10 самых шумных интервью

Осенью 2010 года разыгралась схватка между тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и мэром Москвы Юрием Лужковым. THE NEW TIMES по скайпу расспросил о конфликте супругу мэра и самую богатую женщину-бизнесмена России Елену Батурину. Читать интервью.





Эксклюзивное интервью экс-мэра Москвы сразу после отставки, которую он счел несправедливой и оскорбительной по отношению к москвичам. Читать интервью.









Лидер российской оппозиции — это сейчас, а тогда исключенный из «Яблока» политик и создатель «Роспила» (предвестник ФБК) — о политических приоритетах и о том, возможно ли победить коррупцию без серьезных политических изменений. Читать интервью.





Юрист ЮКОСа, осужденная на 6,5 лет, за освобождение которой было собрано 96 тыс. подписей, — о том, чему учит и как калечит тюрьма. Читать интервью.









Великий ученый-энциклопедист — о своем видении будущего, в том числе и ближайшего, в России. Читать интервью.









Борис Немцов был другом журнала: он приходил поболтать, выпить рюмку чая, поучаствовать в дискуссиях. После его убийства в феврале 2015 года, его интервью смотрятся совершенно в другом свете. Немцов, как раньше Анна Политковская, обозначил цену политики и правдивого слова в России. Читать интервью.





Первое интервью самого известного зека страны и колумниста THE NEW TIMES после 10 лет заключения, которое состоялось в Берлине 22 декабря 2013 года — полная расшифровка. Читать интервью.









О мифологии войны и о вопросах, на которые пока не ответили исследователи Великой Отечественной. Читать интервью.











Для чего создавалось и какие цели преследует движение «Божья воля», скандально отметившееся на многих выставках современного искусства, — версия самого предводителя «православных» протестов и погромов. Читать интервью.





Президент СССР — о том, какую роль в политике играют эмоции, почему надо бояться случайностей и что он не сделал из того, что надо было сделать. Читать интервью.







Впервые опубликовано в NT № 21 от 12 июня 2017 года