Без Шувалова, Рогозина и Дворковича





Встреча кандидата на пост Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с фракцией «Единая Россия» Фото: duma.gov.ru.jpg

Дмитрий Медведев, которого Владимир Путин после инаугурации предложил переназначить премьером, сообщил депутатам Госдумы о том, кого видит своими заместителями. Их имена Медведев назвал на встрече с фракцией «Единой России» в ходе консультаций перед завтрашним голосованием в Госдуме. По процедуре сперва парламент утверждает Медведева главой правительства, а затем Путин должен назначить министров, чьи кандидатуры ему представит премьер. В прежние годы на формирование правительства уходило от одной до двух недель, но теперь Медведев решил сразу раскрыть основные карты.

Первым вице-премьером правительства должен стать Антон Силуанов, занимавший в ушедшем правительстве пост министра финансов. Ранее первым заместителем Медведева был Игорь Шувалов, но он, как уже сообщали собеседники NT во власти, добился согласия руководства страны на переход на другую должность. Некоторые СМИ прочили на его место помощника президента Андрея Белоусова (при этом раскладе его место в Кремле мог бы занять Алексей Кудрин), но этот сценарий пока не оправдывается.



Пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике должна занять председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, чье возвращение в правительство на этот пост тоже предсказывали источники NT, отмечая, что ее поддерживают высокопоставленные силовики.

Но вице-премьер Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, останется зампредом правительства, получив новую миссию. Теперь она будет курировать культуру и спорт. Однако и спортивный вице-премьер Виталий Мутко, несмотря на допинговые скандалы, продолжит работать в Белом доме — теперь он станет вице-премьером по строительству.

Остался в правительстве и Дмитрий Козак, хотя он, как и Шувалов, просил Путина дать ему новую миссию, рассказывали источники NT: он предложен на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики.

В правительстве не будет Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько. Первый разочаровал Путина из-за многочисленных скандалов и неудач в космической отрасли, которую он курировал, второй оказался в центре скандала с Настей Рыбкой и Олегом Дерипаской



До этого энергетику, а в последнее время и спорт курировал ближайший соратник Медведева — Аркадий Дворкович. Собеседники NT предсказывали сокращение его полномочий, однако его имени и вовсе не прозвучало на этой встрече. Скорее всего, в новом кабинете министров место Дворковичу не нашлось, говорит источник, близкий к правительству.

Не будет в правительстве, как уже сообщал NT, вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько: первый разочаровал Путина из-за многочисленных скандалов и неудач в космической отрасли, которую он курировал, второй оказался в центре скандала с Рыбкой и Олегом Дерипаской. Юрий Борисов, занимавший пост замминистра обороны, будет курировать оборонно-промышленный комплекс вместо Рогозина.

Также не прозвучало имени вице-премьеров Александра Хлопонина, чья отставка тоже давно прогнозировалась. А вице-премьер Юрий Трутнев пост сохранит.

Место Приходько на посту руководителя аппарата правительства займет начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, считающийся близким к Медведеву и получившим руководящий пост в Кремле, когда Медведев был президентом (до этого Чуйченко под началом Медведева работал в «Газпроме», возглавляя его юридический департамент).

Вслед за Голиковой в Белый дом курировать сельское хозяйство возвращается Алексей Гордеев, экс-губернатор Воронежской области, недавно переведенный в Москву на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе. В прошлом правительстве Гордеев был министром сельского хозяйства, теперь поднялся на ступеньку выше. Отставку нынешнего министра Александра Ткачева собеседники NT также предсказывали, связывая ее с возвращением в Москву более влиятельного в высших эшелонах власти Алексея Гордеева (притом что само сельское хозяйство, во многом из-за антисанкций, при Ткачеве было на подъеме).

В стане вице-премьеров, судя по утечкам со встречи Медведева с единороссами, будет еще одно относительно новое лицо — Максим Акимов, до сих пор работавший первым заместителем Приходько в аппарате правительства. Он будет предложен на пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи. Карьеру он сделал в Калуге: в начале нулевых был мэром этого города, а до 2012 года — вице-губернатором. Калужская область считается одним из самых успешных регионов по темпам экономического развития и привлечению инвестиций.

О каких-либо министерских постах Медведев публично не сообщал. Ранее собеседники NT предсказывали отставку министра образования Ольги Васильевой, министра культуры Владимира Мединского, министра по делам Дальнего Востока Александра Галушки. Под вопросом сохранение постов за министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром труда Максимом Топилиным и министром связи Николаем Никифоровым.