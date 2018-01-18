Одинокий наркобароноборец желает познакомиться

Как известно, любая монополия омерзительна для свободолюбивого человека. Есть ли люди свободолюбивее, чем в тюрьме? Естественно — нет. До этого момента монополией на объявления о знакомстве обладала газета «Казенный дом» — богомерзкое издание, пытающееся прикрыть пытошный ад российского ФСИНЛАГа паутиной лжи, сотканной из репортажей о конкурсах самодеятельности и кружках художественной лепки в исправительных учреждениях. Хватит это терпеть! Порядочный з/к не может пойти на столь значимую сделку с совестью и размещать объявление о розыске дамы сердца в этом рупоре приторно-слащавой пропаганды.

The New Times — вот достойная трибуна для того, чтобы вывернуть душу наизнанку.

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Поговорим о Михаиле. История его жизни и преступления достойна пера Кормака Маккарти, а в интернете не хватит битов, чтобы ее описать, поэтому ограничусь скупо-сухими фактами.

Миша очень не любит людей, торгующих наркотиками. Когда государство не в силах выполнить свой функционал, на сцене появляются люди, подобные Михаилу. В тот раз наркодилеру не удалось буднично откупиться взяткой от любезного служителя закона, так как на торговле ядом его поймал Анатолич со своим пониманием, «что такое хорошо, а что такое плохо», и своими санкциями. После этой встречи Михаил уехал в колонию общего режима на 7 долгих лет, а торговец смертью отправился лечить переломы всех его конечностей. Кости срослись, но отрезанный мизинец будет всегда напоминать жителям одного из районов Орловской области, какой рукой пушер*** торговал наркотой.



Какое то время в ОБНОНе (отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков) пугали пойманных дилеров, что посадят их в камеру с «бандой Якудза» — такое ласковое и романтизированное прозвище получил Миша и его подельники в местной прессе.

К слову сказать, наркоторговля в районе пришла в полнейший упадок на какое-то время. По эффективности профилактики преступлений в сфере оборота наркотиков поступок Михаила был куда эффективнее деятельности полицейских. Менты, кстати, били Мишу страшно, но он не признавался в содеянном. За него это сделал подельник. В зоне сотрудники ФСИН били Мишу еще страшнее и гораздо больше. Что делает з/к, когда бьют его боем смертельным? Режется. Отметок о днях, когда били невыносимо, на Мишином теле очень много. Очень, очень много.

Если у вас создалось впечатление, что речь идет о каком-то уркагане, то у меня не получается описание. Единственное, что руководит действиями Медведя, — это отстаивание справедливости. Кстати говоря, мои отношения с криминальным сообществом не всегда развивались гладко, и Михаил был одним из немногих, кто последовательно меня поддерживал и не менял своей позиции в зависимости от сложившегося дискурса.

7 лет это ужасно долго, но истекают они в сентябре 2018-го, и, севший 18-летним, Медведь освобождается, разбив четверть века, то есть в полном расцвете сил. Как гражданина Украины его ожидает депортация, но он полон решимости вернуться: в Орловской области живет его мать (сам он чуть-чуть не успел натурализоваться).

Михаилу, конечно, очень не нравится, что на территории Орловской области еще есть место незаконной торговле солями. Но все же он осознает, что путь криминала — это пройденный в его жизни этап, мечты его вращаются вокруг создания семьи и собственного дела.

К тому, что Медведь отрубил палец барыге (кстати, дело происходило на кладбище), можно относится по-разному. Возможно, Ройзман одобрит, возможно, Гуф осудит. Я не могу судить объективно, так как в тюрьме преступления, за которое посадили, не сильно значат, а значат личные качества. Не надо думать, что Михаил — это ангел, спустившийся с небес, он все же криминальный элемент, но я не могу сказать о нем ничего, кроме хорошего.

Это все вступление. В сухом остатке следующее: Медведь желает познакомиться с дамой для приятного общения и, возможно, серьезных отношений. 25-летний, 165-сантиметровый любитель животных с карими глазами и застенчивым нравом ждет ваших писем, девчонки. Этот Скорпион с черными как смоль волосами помимо единоборств увлекается (внимание!) конкуром! Его сердце трепетно перекачивает тюркско-славянскую кровь в ожидании сообщения от той самой. Все сложно в жизни Миши, но любовь все победит.

Михаил Анатольевич Медведев, 1992 года рождения, 9 отряд. Вы можете ему написать «Почтой России» по адресу: РКУ ИК-5, ул. Заводская, 62, пос. Нарышкино, Орловская область, 303900, или через сервис ФСИН-письма.

* Олег Навальный, заключенный ИК-5, поселок Нарышкино Орловской области

** Кормак Маккартни — американский писатель-романист и драматург. Особенно популярны его работы в жанре вестерна и постапокалиптики (например, «Старикам здесь не место» — Пулитцеровская премия и четыре «Оскара» за одноименный фильм братьев Коэнов, и «Дорога»)

*** Аллюзия к известной датской драме 1996 года Pusher, в центре которой история героинового дилера

Другие колонки Олега Навального:

«О Фахиде Фахидыче и Джавдеде Джавдедыче»

«Как Тюря поверил в право и что из этого вышло»

«Lo Siento»

«Как грустно взрослеть»

«Тюремная интернетизация»

«Письма и бандероли»

«Кодексы и понятия»

«Тьма египетская»

«Декриминализация по-российски»

«Лагерное волеизъявление»

«Пишите письма, пожалуйста»

«Закурить, заварить»

«Потемкинская тюрьма»