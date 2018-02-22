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«Разочаровавшийся соратник» Навального подал документы на регистрацию Партии прогресса

22.02.2018

«Разочаровавшийся соратник» Алексея Навального Виталий Серуканов в четверг, 22 февраля, в своем Facebook написал о том, что сдал документы на регистрацию Партии прогресса. Партию с таким же названием возглавляет Навальный; ему несколько раз отказывали в ее регистрации.

«Сегодня в гостиничном комплексе «Измайлово» прошёл съезд уже политической партии «Партия Прогресса». На съезде присутствовали делегаты из 44 субъектов РФ. Была проделана большая и долгая работа. Всемного раз выверено и проверено на предмет соответствия законодательству», — написал Серуканов. Он добавил, что находится в партии со дня основания и намерен развивать ее дальше.

Алексей Навальный в своем Facebook напомнил, что Партии прогресса предшествовала партия «Народный Альянс».

«Нам в регистрации отказывали, а в какой-то момент кремлевский политтехнолог и владелец десятка партий Богданов взял, да переименовал одну из своих помоечных партий в «Народный Альянс». С точно такой же символикой. 3 марта у нас должен быть съезд. Все уже напечатано — от пресс-воллов до бэйджей. А сегодня политтехнолог Богданов сообщает в своем телеграм-канале: в Москве проходит съезд Партии Прогресса. На фото зал с немногочисленными бабушками. Символика полностью украдена у нас. В президиуме за столом сидит «разочаровавшийся многолетний волонтер Серуканов», — написал Навальный.

Виталий Серуканов начал работать с Навальным с выборов мэра Москвы в 2013 году. Во время кампании оппозиционера по выдвижению в президенты России, Серуканов публично заявил о провале сбора подписей в поддержку Навального и обвинил начальника избирательного штаба Леонида Волкова в кумовстве. Серуканов заявил, что разочаровался в оппозиционере и призывал не ходить на его митинги.


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