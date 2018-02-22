Посадки есть, эффекта нет





Восьмилетний приговор Никите Белых и другие суровые вердикты не убедили экспертов Transparency Фото: vsesvoi43.ru



Позиции России в Индексе восприятия коррупции (Corruption perception index, ИВК), ежегодном рейтинге, который составляет международная организация Transparency International, устойчивы как никогда. Как отмечается в обнародованном в среду докладе Transparency за 2017 год, уже третий раз подряд Россия набирает 29 баллов из 100.



Индекс составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, страны мира выстраиваются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль — самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.

В Индексе наша страна занимает 135-е место из 180. В 2015 году Россия занимала 119-е место, в 2016 — 131-е. Но эти изменения были связаны не только с переменами в других странах, как отмечают авторы доклада, но и с включением или исключением некоторых стран из Индекса.

В ИВК-2017 у России столько же баллов, как у Доминиканской республики, Гондураса, Кыргызстана, Лаоса, Мексики, Папуа — Новой Гвинеи и Парагвая.

В ИВК-2916 наилучший результат среди республик бывшего СССР показывала Грузия — 44 место. Белоруссия занимала 79-е место, Молдавия — 123-е, Таджикистан — 151-е, Туркмения — 154-е, Узбекистан — 156-е.

На этот раз Грузия удостоилась 46-го места. У Украины, прибавившей один балл, 130-е место с 30 баллами.

В ИВК-2017 у России столько же баллов, как у Доминиканской республики, Гондураса, Кыргызстана, Лаоса, Мексики, Папуа — Новой Гвинеи и Парагвая



Группа лидеров ИВК-2017 также не претерпела существенных изменений: первое место заняла Новая Зеландия (89 баллов), второе — Дания (88 баллов), за ними следуют Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов). Аутсайдерами вновь признаны Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов). В Индексе 2016 года первое место делили Дания и Новая Зеландия с 90 баллами, затем следовали Финляндия (89 баллов) и Швеция (88 баллов).

Как отмечают составители ИВК-2017 в своем пресс-релизе, целый ряд громких коррупционных дел в России, в том числе суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и над бывшими губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным, не впечатлили респондентов, которые не отметили какого-либо прогресса в борьбе с коррупцией.

Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн. В декабре прошлого года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей.

В начале февраля бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвинявшийся во взяточничестве, был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Через несколько дней 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей были назначены в качестве наказания экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. Белых был задержан в июне 2016 года.

В целом, по мнению составителей Индекса, наилучших результатов в борьбе с коррупцией добились в Западной Европе. Здесь средний балл 66. Наихудшие результаты у африканских стран, расположенных южнее пустыни Сахара (средний балл 32) и у государств Восточной Европы и Центральной Азии (средний балл 34).



Как отмечают авторы доклада, в 2017 году в Восточной и Юго-Восточной Европе усиливались авторитарные тенденции — у представителей гражданского общества и независимых СМИ стало меньше возможностей критиковать тех, кто принимает решения.

Но именно гражданские активисты и СМИ могут сыграть решающую роль в деле борьбы с коррупцией, утверждаю составители Индекса. В докладе сформулированы и соответствующие рекомендации. Transparency International считает, что власти и деловые круги должны способствовать развитию свободы слова, независимых СМИ и гражданского общества. При этом правительства должны минимизировать ограничения для работы масс-медиа. Принципиальным также является введение законодательства, обеспечивающего свободный доступ к информации — идет ли речь о госбюджете, собственниках компаний или же партийных кассах.