Венгрия выделит помощь Украине в 187 млн евро в 2023 году

В 2023 году Венгрия выделит из бюджета страны 187 млн евро в качестве льготного кредита Украине. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет РБК.

Согласно тексту документа, опубликованного в официальном правительственном журнале, кредит выдадут в соответствии с решением Европейского союза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики. Выплаты по займу начнутся для Украины с 2033 года и будут растянуты на 35 лет. Для предоставления помощи главы МИД Венгрии и Украины должны будут провести переговоры.

С февраля Венгрия занимала неоднозначную позицию по Украине и блокировала введение санкций против некоторых россиян, в частности — патриарха Кирилла. Снять санкции представители страны предлагали с Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова. В сентябре венгерский МИД выступал против рассмотрения новых ограничений против России. Также венгерское правительство договорилось о дополнительных объемах поставок российского газа. В сентябре в ЕС предлагали отрезать Венгрию от финансирования ЕС, так как страна погрязла в коррупции и перестала быть демократией.

Еврокомиссия в начале ноября представила план по выдаче льготных кредитов Украине на 18 млрд евро в 2023 году. Но Венгрия 18 ноября его не поддержала. Деньги должны были пойти на восстановление гражданской и энергетической инфраструктуры, выплаты зарплат бюджетникам. Орбан говорил, что не намерен ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. Как писал «Коммерсант»‎, он говорил о справедливом распределении суммы помощи от ЕС между странами-членами. Тогда он называл сумму в 150 млн евро ежегодно. Эти деньги, по его словам, «не навредят фундаментально интересам Венгрии»‎.

Информация о подписании Орбаном документа о помощи Украине совпала с разгорающимся скандалом о шарфе премьер-министра. Как рассказывает Reuters, на футбольном матче Орбан появился в шарфе с картой «Великой Венгрии»‎. На ней была изображена как часть Венгрии территория, которая сейчас является частью Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии, а также Украины. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, шарф будет обсуждаться на саммите стран Вышеградской группы на этой неделе.