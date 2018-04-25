Лукашенко испугался армянского сценария

Фото: president.gov.by

Каждый год в апреле послание Лукашенко народу и парламенту становится для чиновников и журналистов главным событием политической жизни Белоруссии. Обычно о сделанном и о планах на будущее начальник Белоруссии рассказывает часа четыре, доходило и до семи часов. Нынешнее выступление было удивительно коротким: 1 час 20 минут. Раньше за выступлением следовали ответы президента на вопросы из зала, но в этом году традиция была нарушена — прозвучало только выступление. Складывалось впечатление, что обычно словоохотливый Лукашенко на этот раз старался поскорее уйти с трибуны.

Референдума не будет. Из-за армян

Президентское послание началось, как и большинство больших программных выступлений Александра Лукашенко, — с описания того, в каком сложном мире сегодня вынуждена существовать Белоруссия. Главный лейтмотив: кругом враги, все грызутся из-за своих интересов. Сразу досталось и России (которой Минск в последнее время все чаще демонстративно оппонирует : «Далеко за примерами ходить не надо — возьмите хотя бы «молочные» и «мясные» баталии, «сахарные», которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок».

Главным сюрпризом послания стал публичный отказ белорусского президента от планов проводить референдум по внесению изменений в Конституцию. При том, что в последние недели скорую конституционную реформу активно обсуждали в стране, о ней говорили и чиновники, и сам Лукашенко. Последний раз — 10 апреля, и очень решительно, тогда он предложил через референдум перераспределить полномочия между ветвями власти. Так что эксперты и журналисты спорили только о том, какие именно вопросы Лукашенко в своем послании предложит вынести на референдум (сходились во мнении, что это точно будет отмена смертной казни, весьма вероятно — продление президентского срока и новая избирательная система).

Однако в своем выступлении Александр Лукашенко неожиданно для всех «дал задний ход»: «Нам сейчас не до референдума. Нам надо в этой хаотичной опасной ситуации в мире выстоять. Надо прекратить эту волтузню. Ибо будет как в Армении. Если будет референдум, об этом будет заявлено заранее».

«Если кто-то рассчитывает, что мы примем новую Конституцию и тем самым создадим фундамент для «майданов» и «майданутых», то этого в стране не будет, пока я президент»



Оговорившись, что никогда не поставит Белоруссию перед необходимостью изменения Конституции под какую-то личность, Александр Лукашенко рассказал, что дал Конституционному суду поручение: совместно с учеными, юристами и депутатами подготовить нужные изменения. Но, по словам Лукашенко, эти изменения будут приняты, только «когда придет время». «Если кто-то рассчитывает, что мы примем новую Конституцию и тем самым создадим фундамент для «майданов» и «майданутых», то этого в стране не будет, пока я президент», — сказал он.

«Интересно что Александр Лукашенко элегантным словом «майданутые» обозвал провластную Либерально-демократическую партию Беларуси, ведь именно ЛДПБ официально предлагала внести изменения в Конституцию, — сказала в комментарии для NT белорусский политик, лидер гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. — По крайней мере, официально главные виновные в случае «народного брожения» назначены. Но, очевидно, что события в Армении напугали Александра Григорьевича, и он будет бояться трогать ситуацию. Референдум, и правда, отличный инструмент для народных волнений, тут Лукашенко прав. В народе ведь его уже прозвали «референдум Шредингера» — он вроде как и проводится, и не проводится одновременно».

Вообще, было видно, что Лукашенко очень зацепили события в Армении — их он вспоминал больше семи раз. «Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните, год назад, или сколько, из-за чего вспыхнуло там восстание? Когда правительство Армении повысило цены на природный газ, энергоресурсы, якобы не было выхода. А потом вынуждены были отступить, — разошелся в какой-то момент Лукашенко. — А что, это не от нас зависело, не от России это зависело? И вот так вот нас по одиночке просто перебьют, в лучшем случае просто повыдергивают из этого союза. … Я Саргсяну так и сказал «Зачем надо было переводить президентскую республику в парламентскую?»

Практически у всех послание Лукашенко оставило одинаковое впечатление: глава Белоруссии боится любых значимых перемен. Его классическое «Не ждите, мужики, никаких реформ не будет!» по-прежнему актуально.

«Хотя сегодня все понимают, что нужны не просто перемены — нужен новый общественный договор. Старый договор — «Чарка, шкварка, иномарка» — не работает с января 2015 года, когда доходы белорусов упали в два-три раза, — говорит Ольга Карач. — Референдум по вопросу изменений — хоть каких-то — в Конституцию мог стать пусть робким, но шагом к переменам. Однако в последний момент Александр Григорьевич испугался».

Автоматчики и АЭС

Лукашенко в 1994 году пришел к власти, именно используя имидж главного борца с коррупцией. То есть эта проблема ему не просто хорошо знакома — он постоянно использует ее для оправдания жесткости своих действий в отношении бизнесменов и чиновников. На этот раз глава Белоруссии увлекся и после перечисления очередных коррупционных грехов высокопоставленных директоров рассказал о том, как боролся с преступностью в первые годы своего правления, в середине 1990-х.

«Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской? Когда убивали людей на трассе Москва — Берлин, и я послал туда горстку надежных людей с автоматами. Которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».

Практически у всех послание Лукашенко оставило одинаковое впечатление: глава Белоруссии боится любых значимых перемен. Его классическое «Не ждите, мужики, никаких реформ не будет!» по-прежнему актуально



Неожиданностью для белорусов это не стало — Лукашенко уже рассказывал об этом во время пресс-конференции для российских СМИ в 2013 году. «Собрали несколько групп, взяли крутые автомобили и устроили ловушку на этой трассе. Всех, кто сопротивлялся из бандитов, расстреливали на месте. Три группы такие уничтожили, четвертой — не было. И до сих пор — тихо и спокойно», — сказал тогда Лукашенко.

И тогда, и сейчас это было воспринято слушателями как нечто само собой разумеющееся, как подтверждение «крутизны» всенародно избранного лидера, для которого сермяжная справедливость выше закона.

Неожиданным стало другое откровение Лукашенко — по поводу Белорусской АЭС, которая строится на российские деньги на самой границе с Литвой (в 30 км от Вильнюса), вызывая невероятное раздражение в Литве и ЕС. Еще в 2016 году, в позапрошлом своем выступлении, «батька» сказал про АЭС: «Мы поступаем правильно, что строим такое мощное предприятие. Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности всей экономики. Давайте перестраивать нашу экономику и наших людей на электричество! Вместо природного газа, нефти и так далее, где можно заместить это собственным продуктом — электроэнергией».

«Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской? Когда убивали людей на трассе Москва — Берлин, и я послал туда горстку надежных людей с автоматами. Которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца»



То есть тогда глава Белоруссии вроде понимал, зачем строит АЭС. Теперь же это понимание куда-то делось. В послании-2018 Александр Лукашенко неожиданно заявил: «Безответственное планирование, отсутствие глубоких технических знаний современных производств, слабые директора — вот составляющие проблемы. БелАЭС: более масштабного проекта в Беларуси нет и не будет. На него выделено порядка $10 млрд. Бери деньги — не хочу. Иди работай, зарабатывай. Работают сотни ученых, тысячи специалистов системы Минэнерго, Минстройархитектуры — а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны».

Что интересно, пассажи и про «людей с автоматами», и про «непонимание» АЭС в итоге не вошли в официальную стенограмму президентского послания, выложенную в интернете. Но прямую телетрансляцию назад уже не вернешь…