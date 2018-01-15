Подростки устроили резню в пермской школе

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Утром 15 января двое подростков, вооружившись ножами, пришли в пермскую школу № 127 и устроили резню в одном из кабинетов, где в это время у учеников 4 класса шел урок. В результате пострадали 15 человек, среди которых школьники и учительница, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края

По предварительной версии следствия, изначально драка произошла между подростками в коридоре, а потом продолжилась в кабинете. Педагог и дети пострадали, пытаясь разнять драку.

Как сообщили в МВД по Пермскому краю, один из устроивших поножовщину учится в этой школе, второй учился раньше. Один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По одной версии, причиной конфликта стала запись в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте»: «С Новым 20!8 Годом псы», с автором которого пообещал разобраться подросток. Также есть версия, что нападение на учеников и учителя готовилось заранее. Как пишет портал 59.ru , на странице одного из подростков во «ВКонтакте» размещены видео о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году: два подростка убили и ранили 37 учеников и сотрудников учебного заведения.

В Telegram и социальных сетях распространена видеозапись того, как напавший на школьников подросток употребляет наркотики.

Как рассказал изданию «Комсомольская правда в Перми» один из учеников, в класс, где шел урок труда, вошли два подростка в черных штанах и таких же черных кофтах, рты у них были закрыты темными масками, а на глазах темные очки. В руках у каждого было по ножу.

«Когда один из этих парней увидел, что Наталья Васильевна тянется к телефону, он подскочил к ней и схватил ее. А второй парень бросился к ребятам и стал хватать всех подряд», — рассказал очевидец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выводы о достаточности мер безопасности в школах следует делать после проведения расследования обстоятельств произошедшего.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне. Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения», — цитирует Пескова ТАСС.

В Следственном комитете РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 3 и ст. 105, ч. 2, п. «а» УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.