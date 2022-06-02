Reuters: Венгрия просит исключить патриарха Кирилла из санкционного списка

В ЕС 30 мая сообщили об одобрении шестого пакета санкций против России. В него вошло в том числе эмбарго на нефть: к концу года это коснулось бы 90% российской нефти в Европе. Но Венгрия настаивает, что из санкций нужно исключить патриарха Кирилла, пишет Reuters.

Доработать санкционный пакет, чтобы он вступил в силу, должны были в среду, 1 июня. Помимо патриарха Кирилла в него планировали включить и экс-гимнастку, руководителя «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву, которую называют матерью детей Путина.

Договориться о новых ограничениях в ЕС не смогли около месяца. Проблемы вызвал запрет на покупку российской нефти: страны, которые почти полностью зависят от этих энергоресурсов, просили исключения. По последним данным, их сделали для Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии. Российская нефть продолжит поступать в ЕС по трубопроводу «Дружба».