Кувалдой и кадилом

«За чужую печаль и за чье-то незваное детство

Нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья».

Александр Галич, «Последняя песня», 1977

Хроники нарастающего абсурда продолжаются. В новосибирском Академгородке изобретено инновационное кадило — и это в стране, где так и не смогли произвести свою коробку передач, а самолеты разбирают на запчасти, чтобы получить летающий предмет «серебристого металла». Простое проявление человеческой эмпатии в стране запрещено — в Москве и Санкт-Петербурге стихийные мемориалы памяти невинных жертв удара по жилому дому в городе Днепр разоряются, а приносящих цветы задерживают. Но раз, как утверждают давно потерявшие стыд пропагандисты, удар нанесли не российские военные, зачем же тогда блокировать попытки людей вести себя по-человечески?

Вместо поста и молитвы

Один из многочисленных неравноценных заменителей Жириновского — Василий Небензя сообщил, что в Украине — «антихристианская диктатура». Кстати, выяснилось, что в Думе уже некоторое время существует межфракционная группа по защите христианских ценностей. Для представителей элиты, которые нарушили все возможные христианские заповеди и христианством ухитряются оправдывать гибель людей в соседней стране и «героическую» жертвенную смерть своих граждан, это странное самоназвание.

В той же Думе возникла новая межфракционная группа — по защите традиционных ценностей. Как отметил депутат Гусев, «теперь стоит задача, чтобы рожали много. Чтобы восстановить численность, в каждой семье должно быть по четверо детей». Беда только в том, что без молодого и производительного во всех смыслах мужского населения нарастить фертильную мощь нации невозможно. (Не говоря уже о том, что раз уж нынешние поколения низведены до пушечного мяса, есть подозрение, что обильный человеческий материал нужен ненасытному режиму и для будущих войн.) А оно, это население, даже если не находится в бегах и не воюет принудительно, в условиях длящейся катастрофы вряд ли готово всерьез планировать свое репродуктивное поведение. Членов группы надо познакомить с кем-нибудь из демографов и специалистов по рынку труда, чтобы им разъяснили, какова сейчас демографическая структура населения, как ведут себя женщины в современных модернизированных обществах и какими исполинскими темпами сокращается и будет сокращаться население в трудоспособных возрастах. В том числе и по причине ведения боевых действий, гибели мужчин и получения ими ранений, слабо совместимых с последующей продуктивной и репродуктивной деятельностью.

А вот глава некогда претендовавшей на «социал-демократичность» фракции «Справедливая Россия» Миронов получил в подарок от вагнеровцев кувалду — не как черную метку, но как грамоту за хорошую работу по абсурдизации и деморализации России. И даже сфотографировался с нею. Жаль, казнить в этот момент было некого.

Раньше инструментами спасения России с точки зрения руководящего состава были пост и молитва, теперь — пригожинская кувалда и инновационное кадило.

Появились новые вводные и на идеолого-пропагандистских фронтах. Зафиксирована вспышка ядерного шантажа. Ответственные за героическую гибель собственного населения, стеной стоящего за родные хаты в Ново-Огарево, Бочаровом ручье и в иных исконно русских географических точках империи, Медведев и патриарх Кирилл сообщили, что Россия (точнее то, что они считают своей собственностью и называют «Россией») не может проиграть в войне, потому что это приведет к ядерному конфликту, то есть безответственная российская элита применит ядерное оружие.

К комплексу озлобленной неполноценности теперь добавился комплекс ПВО, установленный в ряде мест в Москве: российские власти изображают из себя участников не СВО, а ВОВ и претендуют на то, чтобы имитировать оборону столицы от супостатов. Атмосфера секретности и отсутствия объяснений должна породить в гражданах тревогу, причем связанную не с реальными угрозами, которые несет им военно-полицейский режим, а с мнимыми угрозами вражеских бомбежек: необходимо выработать в москвичах стокгольмский синдром и приучить к мысли о том, что противостояние с Западом будет продолжительным и разнообразным.

На полную проектную мощность проэскплуатировали тему Великой Отечественной и Путин с Лавровым. Ощущение правоты российский автократ всегда черпал в памяти о Великой войне, а уж годовщина прорыва блокады Ленинграда была использована для легитимации действий Путина самым циничным и пошлым образом. Заодно был предъявлен миру тезис, изобретенный в ходе кремлевских мозговых штурмов: оказывается, в годы Второй мировой на нас напал не совсем Гитлер, а все европейские державы. Потом этот тезис, закрепив его апелляцией к наполеоновскому нашествию, повторил министр Лавров. Правда, снова поскользнулся на еврейском вопросе: сравнив гитлеровское «окончательное решение» с сегодняшним «решением русского вопроса», он оскорбил еврейские организации. Тезис хронического нападения на Россию коллективного Запада был окончательно отлит в граните Медведевым, который назвал происходящее «новой Отечественной войной» — все по той же причине: на Россию нападают наследники по прямой Наполеона и Гитлера.

Внуки Молотова–Риббентропа

Для того чтобы понять исторические корни ключевого тезиса Путина, Патрушева, Лаврова, Медведева и других, согласно которому «спецоперация» — это способ предотвратить войну и в то же время одновременно оборонительная и освободительная война («народная», «отечественная»), стоит обратиться, например, к речи т. Молотова В.М. 29 марта 1940 года. В этот день он выступал на заседании Верховного совета и подвел итоги Финской войны, обнаружившей слабость Красной армии, но оцененной как блестящая победа.

В изложении Юхи Кусти Паасикиви, тогдашнего посла Финляндии в Москве и впоследствии президента Финляндской республики, логика Молотова, уже полгода тому назад прошедшего через секретные протоколы с Риббентропом, выглядела так (техническое примечание: достаточно вместо «Финляндия» поставить слово «Украина», а вместо «Советский Союз» — «Россия», понятие же «империалистические державы» можно заменить на «коллективный Запад»): «…империалистические великие державы Англия и Франция, а также их сторонники, в число которых входила Финляндия, вынашивали агрессивные намерения против советской социалистической державы, которую они ненавидят, и для осуществления своих намерений превратили Финляндию в мощный, готовый к агрессии плацдарм… В войне с Финляндией Красная армия сражалась не только с финскими войсками, но также и с объединенными силами многих государств». Молотов подчеркнул оборонительный характер войны, перечислил все оружие, которое получали финны, отметив, что в цели СССР не входило уничтожение независимости Финляндии. Сами же белофинны проявляли жестокость по отношению к раненым и взятым в плен красноармейцам: «Так выглядит лицо финских защитников “западной цивилизации”».

Словом, тезисы российской идеологии и пропаганды, если и не заимствованные, то карикатурно, фарсово повторяющиеся. Вот уж где работают пресловутые культурные коды — в пропаганде и лживых объяснительных конструкциях. Нынешние начальники — генетические наследники, внуки и правнуки Молотова–Риббентропа. И это многое объясняет: насилие (кувалда) и кадило (пропаганда) остаются — спустя десятилетия — средствами управления страной и одурманивания населения.

Фото: РИА «Новости»*Андрея Колесникова Минюст России считает «иностранным агентом».