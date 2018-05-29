Журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве

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В Киеве вечером 29 мая неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

О стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев. По информации источника издания «Обозреватель» до больницы Бабченко не довезли, он скончался в машине скорой помощи. Информацию о смерти Бабченко подтвердил «Эху Москвы» украинский депутат Антон Геращенко.

В МВД Украины сообщили, что в Киеве убили гражданина России 1977 года рождения, который был «ведущим одного из телеканалов».

Первая очевидная причина убийства Аркадия Бабченко — это его профессиональная деятельность, но о конкретных версиях говорить пока рано, заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «Интерфакс». Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга ввиду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.

Бабченко работал в «Московском комсомольце», «Новой газете», сотрудничал с The New Times и другими изданиями. В феврале 2017 года он переехал в Прагу, после в Киев, где вел передачу на телеканале ATR.

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