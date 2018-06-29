Олег Навальный вышел на свободу

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Несмотря на решение ЕСПЧ, Олег отсидел свой срок от звонка до звонка. В колонии он рисовал и писал тексты. Сегодня встречать его приехали жена и брат.



В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд огласил приговор по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области.

По версии следствия, братья Навальные основали фирму «Главподписка» и, используя служебное положение Олега в «Почте России», получили контракт на доставку грузов компании «Ив Роше Восток». Сторона обвинения утверждала, что услуги в действительности предоставляли транспортные компании, которые нанимал Олег. Эти фирмы возили грузы по ценам ниже, чем платила «Ив Роше Восток» «Главподписке». Аналогичная ситуация, по мнению СКР, сложилась и с доставкой грузов для фирмы МПК.



Подсудимые указывали в суде, что «Главподписка» создавалась для организации подписки на периодические издания через интернет. Но услуга не пользовалась спросом, и Алексей Навальный отдал компанию брату, который стал организовывать перевозки товаров. Компания занималась обычной хозяйственной деятельностью, подчеркивали Навальные.

ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в его отношении Европейскую конвенцию о защите прав человека, но Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.

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