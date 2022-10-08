227-й день боев: главное

- Сегодня утром произошел взрыв на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил дело о теракте, в правительстве создали комиссию по расследованию причин произошедшего.
По версии силовиков, взрыв произошел из-за грузовика: фура въехала на мост со стороны Краснодарского края в тот момент, когда там проезжал грузовой состав. После взрыва начался пожар — загорелись несколько цистерн с топливом, разрушены пролеты автомобильного моста. Погибнуть могли три человека — тела мужчины и женщины достали из воды. Они ехали в автомобиле за грузовиком.
Власти Крыма успокаивают жителей, что в регионе достаточный запас продуктов и топлива. Но люди все равно выстраиваются в очереди на заправках. Чиновники хотели даже ввести ограничения на покупку продуктов, но передумали уже через час. Сейчас частично восстановлено автомобильное движение, также обещают открыть паромную переправу.
Baza опубликовала видео с предполагаемым владельцем грузовика — Самир Юсубов говорит на записи, что не имеет отношения к взрыву, а на фуре работал его дядя.
The Washington Post и «Украинская правда» сообщали, что причастными ко взрыву могут быть украинские спецслужбы. Но в Украине официально не комментировали произошедшее, хотя чиновники и минобороны Украины и публиковали поддерживающие твиты.
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Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина «командующим объединенной группировкой российских войск в Украине». Ранее он командовал войсками группировки «Юг», руководит Воздушно-космическими силами.
Историк Илья Венявкин для The New Times анализировал личность генерала: «Судьба генерала: заметки для будущего суда в Гааге».
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter сообщил, что скоро приедет в Россию, а потом снова в Киев и будет добиваться создания нейтральной зоны возле Запорожской АЭС. По его информации, из-за обстрелов станция потеряла все внешнее питание и полностью обесточена. Резервного питания хватит на 10 дней.
«Возобновление прямых обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии Запорожской АЭС, крайне безответственно. ЗАЭС должна быть защищена. Я скоро поеду в Россию и снова в Украину, чтобы договориться о защитной зоне», — написал Гросси.
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Число жертв после обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 17 человек, пишет ВВС. Среди погибших один ребенок, еще один человек умер в больнице. Из-под завалов удалось спасти 21 человека, 12 из них госпитализированы. Поиски людей продолжаются.
Обстрел Запорожья российские войска провели утром 6 октября. Разрушены два пятиэтажных дома с 1 по 5 этажи, повреждены дома, торговый центр и автомобили поблизости. Минобороны писало об уничтожении складов с боеприпасами.
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ТАСС сообщает, что в ДНР обстреляли из HIMARS жд-инфраструктуру. Пророссийские власти уточнили, что под обстрел попал Иловайск, по нему выпустили шесть ракет. Повреждены железнодорожная инфраструктура и несколько частных домов. Пострадавших нет.
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Из Херсонской области детей с родителями на несколько недель отправят в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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Разведка Британии считает, что после неудач России на поле боя в течение последних двух недель Минобороны России критикуют все больше. Среди критиков были глава Чечни Рамзан Кадыров, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, российские пропагандисты, звезды эстрады, военные блогеры и националисты. Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как фигуры глав «провоенного» блока, чья критика основывается на аргументах в пользу эскалации. Критика по-прежнему сосредоточена на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве, но она представляет собой тенденцию публичного выражения несогласия с российским истеблишментом, которую будет трудно обратить вспять.
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Аналитики Института изучения войны также пишут про растущее недовольство российской властью. Сообщения о расколах в Кремле набирают обороты в российском информационном пространстве, подрывая видимость стабильности режима президента России Владимира Путина. Журналисты The Washington Post сообщали, что кто-то из ближайшего окружения Путина критиковал его за «значительные военные недостатки» во время боев в Украине, а другие западные и связанные с Кремлем официальные лица отметили растущую критику Путина за неправильное ведение боев и мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, тем не менее, отверг обвинения в том, что кто-то из окружения противостоит Путину.