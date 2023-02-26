Половцы и печенеги, московиты и уральцы

«Всё — на славу удалось,

Там, где нужно, взорвалось…

Бомбы будут! Бомбы есть!

Это надо вам учесть!

Но не входит в наши планы

Покорять другие страны».

С.В. Михалков, «Про советский атом», 1951

Кто только не терзал Россию! И половцы, и печенеги, как известно из научных открытий главного учителя отечественной истории Путина В.В. А в том случае, как выяснилось из его нового интервью, если США вместе со своими сателлитами решат задачу «раскассирования» России, вместо половцев и печенегов образуются новые разрозненные этносы — например, «московиты» и «уральцы». Тогда-то проклятый Запад по очереди подчинит их своей воле, и они… Они, вероятно, заживут нормальной жизнью без жертв и разрушений. Допустить этого нельзя. Именно поэтому Путин, вероятно, сам решил превентивно «раскассировать» другой этнос — и начал этим заниматься 24 февраля 2022 года.

Тогда-то проклятый Запад по очереди подчинит их своей воле, и они… Они, вероятно, заживут нормальной жизнью без жертв и разрушений. Допустить этого нельзя



Но помимо вятичей, кривичей и рабиновичей на исторической арене выступали и выступают и иные этносы и субэтносы. Об этом можно узнать из последней статьи другого выпускника юрфака ЛГУ, не зря носившего, как мы видим теперь, имя товарища Жданова. Врагами России, по утверждению Медведева Д.А., «являются украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)». «Англосаксы», внезапно ворвавшиеся в 2022 году в словесный оборот даже простых россиян, вовсе не изобретение нынешних вождей и их пропаганды. Это из словаря власти и пропаганды конца 1940-х-начала 1950-х годов, того времени, из которого нынешний истеблишмент интуитивно черпает термины, заимствует пропагандистские (см. эпиграф к настоящей статье) и репрессивные практики.

С «неофашистами» Дмитрий Анатольевич погорячился. В «предоперационный» период крайне правые в Украине законно избранного на честных конкурентных выборах президента Владимира Зеленского составляли маргинальное ничтожное меньшинство, значительно уступавшее по влиянию на государственную политику российским ультранационалистам, часть из которых находится в России на высших государственных постах. Что касается «европейских неофашистов», то все они являются яростными сторонниками Путина — взять хотя бы партию «Альтернатива для Германии». А госпожа Ле Пен однажды оказалась даже почетной гостьей самого российского автократа. Словом, что-то путает Медведев. Впрочем, число стран, являющихся «врагами» России — «примерно полсотни» — в некотором смысле названо почти точно. Здесь два нюанса. Первый: если столько стран не приемлют то, что делают Путин, Медведев, Патрушев, Шойгу и др., может быть, стоит прислушаться к ним, может быть, есть в этом какая-то сермяжная правда, которая, к тому же, регулярно воплощается в резолюциях Генеральной ассамблеи ООН? Второй: «враги» они не России, а тех, кто, уничтожив в стране выборы, права и свободы человека и гражданина, гражданское общество, политическую оппозицию и независимые медиа, узурпировали право называться Россией. Путин и Россия — это не одно и то же. Скорее, даже прямо противоположные понятия.

Главное же состоит в том, что никакой Запад никогда ни в поздние советские, ни в постсоветские десятилетия не строил планов «раскассирования» России. Разрядка начала 1970-х родилась именно из желания видеть мирный Советский Союз — это было выгодно и с точки зрения избегания мировой войны, и с позиций торгово-экономических. Когда разваливался СССР, западные лидеры были очень обеспокоены этим процессом и глубоко сожалели о нем, потому что их вполне устраивал гуманизировавшийся при Михаиле Горбачеве Советский Союз — ответственный, не готовый к ядерной войне, но готовый к мирному включению в концерт цивилизованных наций. Никаких «положенных на бумагу», как туманно поясняет Путин, планов уничтожения России не было и в постсоветский период: тонны серьезных исследований и мемуаров участников событий опубликованы и свидетельствуют о том, что Запад всегда желал видеть свободную, процветающую, богатую, а значит, мирную Россию.

За отказ от демократии и ротации власти приходится платить коллективным одичанием



Того Запада, о котором говорят и пишут руководители сегодняшней РФ, не существует, он плод их воображения и искусственного конструирования. На них лежит ответственность за внедрение в мозги нации этого дикого образа коллективного врага, который все последние десятилетия принимал миллионы российских туристов, делился с россиянами капиталами, технологиями и инвестициями. Все то, чем жили все эти годы россияне, во что они одевались, что ели, что технологически использовали, что производили, по происхождению своему — плоды Запада, западной мысли, западных, общечеловеческих, закрепленных в документах ООН и Конституции РФ, ценностей. И в этом нет ничего ненормального и стыдного. Потому что даже в первые путинские годы (и медведевские тоже) Россия оставалась абсолютно полно- и равноправной частью Запада, будучи современным модернизирующимся, а значит, западным государством. Никаких проблем ни с чьим суверенитетом не возникало. Не говоря уже о возможности мирно сосуществовать с Украиной.

Произошедшее преподает важный урок: до какой степени разрушительными могут оказаться выдуманные представления об истории и идеологические доктрины, являющие собой взрывоопасную смесь пробудившихся тоталитарных инстинктов и имперского сознания. Историческая политика, мировоззрение и идеологические конструкции истеблишмента оказались важнее чувства самосохранения и рациональности политического класса, принимающего решения или разделяющего ответственность за них. Именно здесь следует искать корни антропологической катастрофы, случившейся с Россией. За отказ от демократии и ротации власти приходится платить коллективным одичанием.

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