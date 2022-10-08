СК: при взрыве на Крымском мосту погибли три человека

Утром на Керченском мосту произошел взрыв. СК расследует дело о теракте. Следователи также сообщили, что могли погибнуть трое человек.

Взрыв произошел из-за фуры, приехавшей из Краснодарского края. СК пишет, что владельца уже установили — им оказался житель Красноярского края. По его месту жительства проводят следственные действия.

Погибшими могут оказаться люди, ехавшие в легковом автомобиле за взорвавшимся грузовиком. Тела двух погибших — мужчины и женщины — подняли из воды. Их личности устанавливают.

Ущерб мосту оценили в 200-500 млн рублей. Разрушено несколько пролетов автомобильного моста и одна ветка железной дороги: после взрыва загорелись цистерны с топливом.