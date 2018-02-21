Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Ректор МГУ Садовничий отгородился от студентов ЧОПовцами

21.02.2018

Ректор МГУ Виктор Садовничий отгородился сотрудниками частного охранного предприятия от студентов, которые хотят передать ему подписи за перенос фан-зоны Чемпионата мира по футболу от главного здания университета, сообщается в среду, 21 февраля, в Telegram инициативной группы МГУ.

«Администрация МГУ заблокировала девятый этаж главного здания, на котором располагается кабинет ректора, выставив кордоны из сотрудников ЧОП у входов на этаж с лестниц. Кроме того, отключены все лифты, за исключением одного, который также сопровождают охранники. Дополнительные силы ЧОП находятся и на 9 этаже»,— сообщают в тelegram-канале.

Студенты намерены передать ректору 3,5 тыс. подписей обучающихся и преподавателей за перенос фан-зоны. Подписанты требуют перенести ее на любую другую площадку города Москвы.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кто ставит на Собчак

Выбери скамейку, а заодно президента

Основной предвыборный инстинкт

Ответка за подвиги «трактористов»

ФСБ, устремленная в будущее

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.