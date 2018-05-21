Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом

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Московский городской суд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Суд также признал законным продление меры пресечения трем других фигурантам дела о хищении бюджетных средств — Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому.

Как сообщает «КоммерсантЪ», в ходе выступления на заседании суда Кирилл Серебренников попросил «разрешить ему работать».



«Ваша честь, большую часть проекта Платформа составляли артисты «Гоголь-центра». Мои ученики. Мне нечего обсуждать с ними по делу, но я должен общаться с ними в связи с их работой в театре, работой в спектаклях. Поэтому я прошу, чтобы Вы разрешили мне общаться с сотрудниками Гоголь центра, исключительно по вопросам, связанным с творчеством.



Мне запрещено пользоваться интернетом. У меня нет объяснения обоснованности этого запрета. Меня лишили возможности простого общения с миром, общения для работы, а не для ухода от мифической ответственности. Меня лишили возможности работать, пусть и удаленно, с теми постановками, которые идут в Европе, с теми постановками, которые только предполагаются, только придуманы, находятся в замысле, требуют обсуждения, творческого поиска, который невозможно проделать в одиночку без доступа к информации, которую дает интернет.



Ваша честь, прошу Вас дать мне возможность общаться, дать мне возможность работать, — для меня это означает возможность жить», — цитирует режиссера в Facebook Катерина Гордеева.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».



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