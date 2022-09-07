Politico: Венгрия предлагает исключить из санкционного списка трех олигархов

Журналисты Politico рассказали, что Венгрия просит исключить трех российских олигархов из санкционного списка. Срок санкций истекает 15 сентября, и ЕС необходимо или продлить действие ограничений, или снять их. По предложению Венгрии, санкции нужно снять с Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова.

Члены ЕС рассматривали продление санкций в отношении России как формальность. Но вмешалась Венгрия: о просьбе Венгрии рассказали четыре дипломата и должностных лица ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже вносил раскол в санкционные планы ЕС: он требовал исключить из списка патриарха Кирилла, сдерживал запрет на покупку российской нефти.

По словам представителя Венгрии Золтана Ковача, решение по санкционному списку ЕС примет совместно. Они постоянно пересматриваются, но по словам Ковача, не всегда включение в него определенных лиц и организаций достаточно обосновано.