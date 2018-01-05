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«Волонтеры Победы» начали сбор подписей в поддержку Путина

05.01.2018

Активисты движения «Волонтеры Победы» в Хабаровске начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения на выборы Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель движения в Хабаровском крае. Он добавил, что акция продлится до 30 января.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина, а также ее уполномоченных. Кроме того, ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию. Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.

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