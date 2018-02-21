Ректор МГУ Садовничий отгородился от студентов ЧОПовцами

«Администрация МГУ заблокировала девятый этаж главного здания, на котором располагается кабинет ректора, выставив кордоны из сотрудников ЧОП у входов на этаж с лестниц. Кроме того, отключены все лифты, за исключением одного, который также сопровождают охранники. Дополнительные силы ЧОП находятся и на 9 этаже»,— сообщают в тelegram-канале.
Студенты намерены передать ректору 3,5 тыс. подписей обучающихся и преподавателей за перенос фан-зоны. Подписанты требуют перенести ее на любую другую площадку города Москвы.
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