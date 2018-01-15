Власти Пермского края будут следить за подростками в соцсетях

В Пермском крае запустят информационную систему, которая будет анализировать поведение подростков в социальных сетях и собирать информацию об их психическом здоровье, проблемах в семье и общении со сверстниками и с законом.

Информация прозвучала на заседании регионального правительства, сообщается на его официальном сайте. Вице-премьер Татьяна Абдулина рассказала, что такую систему сформируют до конца 2018 года. Она будет собирать информацию из разных источников и «предоставлять комплексное решение». «Будет…обеспечен постоянный мониторинг социальных сетей на выявление участия в группах деструктивной направленности, существенно изменен диагностический инструментарий психологов по факторов риска», — заявила она, добавив, что с начала сентября родителей в Пермском крае начнут просвещать на тему воспитания с помощью специально созданных уроков.

Планируется, что специальная система поможет на ранней стадии выявлять детей с предрасположенностью к преступлениям и суицидам и оказывать им помощь. Аукцион на ее создание должен состояться до 1 октября 2018 года. Потребуется ли согласие детей и их родителей на сбор информации — неизвестно.

15 января 2018 года произошло нападение на пермскую школу №127. Двое подростков устроили поножовщину в одном из классов, пострадали 15 человек. Сейчас все они выписаны из больницы. На сегодняшнем заседании власти региона признали, что систему профилактики подростковых преступлений нужно менять.





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