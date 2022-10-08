227-й день боев: главное

Сегодня утром произошел взрыв на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил дело о теракте, в правительстве создали комиссию по расследованию причин произошедшего.

По версии силовиков, взрыв произошел из-за грузовика: фура въехала на мост со стороны Краснодарского края в тот момент, когда там проезжал грузовой состав. После взрыва начался пожар — загорелись несколько цистерн с топливом, разрушены пролеты автомобильного моста. Погибнуть могли три человека — тела мужчины и женщины достали из воды. Они ехали в автомобиле за грузовиком.

Власти Крыма успокаивают жителей, что в регионе достаточный запас продуктов и топлива. Но люди все равно выстраиваются в очереди на заправках. Чиновники хотели даже ввести ограничения на покупку продуктов, но передумали уже через час. Сейчас частично восстановлено автомобильное движение, также обещают открыть паромную переправу.

Baza опубликовала видео с предполагаемым владельцем грузовика — Самир Юсубов говорит на записи, что не имеет отношения к взрыву, а на фуре работал его дядя.

The Washington Post и «Украинская правда» сообщали, что причастными ко взрыву могут быть украинские спецслужбы. Но в Украине официально не комментировали произошедшее, хотя чиновники и минобороны Украины и публиковали поддерживающие твиты.

Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина «командующим объединенной группировкой российских войск в Украине». Ранее он командовал войсками группировки «Юг», руководит Воздушно-космическими силами.

Историк Илья Венявкин для The New Times анализировал личность генерала: «Судьба генерала: заметки для будущего суда в Гааге».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter сообщил, что скоро приедет в Россию, а потом снова в Киев и будет добиваться создания нейтральной зоны возле Запорожской АЭС. По его информации, из-за обстрелов станция потеряла все внешнее питание и полностью обесточена. Резервного питания хватит на 10 дней.

«Возобновление прямых обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии Запорожской АЭС, крайне безответственно. ЗАЭС должна быть защищена. Я скоро поеду в Россию и снова в Украину, чтобы договориться о защитной зоне», — написал Гросси.

Число жертв после обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 17 человек, пишет ВВС. Среди погибших один ребенок, еще один человек умер в больнице. Из-под завалов удалось спасти 21 человека, 12 из них госпитализированы. Поиски людей продолжаются.

Обстрел Запорожья российские войска провели утром 6 октября. Разрушены два пятиэтажных дома с 1 по 5 этажи, повреждены дома, торговый центр и автомобили поблизости. Минобороны писало об уничтожении складов с боеприпасами.