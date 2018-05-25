«Орион» оказался генералом из ГРУ

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Bellingcat, The Insider и вашингтонское бюро McClatchy убедительно установили еще одно лицо, причастное к сбитию Рейса 17 «Малазийских Авиалиний» (MH17), сообщила в пятницу группа расследователей на пресс-конференции и в публикации на сайте Bellingcat. По их данным, человек, известный под именем «Андрей Иванович» и под позывным «Орион», — на самом деле высокопоставленный российский офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.

The New Times публикует основные выводы и некоторые выдержки из этого доклада.

Основные выводы

В ходе расследования по открытым источникам, проведенного под руководством команды Bellingcat, было убедительно установлено, что лицо, известное как «Андрей Иванович» или «Орион», личностью которого интересуется Совместная следственная группа в связи с уголовным расследованием сбития MH17, — это гражданин России Олег Владимирович Иванников (дата рождения: 2 апреля 1967 г.).

Команда Bellingcat c высокой уверенностью установила, что на момент сбития MH17 Олег Иванников служил в Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) и продолжал там служить как минимум до сентября 2017 г.

Команда Bellingcat также с высокой уверенностью установила, что Олег Иванников (под псевдонимом «Андрей Иванович Лаптев») в рамках тайной операции российских спецслужб служил сначала председателем Совета безопасности (2004–2006 гг.), а затем министром обороны и чрезвычайных ситуаций (2006–2008) самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Иванников был направлен в Украину в первой половине 2014 г. и находился там по меньшей мере до начала 2015 г. В ходе работы в «ЛНР» под прикрытием он осуществлял координацию и общее руководство действиями российских боевиков, пророссийских сепаратистов и «частной армии» Вагнера



Команда расследователей во главе с Bellingcat на основе преимущественно данных из открытых источников реконструировала биографию Олега Иванникова. Как подробно описано в биографической справке ниже, Иванников родился в Восточной Германии в семье советского генерал-майора, учился в военной академии в Киеве и закончил Аэрокосмический факультет Московского авиационного института в 1990 году. В неустановленное время в период между выпуском и 2003 годом Иванников стал служить в ГРУ.

Во время работы под прикрытием в Южной Осетии с 2004 по 2008 гг. Иванников руководил войсками сепаратистского региона в период, когда Россия и Грузия соперничали за его реинтеграцию. В течение службы Иванникова наблюдалась эскалация конфликта между Южной Осетией и Грузией. Российские наемники совместно с югоосетинскими ополченцами нападали на грузинские миротворческие силы и даже сбили грузинский разведывательный беспилотник.

Фотография Иванникова

от 2012 года

Фото: ru.bellingcat.com



После ухода с поста министра в 2008 году Иванников занялся написанием в России кандидатской диссертации под названием «Комплексный характер информационной войны на Кавказе». С 2012 Иванников служил (под настоящим именем, как «военный эксперт») директором Исследовательского центра «Россия-Кавказ» государственного Международного института новейших государств. В этом качестве он опубликовал более двадцати статей, в основном о войне в Сирии и грузино-югоосетинском конфликте. В то же время он продолжал играть ограниченную роль в политической жизни Южной Осетии посредством своего альтер эго, в частности основав в Южной Осетии научно-исследовательский институт и однажды публично поддержав кандидата в президенты. Иванников продолжал публиковать статьи в качестве директора центра «Россия-Кавказ» до конца 2013 г.



Команда расследователей также с высокой уверенностью установила, что Олег Иванников был человеком, который носил псевдоним «Андрей Иванович» и, согласно различным сообщениям российских боевиков и сепаратистов, воевавших за так называемую «Луганскую народную республику» («ЛНР»), был военным советником и фактическим куратором политического руководства «ЛНР» в 2014 году. Иванников был направлен в Украину в неустановленное время в первой половине 2014 г. и находился там по меньшей мере до начала 2015 г. В ходе работы в «ЛНР» под прикрытием он осуществлял координацию и общее руководство действиями российских боевиков, пророссийских сепаратистов и «частной армии» Вагнера. Иванников также руководил поставками оружия через российско-украинскую границу. Эти функции он выполнял и на момент сбития MH17.

Хотя ССГ уже опубликовала свидетельства того, что ракета, которой был сбит MH17, имела российское происхождение, именно в этом расследовании впервые установлено прямое или косвенное участие действующего высокопоставленного российского военного, работавшего на территории Украины, в сбитии лайнера.

Перехваты СБУ

18 июля 2014 года, на следующий день после сбития MH17 над востоком Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала телефонные переговоры, как сообщалось, имевшие отношение к преступлению, которое привело к гибели всех 298 человек на борту самолета. Один из разговоров, датированный 14 июля 2014 года (за три дня до сбития лайнера), как сообщается, проходил между бывшим «заместителем министра обороны ЛНР» Олегом Бугровым и человеком, которого называют «Андрей Иванович» (позывной «Ореон»). Согласно описанию СБУ, «Ореон» — гражданин России и офицер ГРУ. В ходе этого разговора «Ореон» хвастается, что «у нас» появился «Бук», из которого можно сбивать украинские самолеты.

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То же лицо («Андрей Иванович» с позывным «Орион» («Ореон») было вновь упомянуто 28 сентября 2016 г., когда возглавляемая Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается уголовным расследованием сбития MH17, опубликовала другие телефонные переговоры и призыв к свидетелям. ССГ особо интересовали два лица: уже упомянутый выше «Андрей Иванович» с позывным «Орион» и «Николай Федорович» с позывным «Дельфин». В ходе предыдущего совместного расследования команда Bellingcat и The Insider установила лицо под позывным «Дельфин».

Две записи телефонных переговоров из опубликованных ССГ содержали разговоры Андрея Ивановича «Ориона» и Николая Федоровича «Дельфина». «Орион» также появился и в еще одном перехвате, где он разговаривает с третьим лицом. «Дельфин», в свою очередь, фигурирует в двух других разговорах, разговаривая также с другим лицом. В нашем материале о «Дельфине» мы отметили, что «Орион» называет «Дельфина» на «вы», тогда как «Дельфин» называет «Ориона» на «ты», что указывает на то, что «Орион» ниже по званию и/или младше, чем «Дельфин».

Как указано в нашем расследовании о «Дельфине», невозможно точно установить роль Андрея Ивановича «Ориона» и Николая Федоровича «Дельфина» в сбитии MH17 исключительно по записям телефонных переговоров, опубликованным ССГ в их призыве к свидетелям. Хотя «Орион» и «Дельфин», по-видимому, обсуждают кран и трейлеры, а также возвращение некой военной техники в Россию, ни один из них прямо не упоминает «Бук». Кроме того, ССГ не указала дату и время перехваченных переговоров. Однако, учитывая, что ССГ попросила поделиться информацией именно об этих двоих лицах, принимавших участие в упомянутых пяти разговорах, а в звонках, опубликованных СБУ, «Орион» упоминает «Бук» в контексте сбития украинских военных самолетов всего за несколько дней до гибели MH17, вероятно, что «Орион» сыграл роль как минимум в транспортировке установки «Бук», сбившей пассажирский лайнер.

Третий разговор «Ориона» с другим лицом наверняка непосредственно связан со сбитием MH17, так как маршрут и колонна, описанные в разговоре, соответствуют маршруту и колонне «Бука» в день трагедии.

«Андрей Иваныч» во время работы в Луганске поддерживал тесный контакт с Москвой и даже направлял рекомендации о политических назначениях советнику Путина Владиславу Суркову



«Новая газета» сообщила 13 июля 2015 года, исходя из интервью с бывшими сепаратистскими источниками, что «Орион» был военным советником командования «ЛНР» и офицером из Минобороны России. Эта информация подтверждается сообщениями от источников, знакомых с ситуацией в Луганске в 2014–2015 гг., в частности постов в блоге бывшего участника боевых действий со стороны сепаратистов, в котором говорится, что «Андрея Иваныча» послали в «ЛНР» в качестве советника из России, и что он работал с тогдашним «министром обороны ЛНР» Игорем Плотницким в здании военкомата. Согласно этому посту, «Андрей Иваныч» во время работы в Луганске поддерживал тесный контакт с Москвой и даже направлял рекомендации о политических назначениях советнику Путина Владиславу Суркову. Этот военный советник, который, согласно упомянутому посту, носил имя «Андрей Иванович», обладал еще двумя чертами, характерными и для «Андрея Ивановича» из перехваченных телефонных переговоров: характерным высоким голосом и опытом работы в военной разведке.

В интервью с прокремлевским новостным сайтом «Ридус» 15 мая 2018 г. бывший командир батальона российско-сепаратистских боевиков «ЛНР» Евстафий Ботвиньев сообщил, что его фактическим командиром был некий «Андрей Иванович», который находился в «ЛНР» летом 2014 года. Ботвиньев также заявил, что Андрей Иванович был непосредственным куратором тогдашнего министра обороны «ЛНР» Игоря Плотницкого, а также Дмитрия Уткина, который командовал российской частной армией, известной как «ЧВК Вагнера». Ботвиньев рассказал «Ридусу», что Андрей Иванович был из неких «общественных структур» в России, которые предоставляли финансирование, обучение и защиту частной армии «Вагнера», которая принимала участие как в российско-украинском военном конфликте, так и в сирийской войне.

Идентификация «Ориона»

В первоначально опубликованном перехвате телефонного звонка от 14 июля 2014 года СБУ указала номер телефона, который использовал «Орион»: +380634119133. Украинский номер мобильного телефона, наблюдаемый на видео СБУ, был отключен вскоре после публикации прослушки.

Команда Bellingcat изучила множество различных баз данных номеров телефонов, стремясь установить этот номер. В результате телефон удалось найти в двух приложениях по обмену номерами телефонов, популярных у русскоязычных пользователей. Одним из этих приложений было TrueCaller.

Как видно на скриншоте из TrueCaller, владелец телефонного номера описан как «Ореон» — так же, как его позывной в исходном видео СБУ. Это написание несколько отличается от написания «Орион», которое использовалось в последующих публикациях ССГ.

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Оператор этого мобильного номера, «Лайф», по состоянию на 2014 год продавал на востоке Украины анонимные сим-карты. Поэтому команда Bellingcat предположила, что он вряд ли был зарегистрирован на реальное подлежащее идентификации лицо.

В начале 2018 года, работая с несколькими журналистами-расследователями над совместным проектом, не имеющим отношения к этому расследованию, Bellingcat через журналиста, работающего в Украине, получила доступ к данным мобильного трафика для украинского номера, фигурирующего под именем «Ореон». Всего удалось найти четыре российских мобильных номера, с которых отправлялись или принимались звонки с украинского номера, принадлежавшего «Ореону». Далее расследование Bellingcat сосредоточилось на этих российских номерах.

Все четыре номера были проверены по различным открытым базам данных телефонных номеров. Два номера обнаружились в приложениях по обмену номерами телефонов, причем один из них — сразу в двух таких приложениях. Команда Bellingcat сочла последний представляющим особый интерес.

В одном из приложений этот номер появился под названием «Андрей Иванович ГРУ от Хаски». В другом приложении тот же номер отображается под фамилией «Иванников».

Российский номер телефона, на который позвонил «Ореон», в приложениях по обмену контактами отображается как «Андрей Иванович ГРУ от Хаски» и «Иванников».

Таким образом, команда Bellingcat предварительно подтвердила, что человек с позывным «Орион» действительно известен как «Андрей Иванович» и, возможно, связан с ГРУ. Но важнее то, что команда расследователей узнала, что он может быть известен под фамилией «Иванников». Комментарий «от Хаски» рядом с именем в первом приложении говорит о том, что номер был получен от лица или организации, известных как «Хаски». Мы установили подразделение специальных операций «ДНР», которое использует позывной «Хаски».

В онлайн-базе данных было указано полное имя обладателя телефонного номера («Олег Владимирович Иванников»), а также его полный московский адрес и дата рождения. Дом по этому адресу располагается напротив Военной академии Генштаба и входит в жилой комплекс Института военной разведки



После этого открытия команда расследователей стала искать в открытых источниках другие данные о российском телефонном номере, связанном с фамилией «Иванников». Команде Bellingcat удалось обнаружить этот номер в двух базах данных: в открытой российской онлайн-базе телефонов и в более не работающем интернет-магазине с открытой базой данных клиентов и заказов.

В онлайн-базе данных было указано полное имя обладателя телефонного номера («Олег Владимирович Иванников»), а также его полный московский адрес и дата рождения (02.04.1967). Команда Bellingcat обнаружила, что дом по этому адресу располагается напротив Военной академии Генштаба и входит в жилой комплекс Института военной разведки. Фотографию жилого дома, найденную на странице в соцсети родственника Олега Иванникова, который проживает по тому же адресу, удалось геолоцировать по адресу, указанному в базе данных номеров телефонов.

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Чтобы окончательно подтвердить, что гражданин России Олег Владимирович Иванников (дата рождения: 2 апреля 1967 г.) — это и есть лицо, представляющее интерес для ССГ, известное как «Андрей Иванович» или «Орион», команде расследователей было необходимо получить образец голоса Иванникова, чтобы сравнить его с образцами, опубликованными ССГ.

Попытки позвонить на российский номер Иванникова успеха не принесли: абонент был постоянно недоступен.

Команда Bellingcat, пытаясь связаться с Иванниковым по другому каналу, обнаружила номер стационарного телефона, зарегистрированный на родственника Иванникова, который (согласно российской открытой базе данных) проживает по тому же адресу, где зарегистрирован Олег Иванников.

Журналисты The Insider дважды позвонили по стационарному телефону, чтобы поговорить с Иванниковым. Первый раз трубку поднял родственник Иванникова, который сказал, что его нет дома, и предложил позвонить позже в тот же день. В ходе второго звонка Иванников был дома, но отказался говорить. Когда его родственник спросил Иванникова, удобно ли ему говорить, Иванников крикнул издали «мне неудобно отвечать!». Хотя полученный образец голоса Иванникова был очень похож на образцы от ССГ, этот образец был слишком коротким, чтобы провести экспертизу и подтвердить личность говорившего.

После многих месяцев мониторинга телефонного номера Иванникова в различных мессенджерах, в марте команда Bellingcat заметила, что контакт был онлайн, и вновь попыталась позвонить на тот же номер. Звонок был сделан под предлогом необходимости связаться с другим «Олегом Владимировичем Иванниковым», относительно известным главой НКО, который регулярно появляется в СМИ (см. ниже в этом расследовании). Когда звонок был принят, наш расследователь спросил, говорит ли он с Олегом Иванниковым. Человек, ответивший на звонок, ответил «Я вас слушаю». Затем команда Bellingcat спросила ответившего человека, не является ли он Олегом Владимировичем Иванниковым, главой НКО. Иванников ответил «Нет, но надеюсь когда-нибудь им стать».

Хотя оба аудиофрагмента недостаточно продолжительны для компьютерной экспертизы аудио, лингвистическое и акустическое сравнение голосов убедительно доказывает то, что эти голоса принадлежат одному и тому же человеку: в обоих образцах наблюдается высокий тон голоса и интонации, крайне редкие среди мужских голосов.

На основе собранных данных, в том числе взаимодополняющих записей в различных открытых базах данных, записей о регистрации и голосовых данных, полученных в ходе расследования, команда Bellingcat и партнеры по расследованию с очень высокой уверенностью заключают, что Олег Владимирович Иванников (дата рождения: 2 апреля 1967 г.) — именно то лицо, интерес в установлении личности которого выразила ССГ в призыве к свидетелям 28 сентября 2016 года.

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Резюме

Команда расследователей во главе с Bellingcat заключила с очень высокой вероятностью, что человек, известный как «Андрей Иванович», которого ССГ называет «Орион» и чью личность ССГ просила установить в призыве к свидетелям от 28 сентября 2016 г., — это Олег Владимирович Иванников, гражданин России, дата рождения — 2 апреля 1967 г.

Идентификация оказалась возможна благодаря нескольким совпадениям, которые в совокупности однозначно свидетельствуют, что Олег Иванников и «Андрей Иванович», которого ССГ и СБУ называют «Орион», — одно и то же лицо. Об этом свидетельствует следующее:

Телефонный звонок с украинского мобильного телефона, который использовал в Украине Андрей Иванович «Орион», на российский номер, зарегистрированный на Олега Иванникова.

Олег Иванников был или является офицером с военно-авиационным образованием и специализацией на ракетных системах.

В 2017 году Олег Иванников указал адрес, определенный как штаб-квартира ГРУ в Москве. Андрея Ивановича «Ориона» бывшие сепаратисты называли офицером Минобороны, а СБУ — офицером ГРУ.

Особенности речи, особенно характерная высота голоса, Андрея Ивановича «Ориона» и Олега Иванникова очень похожи друг на друга. Это нетривиальное совпадение, поскольку голос Иванникова очень необычен для мужчины.

Кроме того, команда Bellingcat и партнеры с высокой уверенностью установили, что Олег Иванников работал под прикрытием и в другом месте: в 2006-2008 гг он служил министром обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия под псевдонимом «Андрей Иванович Лаптев». Расследователям удалось установить этот факт на основе косвенных доказательств, в том числе содержания научных и журналистских работ Иванникова, связи Иванникова и «Лаптева» с одними и теми же научными/некоммерческими организациями, совпадения имени и отчества псевдонимов «Ориона» и «Лаптева» и, что немаловажно, сообщений о сходстве их голосов.

Минобороны России направляло Иванникова как высокопоставленного офицера ГРУ военным советником и фактическим командиром в группы сепаратистов за рубежом, руководимых Россией



Тот факт, что Иванников — это «Лаптев», представляет собой последовательное и логичное объяснение роли Иванникова в двух различных военных конфликтах в российском «ближнем зарубежье» — в Грузии и в Украине. Российские СМИ ранее сообщали на основе интервью с пророссийскими сепаратистами, что Андрей Иванович «Орион» служил «советником военного командования ЛНР» и «является или был офицером Минобороны России». Эта роль крайне напоминает роль «Лаптева» в Южной Осетии. Таким образом весьма правдоподобна версия, что Минобороны России направляло Иванникова как высокопоставленного офицера ГРУ военным советником и фактическим командиром в группы сепаратистов за рубежом, руководимых Россией.

Результаты этого расследования позволяют по-новому взглянуть на использование Россией агентов ГРУ в специальных операциях в соседних странах. Кроме того, таким образом, скорее всего впервые установлена (в зависимости от того, обнародует ли ССГ фактическую роль Иванникова в цепочке событий, приведших к гибели MH17) прямая связь действующего высокопоставленного российского офицера, работавшего в Украине, с уничтожением пассажирского самолета.