РБК: водитель мог не знать о взрыве на Керченском мосту

РБК сообщает, что заказ на перевозку удобрений водитель взорвавшейся на Керченском мосту фуры получил через интернет. МК утверждает, что взрыв должен был произойти на сутки раньше — в день рождения Владимира Путина.

Предположительно водитель не знал о готовящейся атаке: он должен был доставить груз из Армавира в Симферополь, сообщили РБК источники в силовых структурах. На месте продолжают работать взрывотехники и ФСБ, чтобы определить характер и количество взрывчатки.

Сейчас движение автомобилей восстановлено по одной полосе, запущен тестовый поезд — первый проезд прошел успешно. По словам Марата Хуснуллина, который руководит комиссией по расследованию атаки на Крымский мост, полностью движение восстановят через сутки. Тогда же, после инструментального обследования, будут данные о сроках восстановления моста. Все необходимые материалы и детали уже приготовлены, добавил он. По поручению Путина обеспечивать безопасность на мосту будет ФСБ. Пока пропускать будут только легковые машины, грузовики отправляют на пароме.

Взрыв на Керченском мосту произошел вчера утром. Три человека погибли. Несколько пролетов автомобильного моста разрушены. Российская сторона обвинила в этом Украину, об участии СБУ говорят также The New York Times, «Украинская правда» и The Washington Post. Советник президента Украины Михаил Подоляк предположил, что взрыв произошел из-за конфликтов российских силовиков и ЧВК.

Фото со спутника: PlanetScope