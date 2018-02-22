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Леонида Волкова задержали за ретвит видео с задержанием Навального

22.02.2018

Оппозиционера Леонида Волкова задержали за ретвит видео с задержанием Алексея Навального на акции 28 января. Это следует из документов из столичного управления МВД, которые Навальный выложил на свой сайт в четверг, 22 февраля.

Согласно документам, Волкова задержали за то, что он сделал ретвит в свой Twitter видео задержания Навального, а также видео прямой трансляции акции 28 января, на котором звучали «призывы принять участие в несогласованной акции». Навальный отметил, что Волков специально не писал в соцсетях об акции, поэтому причины задержания стали для него неожиданностью.

28 января по инициативе Навального прошла акция «Забастовка избирателей». В ряде городов ее не согласовали, в том числе в столице России.

Волкова задержали в аэропорту Шереметьево 22 февраля. В этот день полиция также задержала Навального у стоматологической клиники. Вскоре оппозиционера отпустили.


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