Кто ставит на Собчак

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Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак во вторник провела в ТАСС пресс-конференцию, посвященную ее избирательной кампании. Накануне мероприятия журналистам сообщили, что ее ключевым моментом станет обнародование списка ее спонсоров.

Брифинг прошел при большом скоплении российских и иностранных журналистов. Начала кандидат в президенты с многочисленных претензий в адрес Центральной избирательной комиссии, телеканалов и других кандидатов. Претензия Собчак к Центризбиркому заключалась в том, что комиссия не разрешает, ссылаясь на хитрости российского законодательства, сделать предвыборный ролик с реальными людьми, которые будут рассказывать о реальных проблемах. В то же время ЦИК особенно не отреагировал на нашумевший ролик, где россиян пугают геями и чернокожими солдатами, если они не пойдут голосовать, сетовала кандидат.



Не устраивает Собчак и нынешняя процедура предвыборной агитации. Кандидат заявила, что требует перенести президентские дебаты с 8 утра на прайм-тайм. По словам Собчак, то, что дебаты будут проходить рано утром, — это «издевательство». Телеведущая призвала всех кандидатов в президенты присоединиться к ее требованиям.

Также Собчак призвала президента Владимира Путина участвовать в дебатах. По ее словам, если Путин не будет дебатировать с другими кандидатами, то это будет неуважением по отношению к тысячам россиян, которые его выдвинули, и к миллионам избирателей.

Далее Собчак перешла к критике руководителей своего родного города. Телеведущая заявила, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не подходит для «современного европейского города». Собчак пожурила городские власти, в частности, за отказ в согласовании марша памяти Бориса Немцова, за желание передать Исаакиевский собор РПЦ и, вообще, за излишнюю «религиозность». Телеведущая сказала, что отставка губернатора Полтавченко — один из пунктов ее кампании.

Собчак сказала, что хочет строить политическую карьеру и даже, может быть, будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако это будет зависеть от результатов 18 марта



Наконец, Собчак перешла к самой интересной, как она сама призналась, части пресс-конференции — телеведущая назвала спонсоров своей кампании. Ими оказались издатель журнала Inc. Владимир Палихата, миллионер Александр Росляков, к которому, по словам телеведущей, она ездила на Бали, чтобы договориться о поддержке. А также бизнесмены Вадим и Яна Расковаловы, издатель Forbes Александр Федотов, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и бывший владелец Yota Devices Сергей Адоньев, который, как сказала телеведущая, также финансово помогает «Новой газете».

По словам Собчак, некоторые ее спонсоры не согласились, чтобы она озвучила их имена. Также телеведущая уточнила, что все ее партнеры согласились помогать без договора о будущем лоббизме.

Журналисты попытались выяснить у Собчак более подробные данные о спонсорах: кто именно и сколько заплатил на данный момент и сколько планирует в будущем. Однако телеведущая наотрез отказалась вдаваться в подробности и только отметила, что все смогут увидеть в будущем на сайте ЦИКа более детальную информацию по движению средств на ее избирательном счете, как и положено по закону.

Представители СМИ интересовались также, чем телеведущая и начинающий политик собирается заняться после выборов. Отвечая на вопрос немецкого корреспондента, Собчак сказала, что хочет строить политическую карьеру и даже, может быть, будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако это будет зависеть от результатов 18 марта, уточнила кандидат «против всех».