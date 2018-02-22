Улики против штаба Путина

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Подписи дешевые и качественные

В обнародованном в ночь на четверг расследовании движения «Голос», озаглавленном «Дымовая завеса: как псевдообщественники симулируют гражданское участие в выборах», подробно исследуются механизмы использования в кампании Владимира Путина государственных и полугосударственных общественных организаций.

Согласно п. 7 ст. 61 закона «О выборах президента РФ», юридическим лицам «запрещается бесплатное или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ и оказание услуг <...>, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах».



Как заявляли представители штаба Путина, всего были собраны 1,6 млн подписей в его поддержку. При этом, по данным ЦИК России, на эти цели были потрачены чуть более 5 млн руб., то есть цена одной подписи составила 3,13 рубля. Это в десятки раз ниже ее «рыночной» стоимости: ни один сборщик подписей за такие деньги работать не будет.

Подписи для Путина собирало, в частности, движение «Волонтеры Победы». Они открыли по всей стране пункты сбора подписей за действующего президента, а потом сами же сдавали их в ЦИК. «Волонтеры Победы» являются одним из официальных организаторов акции «Бессмертный полк», которая проводится при поддержке государственных «Роспатриотцентр» и «Росмолодежь». Учредители движения — бывшие и нынешние чиновники, работающие по «патриотическому» направлению. За два минувших года «Волонтеры» только из федерального бюджета получили 63 млн руб., плюс — субсидии в регионах и гранты.

Подписи для Владимира Путина собирала организация «Волонтеры Победы». Она щедро финансируется государством, а многие ее региональные координаторы получают зарплаты из бюджета



Руководители региональных отделений «Волонтеров» часто являются чиновниками и, таким образом, их работа оплачивается из бюджета. Либо эти отделения создаются на базе студенческих профсоюзов, которым вузы бесплатно предоставляют помещения.

Всего удалось выявить 40 регионов из 76, где есть отделения «Волонтеров Победы», в которых этими отделениями руководят чиновники или сотрудники бюджетных учреждений.

Ряд вузов предоставляет свои помещения для «студенческих штабов» в поддержку Владимира Путина, что является прямым нарушением закона



Помимо отделений «Волонтеров Победы», по всей стране открываются «студенческие штабы» сторонников Путина, которые также участвуют в агитации за него. За две недели с момента появления первого штаба в Волгограде такие организации открылись более чем в 100 вузах на территории 40 регионов. Зачастую (есть подтвержденная информация по Смоленской, Рязанской, Калининградской и другим областям) помещения для работы студенческих штабов предоставляют вузы. Что является прямым нарушением законодательства, запрещающего политическую агитацию в учебных заведениях.



GONGO за «честные» выборы

Встревоженный появлением независимых организаций наблюдателей в 2011–2012 годах, Кремль решил в противовес им создать свои собственные, так называемые GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization, созданные государством негосударственные организации). «Главной «пехотой» среди них должен был стать «Корпус «За чистые выборы», учрежденный «Ассоциацией юристов России» как раз в 2012 году. На участки они были направлены кандидатом Путиным, а пиар-сопровождением занималась Тина Канделаки», — пишет «Голос».

Кроме «Корпуса», активно работает на этой ниве организация «Национальный общественный мониторинг». Она известна тем, что приглашает на выборы в качестве наблюдателей представителей симпатизирующих Кремлю крайне правых европейских партий. Которые затем в эфире госканалов говорят, что в России выборы проходят не хуже, чем в Европе.

20 февраля секретарь сформированной властями Общественной палаты РФ Валерий Фадеев пообещал организовать «тотальное наблюдение за выборами», отправив на каждый из 96 тыс. участков наблюдателей от общественных палат. Он заявил, что записаться в наблюдатели уже готовы более 70 тыс. граждан.

В «Голосе» отмечают, что во всех приведенных выше случаях — и в «Волонтерах Победы», и в «студенческих штабах», и в истории с наблюдателями — задействован один и тот же человеческий ресурс — актив из контролируемых государством молодежных организаций. Однако, считают авторы расследования, выставить 100 тыс. наблюдателей они не в состоянии. «По всей видимости, под прикрытием этих организаций будут мобилизованы традиционные для власти группы — бюджетники, иные зависимые от власти группы и платные наблюдатели», — пишут они.

В ЦИКе между тем не находят никаких серьезных нарушений в ходе текущих выборов. Так, например, там не нашли крамолы в демонстрации по «Первому каналу» документального фильма Оливера Стоуна про Путина.

«Интервью и фильм в целом не содержат в себе призывов голосовать «за» или «против» кандидата, не выражают предпочтения какому-либо кандидату, не содержат описания возможных последствий избрания или неизбрания какого-либо кандидата, не сопровождаются позитивными или негативными комментариями о кандидатах», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.