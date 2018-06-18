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10 самых шумных интервью

18.06.2018 | The New Times

Елена Батурина: «Не понимаю, почему руководители страны делают вид, что ничего не происходит»

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Осенью 2010 года разыгралась схватка между тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и мэром Москвы Юрием Лужковым. THE NEW TIMES по скайпу расспросил о конфликте супругу мэра и самую богатую женщину-бизнесмена России Елену Батурину. Читать интервью.

Юрий Лужков: «Что я буду делать? Собирать шмотки»

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Эксклюзивное интервью экс-мэра Москвы сразу после отставки, которую он счел несправедливой и оскорбительной по отношению к москвичам. Читать интервью.


Алексей Навальный: «Я думаю, власть в России сменится не в результате выборов»

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Лидер российской оппозиции — это сейчас, а тогда исключенный из «Яблока» политик и создатель «Роспила» (предвестник ФБК) — о политических приоритетах и о том, возможно ли победить коррупцию без серьезных политических изменений. Читать интервью.


Светлана Бахмина: «Своих нельзя оставлять»

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Юрист ЮКОСа, осужденная на 6,5 лет, за освобождение которой было собрано 96 тыс. подписей, — о том, чему учит и как калечит тюрьма. Читать интервью.


Академик Вячеслав Иванов: «Если они испугаются, то начнут делать необратимые вещи»

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Великий ученый-энциклопедист — о своем видении будущего, в том числе и ближайшего, в России. Читать интервью.



Борис Немцов: «Я хочу избавиться от Путина»

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Борис Немцов был другом журнала: он приходил поболтать, выпить рюмку чая, поучаствовать в дискуссиях. После его убийства в феврале 2015 года, его интервью смотрятся совершенно в другом свете. Немцов, как раньше Анна Политковская, обозначил цену политики и правдивого слова в России. Читать интервью.


МБХ: «Я вернусь в Россию»

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Первое интервью самого известного зека страны и колумниста THE NEW TIMES после 10 лет заключения, которое состоялось в Берлине 22 декабря 2013 года — полная расшифровка. Читать интервью.


Историк Никита Петров: «Катастрофа июня 41-го — результат чудовищного просчета Сталина»

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О мифологии войны и о вопросах, на которые пока не ответили исследователи Великой Отечественной. Читать интервью.



Дмитрий Энтео: «Я знаю апостолов антихриста по именам»

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Для чего создавалось и какие цели преследует движение «Божья воля», скандально отметившееся на многих выставках современного искусства, — версия самого предводителя «православных» протестов и погромов. Читать интервью.


Михаил Горбачев: «Кредо мое — без крови»

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Президент СССР — о том, какую роль в политике играют эмоции, почему надо бояться случайностей и что он не сделал из того, что надо было сделать. Читать интервью.


Впервые опубликовано в NT № 21 от 12 июня 2017 года 

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