«Журналиста должны посадить»





Игорь Рудников в зале суда Фото автора

СК завершил расследование уголовного дела против экс-депутата калининградской областной думы, создателя и главного редактора популярной калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве взятки у главного следователя региона. Знакомиться с материалами дела журналист начинает в «Лефортове»: срок содержания под стражей уже дважды продлевался, суд отказывается отпускать предполагаемого «вымогателя» под подписку.

В январе 2016-го Рудников произнес оказавшуюся пророческой фразу: «Если журналист пишет какие-то жесткие вещи, и с ним ничего не происходит, это нарушение законов жанра. Журналиста, как минимум, должны посадить. А еще лучше — убить...» Через два месяца на него напали с ножом и едва не убили, а еще через полтора года — упекли за решетку.

Шел на любой риск

В самом западном регионе России Рудникова знает каждый. Его называют правдорубом и оппозиционером, а его газету — скандальной и даже «желтой». Сам Игорь говорит, что с удовольствием печатал бы стихи, однако спрос определяет предложение — таков закон рынка.

Рудников родился в семье военного летчика и тоже мечтал летать, но не прошел медкомиссию — обнаружилась аритмия сердца. Тогда он поступил на факультет военной журналистики во Львове и в 1986 году окончил его с золотой медалью. Молодого военкора направили в Калининград. Здесь он работал во флотской газете «Страж Балтики». Когда же Союз развалился, предложил начальству выпускать коммерческое приложение под названием «Колеса». В то время Калининградская область стала перевалочным пунктом для подержанных легковушек из Европы, поэтому объявления о продаже иномарок и сопутствующие им криминальные истории пользовались бешеной популярностью.

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«Колеса» быстро обошли «Страж Балтики» по тиражу, однако через 2,5 года главный редактор потребовал приложение закрыть. Рудников мириться с этим не стал и уволился со службы. Под залог своей однокомнатной квартиры 30-летний журналист взял в долг $15 тыс. и в апреле 1995 года запустил в продажу черно-белый еженедельник «Новые колеса»: «Я шел на любой риск и публиковал все самое острое, чтобы газета выжила», — вспоминает Рудников.



С такой философией издание просуществовало 23 года.

Проломили череп

Игорь Рудников после покушения

в больнице БСМП, 1 июля 1998 года

Фото: rudnikov.com

«Новые колеса» писали о коррумпированных чиновниках, продажных силовиках и криминальных авторитетах. В 1996 году Рудникова пытались привлечь к уголовной ответственности за публикацию о воровстве бюджетных денег при строительстве дорог. В 1998 году в помещение редакции бросили «коктейль Молотова». И в том же году Игоря впервые попытались убить — в подъезде его дома два киллера проломили ему череп газовым ключом и арматурой. По словам Рудникова, преступление было раскрыто за два дня — об этом ему поведал начальник уголовного розыска полковник Иван Дымовских. Однако дело в итоге замяли, потому что в качестве предполагаемых заказчиков фигурировали тогдашний губернатор Леонид Горбенко (ныне покойный) и его сын Александр. А в числе посредников выступали вице-губернатор Иван Пименов (тоже уже покойный) и сын местного ресторатора Александр Ковальский (это имя еще всплывет).



Рудников не только выжил, но и обрел новых сторонников. В 1996 году он избрался депутатом городского совета Калининграда, а с 2000-го стал депутатом калининградской областной думы. Там он проработал четыре созыва, причем каждый раз побеждал на выборах с большим отрывом от конкурентов. В последний раз, в сентябре 2016-го, Рудников стал единственным из 20 одномандатников, которому удалось обойти единоросса.

Дело о нападении на редактора замяли: в качестве заказчиков фигурировали тогдашний губернатор Леонид Горбенко и его сын Александр. А в числе посредников выступали вице-губернатор Иван Пименов и сын местного ресторатора Александр Ковальский



Он создал механизм реальной помощи жителям региона: их проблемы решались через депутатские обращения и публикации в газете. По подсчетам Рудникова, с 2006-го по 2010 год им было принято граждан и направлено обращений в несколько раз больше, чем всеми депутатами областной Думы вместе взятыми.

Пырнули ножом

В 2005 году Рудников организовал 10-тысячный митинг военных пенсионеров и добился, чтобы им индексировали пенсии. Калининградская область стала единственным регионом России, где эта компенсация была выплачена полностью — 22 тыс. семей получили из бюджета в общей сложности более 800 млн. рублей.

Такая активность шла вразрез с курсом правящей партии, и в 2006 году Рудников впервые попал за решетку. Силовики задержали машину с предвыборным тиражом «Новых колес», Игорь помчался его спасать и вступил в перепалку со стражами порядка. После этого сразу 22 сотрудника милиции — по приказу своего начальства — дали показания, что депутат их избил.

Несмотря на всю абсурдность обвинения, Рудникова арестовали и прямо из редакции увезли сначала в местное СИЗО, затем в «Матросскую тишину» (Москва) и «Кресты» (Питер). В конце концов, все уголовные дела распались «ввиду отсутствия состава преступления».

Но в покое главреда-правдолюба не оставили. 17 марта 2016 года на Рудникова вновь совершили покушение. Среди бела дня в центре Калининграда (на выходе из кафе «Солянка») два бандита пять раз пырнули его ножом. Игорь остался жив только благодаря экстренной помощи.

Нападавшие не скрывали своих лиц и оставили массу улик, однако полиция никого не поймала. Более того, как и 19 лет назад, уголовное дело завели по статье «хулиганство», и только после многочисленных жалоб переквалифицировали на «покушение на убийство». Хотя сам Рудников просил вести расследование по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Киллерам никто не заказывал

Через полтора месяца в Петербурге полиция по стечению обстоятельств задержала обоих нападавших. Ими, по версии следствия, оказались бывшие сотрудники милиции Михаил Васюк и Алексей Каширин. Однако обвинение предъявили только Каширину. Сначала суд дал ему всего полтора года колонии-поселения, но после обжалования приговор ужесточили до 9 лет строгого режима.

Нападавшие не скрывали своих лиц и оставили массу улик, однако полиция никого не поймала. Более того, как и 19 лет назад, уголовное дело завели по статье «хулиганство», и только после многочисленных жалоб переквалифицировали на «покушение на убийство»



Васюк находится в СИЗО «Кресты» и обвиняется в нескольких еще более тяжких преступлениях, включая похищение человека и два убийства. Уголовное дело в отношении него и других участниках покушения выделено в отдельное производство.

Рудников провел свое расследование и объявил, что заказчик нападения — тогдашний глава Светлогорска Александр Ковальский (тот самый, что, по мнению Рудникова, был причастен к первому покушению). На берегу Балтийского моря во вверенном ему курортном городке чиновник хотел построить 14-этажный апарт-отель, а Рудников не только этому препятствовал, отправляя депутатские обращения во всевозможные инстанции, но и посвятил Ковальскому публикацию под обидным заголовком «VIP-свинья на променаде» (она вышла на первой полосе «Новых колес» за неделю до покушения).

Сам Ковальский свою причастность к покушению отрицал:

«Он [Рудников] просто нездоровый человек, его нужно закрыть в дурдом. Я был в милиции, меня допрашивали по этому делу. Я был даже готов пройти тест на детекторе лжи. Но мне сказали, что этого не нужно: все и так понимают, что я здесь ни при чем».

Официальный представитель СК по Калининградской области Наталья Гацко заявила, что следственные органы не располагают достаточными данными, чтобы квалифицировать покушение на убийство Рудникова как «заказное преступление».

Из слов представителя СК, таким образом, следует, что два киллера прилетели из Санкт-Петербурга в Калининград, напали на не знакомого им Рудникова и улетели обратно — не имея никаких корыстных мотивов.

Меченые доллары

Так или иначе, региональное управление СК, руководит которым генерал Виктор Леденев, распутывать преступление не спешило.

А вскоре Рудников узнал, что Леденев переехал в шикарный особняк оценочной стоимостью $3 млн. на берегу Верхнего озера — в элитном районе Калининграда. При этом официальный доход семьи генерала — 3 млн. рублей в год. Разумеется, «Новые колеса» написали и об этом. Вот только за решетку отправили не Леденева, а разоблачившего его Рудникова.



Осенью прошлого года Леденев использовал отработанную, как позже выяснилось, схему: пообещал передать Рудникову важные документы, связанные с покушением. Но вместе с документами положил в папку $50 тыс. c мечеными купюрами. Ничего не подозревавшая сотрудница «НК» Светлана Березовская получила эту папку из рук генерала в кафе напротив редакции, тут же налетел спецназ ФСБ и повязал несчастную женщину.

Сам Рудников в это время находился у себя дома. Примерно через час силовики нагрянули туда, объявили, что здание заминировано, выгнали испуганных жильцов на улицу и жестко задержали Игоря.

По версии следствия, Леденев обратился к экс-заместителю полпреда президента в СЗФО Александру Дацышину с просьбой оказать содействие в прекращении публикаций в «Новых колесах» относительно его недвижимости. После этого Дацышин якобы вступил в сговор с Рудниковым и выдвинул Леденеву требование о передаче $50 тыс.

У сотрудников редакции эта новость вызвала недоумение. Во-первых, если инициатор «сделки» — Леденев, то и судить следует его — по ст. 304 УК РФ (провокация взятки либо коммерческого подкупа). Во-вторых, нужно быть сумасшедшим, чтобы вымогать деньги у главы регионального СК. В-третьих, все, что было известно о Леденеве, «Новые колеса» уже напечатали — добавить нечего. К тому же, вскоре выяснилось, что на подобной провокации Леденев уже засветился в Новороссийске (об этом подробно писала «Российская газета»).

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Аргументы противников



Тем не менее, следствие рьяно взялось за дело. Сразу после задержания «подозреваемого» повезли в редакцию и устроили там обыск. Люди в масках изъяли все личные сбережения Игоря и его помощницы Березовской, а также жесткие диски со всех компьютеров. Работа газеты оказалась парализована.

К шестому часу обыска Рудникову стало плохо, пришлось вызывать «скорую». Игоря вынесли на носилках и увезли в больницу. Там ему наложили гипс на руку и определили в стационар. Однако в 2 часа ночи спецназовцы вытащили больного из койки и в одних трусах и носках и увезли в здание регионального ФСБ — продолжать допрос у 36-летнего следователя «по особо важным делам» СК России Андрея Кошелева, который до этого работал в региональном СК под руководством того самого «потерпевшего» Леденева.





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Правозащитный центр «Мемориал» назвал Игоря политическим заключенным. Его немедленного освобождения требовала и кандидат в президенты Ксения Собчак, и политик Алексей Навальный, и калининградцы на митингах



Отдельная эпопея — с грин-картой США, которую, якобы, изъяли у Рудникова дома (хотя в протоколе обыска она не фигурирует). По российским законам «народный избранник» не может иметь вид на жительство в другом государстве. Поэтому прокуратура потребовала лишить Игоря депутатских полномочий, и облдума это сделала. Сокрытие информации о грин-карте до сих пор является главным аргументом противников арестованного главреда.

Однако сам Рудников заявил, что вида на жительство в США не имеет, и что всё это провокация, направленная на его дискредитацию. Он даже подал иск, требуя признать незаконным лишение его мандата, однако в первой инстанции проиграл. Районный суд так и не смог получить оригинал грин-карты (она, мол, хранится у следователя Кошелева в Москве). Зато Кошелев прислал факс с копией ответа американского посольства, согласно которому Рудников является резидентом Штатов.

Интерес Москвы

В декабре Игоря без объяснения причин этапировали в московское «Лефортово» и уже два раза продлевали срок содержания под стражей.

Сам Игорь считает, что стал «разменной монетой» в подковерной борьбе Следственного комитета и ФСБ. По словам обвиняемого, в материалы его дела попали сведения о крупных махинациях на территории Калининградской области, в которых замешаны высокопоставленные чины, и именно поэтому Рудников находится в «Лефортово».

В материалах моего дела всплыли махинации с перепродажей земли членам правительства РФ. Нити от «Стакана Ковальского» в Светлогорске потянулись к махинациям при строительстве стадиона «Калининград», игорной зоны «Янтарная» и реконструкции аэропорта «Храброво»



11 мая сотрудники «Новых колес» имели возможность поговорить с Игорем Рудниковым по видеосвязи в Ленинградском районном суде Калининграда (там рассматривался иск директора ФК «Балтика» к нашей газете). И в перерыве Рудников сделал такое заявление (цитирую диктофонную запись, расшифровка приведена на сайте «Новых Колес»:

Фото: rudnikov.com

— Вся история с Ледененым — это некий предлог. Ключевая фабула дела — это не то, что мне предъявляется. На самом деле идёт борьба внутри ведомств — ФСБ и Следственного комитета. В материалах моего дела всплыли махинации с перепродажей земли членам правительства РФ. Нити от «Стакана Ковальского» в Светлогорске потянулись к махинациям при строительстве стадиона «Калининград», игорной зоны «Янтарная» и реконструкции аэропорта «Храброво». В связи с этим всплыли фамилии первых лиц государства: Дмитрия Медведева, Бориса Грызлова, Сергея Иванова и дальше по списку — министров правительства РФ. Вот в чем проблема. В деле имеются показания, записанные сотрудниками ФСБ, — кто обеспечивал, кто присваивал, кто похищал... Хищения — на миллиарды рублей! В связи со всем этим я и оказался в СИЗО Лефортово. На данный момент все следственные действия по моему делу выполнены, но уже месяц — тишина. Ничего не происходит! Думаю, пауза возникла в связи с тем, что следователи не знают, как быть с полученной информацией. ФСБ материалы предоставила — их из дела не выкинуть. Если идти в суд, то всё это будет озвучено на заседаниях. Кроме того, суд будет обязан вынести частное определение о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц и по поводу афер с землей.

Политический узник

Правозащитный центр «Мемориал» назвал Игоря политическим заключенным. Его немедленного освобождения требовала и кандидат в президенты Ксения Собчак, и политик Алексей Навальный, и калининградцы на митингах. Пока — безрезультатно.

А в апреле закрылась газета «Новые колеса». По чьей-то команде сверху ее просто отказались продавать сразу все торговые сети, а типография в одностороннем порядке расторгла договор на печать.





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До сих пор Рудникову удавалось выходить из любых передряг, но сейчас ситуация как никогда тяжелая. По ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

«При нынешней власти возможно любое неправосудное решение, — констатирует юрист Игоря Михаил Золотарев. — Но я надеюсь, что под нажимом международной общественности у наших властей все же хватит ума пересмотреть все это дело в плоскости закона и требований Конституции».

В калининградской облпрокуратуре и СК по Калининградской области устно комментировать NT эту историю и версию Рудникова о заказном характере его преследования отказались, попросив прислать письменный вопрос. Но и на него в прокуратуре не ответили, а представитель СК предложил задавать все вопросы в Москве, где теперь находится арестованный журналист.