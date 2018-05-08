Шесть лет безысходности

Поскольку человек, как известно со времен Аристотеля, — животное политическое, хочется даже и в российской политике искать интригу. Сейчас, когда пишутся эти строки, до парламентского голосования по утверждению Дмитрия Медведева на пост премьер-министра остается несколько часов. Кандидат ведет консультации с думскими фракциями. Депутаты определяются с позицией. Судьба нового правительства висит на волоске.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, уже, например, выступил с однозначным заявлением (как вообще можно упомянуть Жириновского и не написать рядом слово «однозначно»? — совершенно невозможно удержаться): «У нас президентская республика: если три четверти людей в стране отдали голоса за вступившего сегодня в должность президента России Владимира Владимировича Путина, то его кандидат, естественно, должен получить полную нашу поддержку». А вот Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», пока колеблется. Сначала он написал в Twitter, демонстрируя редкую принципиальность: «Фракция СР приняла решение голосовать против кандидатуры Медведева на пост председателя правительства», затем появились слухи, что эсэры могут и воздержаться. КПРФ — точно против, и даже своих кандидатов на министерские должности коммунисты не будут пытаться пропихнуть.

Вот она, борьба, вот вожделенная интрига! Нужно только, чтобы вкус интриги почувствовать, забыть, что у единороссов в парламенте конституционное большинство, Медведев станет премьером, даже если все псевдооппозиционные фракции проголосуют против. Никто не ждал другого премьера. Правда, ультра-путинисты в социальных сетях явно расстроились: сначала любимый президент больно задел их, поругав «дремучее охранительство» в инаугурационной речи, а потом и просто в лучших чувствах оскорбил, сохранив премьерский пост за никчемным либералом.

Да, в 2018 году в интернет-тайге еще попадаются отшельники, которые Медведева считают либералом-западником. Вообще, допускают, что у него есть собственные взгляды и собственная политика. Над этим, пожалуй, можно посмеяться.

Кстати, смеялись над Медведевым даже единороссы (а ведь бессменный премьер числится председателем правящей партии). Когда на встрече с депутатами от ЕР Медведев предложил Виталия Мутко на должность вице-премьера по строительству, собравшиеся идею встретили дружным смехом. Хотя, между прочим, опыт у Мутко есть: именно он курировал строительство «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге, он — смотрящий за самым дорогим и самым нелепым в стране долгостроем. Сам бывший-будущий премьер неоднозначное кадровое решение обосновал нежеланием «прогибаться под внешние обстоятельства». Ну, то есть буквально — на зло миру повысим в должности человека, замазанного в допинговом скандале. Интересный способ выбирать управленцев, возможно, даже уникальный.

Остается прикидывать, как повлияют на жизнь россиян перемены в разросшемся корпусе вице-премьеров. Гадать, будет ли строг новый надсмотрщик от администрации президента в правительстве (Константин Чуйченко, претендент на должность руководителя аппарата правительства, идущий на смену оскандалившемуся Сергею Приходько, тому самому, который в компании знаменитой теперь Насти Рыбки отдыхал на яхте олигарха Олега Дерипаски). Подсчитывать, сколько вообще фигурантов расследований Алексея Навального потеряли посты, и восхищаться влиятельностью Фонда борьбы с коррупцией. Выискивать следы того, что общественное мнение в стране все-таки есть и власть к нему прислушивается: убирают же анекдотического Дмитрия Рогозина, мастера трескучей патриотической риторики, провалившего все, что можно провалить, и все, что нельзя, утопившего несколько спутников и одну ни в чем не повинную собаку, прострелившего себе ногу на стрельбище и застрявшего в танке на полигоне.

Все это по-своему даже любопытно, вот только любопытство получается какое-то вымученное. Никуда не деться от ощущения, что страна под бравурные отчеты начальства об успехах и прорывах (вспомним хотя бы недавнее выступление того же Медведева в Думе) обречена ходить по кругу. Вечный президент назначает бессменного премьера, которого поддерживают безликие, но тоже вечные единороссы и примкнувший к ним бессмертный Жириновский. Президент, забыв, видимо, про майские указы 2012 года, так и не реализованные до конца, издает новый неисполнимый майский указ. Совпадения получаются иногда буквальные: так, Путин еще в апреле 2012 года обещал: «По нашим оценкам, уже в ближайшие два-три года Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира». Ну, не сложилось. Подумаешь. Попробуем еще раз. «У нас впереди вечность», — как говаривал не раз депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой.

И, кажется, все эти немолодые люди, утратившие чувство реальности, всерьез верят, что у них впереди вечность. У них — вечность, у нас — гарантированные шесть лет безысходности под их властью



И, кажется, все эти немолодые люди, утратившие чувство реальности, всерьез верят, что у них впереди вечность. У них — вечность, у нас — гарантированные шесть лет безысходности под их властью. А тем, кто этой перспективой недоволен, все объяснят полицейские дубинки. Хотя нет, не только дубинки, теперь еще и нагайки — мы ведь граждане инновационной державы, нацеленной на технологические прорывы. У нас Министерство культуры вместе с мэрией Москвы подкармливают бандитов, обученных бить безоружных. И это, кстати, куда более любопытно, чем все перестановки в новом-старом правительстве. В перспективе гибридной гражданской войны побольше интриги, чем в предсказуемом парламентском голосовании.

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