роули, он подобрал спустя четыре месяца флакон с «новичком», находится неподалеку.

13.50 – Поезд с «Петровым» и «Бошировым» отбывает из Солсбери в Лондон.

16.45 – Пара прибывает на вокзал Ватерлоо.

18.30 – Они садятся в метро на поезд, направляющийся в лондонский аэропорт Хитроу.

19.28 – Камера наблюдения фиксирует как «Петров» и «Боширов» проходят контроль в аэропорту.

22.30 – Пара вылетает из Хитроу рейсом SU2585 в Москву.

Спустя три месяца полиция нашла небольшие следы «новичка» в сейфе в номере отеля, где останавливались «Петров» и «Боширов», и где после них останавливались разные гости Лондона. Никто из пост-гостей на здоровье не жаловался.

Юлию и Сергея Скрипаля забрали в больницу в бессознательном состоянии с лавочки в центре Солсбери 4 марта после обеда. Спустя более чем месяц из госпиталя выписывают дочь и еще через месяц с лишним – отца: с тех пор они находятся в секретном месте.

30 июня пара англичан из расположенного неподалеку от Солсбери города Эйнсбери — Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс — гуляли в парке и нашли упаковку «духов» Nina Ricci с флаконом внутри. По словам их приятеля, флакон лежал в контейнере для сбора одежды и обуви для благотворительных организаций. Этот флакон Роули преподнес своей подруге, а она распылила его содержимое себе на запястья, а потом еще и потерла их друг о друга, как это было принято у дам конца прошлого века. Через несколько часов Стерджесс забрали в больницу, где она умерла 8 июля. Вслед за ней Роули тоже оказывается в критическом состоянии, но выжил. Представители знаменитой парфюмерной компании, сотрудничающие с британской полицией, заявили, что флакон с распылителем, маркированным как Nina Ricci, является подделкой, и не имеет ничего общего с реальной продукцией фирмы.

Мотив

Бывший полковник советской и российской разведки, перевербованный британскими спецслужбами, был арестован в России в декабре 2004 года, приговорен к тюремному заключению на срок 13 лет за передачу разведданных и шпионаж против своей Родины. В 2010 году он с еще тремя заключенными по аналогичным делам в России был обменен на десять «спящих» (в США) российских шпионов, самой знаменитой из которых была Анна Чапман. После этого обмена Скрипаль и еще один из «четверки», военный эксперт Игорь Сутягин, работавший только с открытыми источниками, но умевший слишком хорошо складывать цифры, были отправлены в Британию. Сутягин работает старшим экспертом в Королевском Объединенном Институте Оборонных Исследований (RUSI), где его единственный публичный комментарий для СМИ после отравления Скрипаля был убран с официальной страницы.

Скрипаль продолжал сотрудничать с различными разведывательными компаниями и читал лекции для сотрудников спецслужб. 4 марта нынешнего года его и его дочь, прилетевшую из Москвы проведать отца, нашли на скамейке в центре Солсбери в бессознательном состоянии. В последние годы Скрипаль потерял жену, которая умерла в Солсбери от рака, потерял сына, у которого отказала печень во время его каникул в Санкт-Петербурге, потерял и старшего брата. Дочь Юлия осталась единственным близким ему членом семьи. О состоянии здоровья отца и дочери Скрипалей, которых британские спецслужбы скрывают в секретном месте, в последнее время не сообщалось.

Реакция мира

Совет Безопасности ООН провел заседание по этой теме 6 сентября 2018 года. На нем британская сторона заявила, что у нее достаточно доказательств, чтобы судить «Петрова» и «Боширова» по четырем статьям обвинения. Главы пяти государств, включая Британию, подписали заявление, в котором российское ГРУ прямо обвиняется в проведении этой операции, а российское руководство – в поручении проведения этой операции. Представители России категорически отрицают причастность как к отравлению в Солсбери, так и к тому, что «новичок» был привезен из России.

Буквально на днях получила подтверждение ранее выдвинутая версия, что Скрипаль не был просто пенсионером, но продолжал работать на испанскую разведку, помогая с расследованием по делу российской организованной преступной группировки, ниточки от которой идут на самый верх российской власти —NT подробно писал об этом здесь и здесь. С теми же испанскими спецслужбами и по тому же делу сотрудничал и другой бывший российский офицер, Александр Литвиненко, отравленный в Лондоне радиоактивным полонием в 2006 году. Именно во время своей службы в Испании в качестве офицера ГРУ Сергей Скрипаль был перевербован британской разведкой.



