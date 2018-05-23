Поклонская пожаловалась в СК из-за карикатуры на нее

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Ее запрос касается отказа следователей Камчатского края возбуждать уголовное дело из-за карикатуры на депутата.
«Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость», — заявила депутат на своей странице «ВКонтакте».
Тогда же стало известно о заявлении в полицию и Следственный комитет на Лопатина. Обращения подал председатель камчатского отделения Всероссийского родительского движения Олег Куликов и казаки. Они требовали возбудить дело об оскорблении чувств верующих. Представитель регионального СК Елена Матафонова сообщила, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело за карикатуру на Поклонскую. По ее словам, экспертиза не нашла в карикатуре ничего предосудительного, в том числе «проявлений негативного отношения к представителю власти».
Поклонская на своей странице «ВКонтакте» заявила, что не будет комментировать эту ситуацию, чтобы не рекламировать художника.Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
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