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СК: при взрыве на Крымском мосту погибли три человека

08.10.2022

Предположительно это люди из легковой машины, которая следовала за грузовиком

Утром на Керченском мосту произошел взрыв. СК расследует дело о теракте. Следователи также сообщили, что могли погибнуть трое человек. 

Взрыв произошел из-за фуры, приехавшей  из Краснодарского края. СК пишет, что владельца уже установили — им оказался житель Красноярского края. По его месту жительства проводят следственные действия. 

Погибшими могут оказаться люди, ехавшие в легковом автомобиле за взорвавшимся грузовиком. Тела двух погибших — мужчины и женщины — подняли из воды. Их личности устанавливают. 

Ущерб мосту оценили в 200-500 млн рублей. Разрушено несколько пролетов автомобильного моста и одна ветка железной дороги: после взрыва загорелись цистерны с топливом. 


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